Baykar stabilizza e rilancia Piaggio Aerospace

A un anno dal completamento dell’acquisizione di Piaggio Aerospace, avvenuta il 30 giugno 2025, Baykar ha riassunto oggi i progressi compiuti nella stabilizzazione e trasformazione di una delle aziende aerospaziali più storiche al mondo.

“Operativa dal 1 luglio 2025 come Baykar Piaggio Aerospace S.p.A., l’azienda ha ripristinato la continuità operativa, preservato la forza lavoro, approvato un nuovo piano industriale e avviato un rilancio completo dei suoi prodotti e del suo marchio, supportato da investimenti degli azionisti che hanno già superato gli impegni assunti al momento dell’acquisizione.

Piaggio Aerospace, fondata nel 1884, è entrata in amministrazione straordinaria nel dicembre 2018. A seguito di un accordo di cessione firmato con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy nel dicembre 2024 e dell’approvazione del “Golden Power” da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri, Baykar ha perfezionato l’operazione con una cerimonia di chiusura a Roma il 30 giugno 2025. L’acquisizione ha portato una struttura patrimoniale stabile e un proprietario industriale a lungo termine a un’azienda che ha trascorso quasi sette anni alla ricerca di un futuro stabile.

Fin dal primo giorno, Baykar si è adoperata per garantire la continuità aziendale, istituire una nuova struttura di governance conforme ai requisiti del “Golden Power” e mettere in atto la leadership necessaria per guidare la trasformazione dell’azienda. Il processo di risanamento è gestito dal centro di eccellenza di Piaggio Aerospace a Villanova d’Albenga, che ospita le divisioni Aeromobili e Motori, mentre le attività di assistenza post-vendita e formazione hanno sede a Genova.

Nonostante l’impegno iniziale di Baykar di investire nei primi due anni, l’azionista è andato ben oltre, iniettando entro aprile 2026 un importo significativamente superiore a quello originariamente previsto per sostenere le attività, modernizzare i prodotti, preservare i posti di lavoro e finanziare una ristrutturazione più profonda di quanto inizialmente previsto. Questo supporto, in meno di un anno, ha già superato il fabbisogno di liquidità pluriennale totale previsto nel piano di acquisizione.

L’impegno dell’azienda in materia di occupazione è stato pienamente rispettato. A fronte di una promessa di mantenere circa 675 dipendenti, l’organico ad aprile 2026 era composto da 677 persone, con nuove assunzioni a compensazione delle uscite naturali. Baykar ha agito contemporaneamente come investitore strategico, finanziatore della ristrutturazione, partner industriale e garante dei posti di lavoro nel settore aerospaziale italiano”, afferma Piaggio Aerospace.

“Quando abbiamo acquisito Piaggio Aerospace, abbiamo fatto una promessa ai suoi dipendenti, all’Italia e al settore aerospaziale. A un anno di distanza, abbiamo mantenuto la promessa e siamo andati oltre. Abbiamo investito ben oltre i nostri impegni, tutelato ogni posto di lavoro che ci eravamo impegnati a salvaguardare e dato a questa azienda con 140 anni di storia un nuovo piano industriale, una nuova identità e un nuovo futuro. I giorni migliori di Piaggio Aerospace devono ancora venire”, afferma Haluk Bayraktar, CEO of Baykar and Chairman of Piaggio Aerospace

“Nel marzo 2026 il Board of Directors ha approvato un nuovo piano industriale che definisce il percorso verso la stabilizzazione e la crescita. Il 28 febbraio 2026 l’azienda ha svelato la sua nuova brand identity, Avanti Next, e ha annunciato l’Avanti NX, l’ultima evoluzione dell’iconico bimotore turboelica P.180 Avanti.

Nell’ambito della più ampia evoluzione della piattaforma, la P.180 special missions variant è stata rinominata Mantide nel 2026. Mantide sottolinea ulteriormente l’adattabilità dell’architettura di base della piattaforma, sfruttando le prestazioni ineguagliabili del P.180 per estendere il suo raggio d’azione oltre il trasporto executive, verso ruoli specializzati. Insieme, Avanti NX e Mantide formano una famiglia di prodotti coordinata che riflette il rinnovato orientamento industriale del programma, ponendo solide basi per i futuri miglioramenti e l’evoluzione a lungo termine della piattaforma”, prosegue Piaggio Aerospace.

“Quest’anno ricorre il quarantesimo anniversario del primo volo dell’Avanti. Eppure Baykar e Piaggio Aerospace considerano il P.180 un velivolo il cui momento sta finalmente arrivando. La sua combinazione di jet-like speed, cabina spaziosa e silenziosa, efficienza nei consumi e basso impatto ambientale lo posiziona in modo unico nel panorama odierno dell’aviazione d’affari.

In risposta alla crescente domanda e al rinnovato interesse per il P.180, Baykar si è posta l’obiettivo di incrementare la produzione fino a 20-25 velivoli all’anno, sfruttando gli impianti, le infrastrutture e la capacità della supply chain esistenti. Durante la fase di stabilizzazione, la produzione è proseguita e la sopravvivenza del P.180 è stata garantita grazie alla gestione attiva di una supply chain ereditata dopo anni di sottoinvestimenti.

I futuri sviluppi industriali saranno valutati in base alla domanda e alle condizioni di mercato. Le capacità di progettazione, produzione e manutenzione certificate EASA di Piaggio Aerospace forniscono una base di competenze per potenziali future attività produttive all’interno di Baykar Group, mentre l’azienda rimane impegnata nelle sue attività indipendenti nel settore aerospaziale civile e nella manutenzione.

La Engine Division ha registrato ottime performance, aggiudicandosi nuovi machined-parts work packages che genereranno fatturato a partire dalla fine del 2026 e portando avanti le negoziazioni per la manutenzione, riparazione e revisione (MRO) con clienti italiani e internazionali in nove programmi di motori attivi. Le attività attuali comprendono il supporto MRO per i motori della flotta MB-339 dell’Aeronautica Militare Italiana e delle flotte CH-47 Chinook e A129 Mangusta dell’Esercito Italiano, nonché la produzione di componenti per il motore F135 dell’F-35.

Nell’ambito della manutenzione aeronautica, Piaggio Aerospace supporta una flotta di velivoli P.180 in appalto con enti governativi italiani, mentre è in corso un piano di crescita per l’aftermarket, che include un accordo per un magazzino ricambi negli Stati Uniti in fase di finalizzazione e l’ampliamento del team di manutenzione di Pratica di Mare (Roma) da 8 a 16 specialisti”, continua Piaggio Aerospace.

“Il risanamento di un’azienda che emerge da quasi sette anni di amministrazione straordinaria è impegnativo e il management ha chiarito che sia l’entità delle sfide sia i tempi necessari per affrontarle hanno superato le aspettative iniziali. Ciononostante, la tesi strategica alla base dell’acquisizione rimane pienamente valida.

Con la produzione preservata, i posti di lavoro tutelati e un nuovo piano industriale in atto, e con la modernizzazione e il rilancio dei prodotti, Piaggio Aerospace sta costruendo le basi per una redditività sostenibile e una rinnovata posizione nel mercato aerospaziale globale, contando sul supporto degli stakeholder nazionali, anche in accordo con gli strumenti finanziari disponibili”, conclude Piaggio Aerospace.

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)