Cartabianca Publishing presenta “Storia di un pilota 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno alla Città Eterna”

Cartabianca Publishing ha presentato il suo nuovo libro: “Storia di un pilota 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno alla Città Eterna”, di Ivan Anzellotti.

“Dopo tre anni dal suo ultimo libro della serie “Storia di un pilota”, il comandante Ivan Anzellotti pubblica il suo terzo volume in cui narra – con il suo usuale stile brillante e mordace – gli alti e i bassi della professione di pilota di linea, dal periodo di lockdown al ritorno in Italia.

Ivan Anzellotti torna con un nuovo capitolo della sua vita da comandante, ripartendo da una nuova compagnia, una nuova casa, nuovi colleghi e una quotidianità tutta da ricostruire. Tra riunioni con manager che promettono e poi disattendono, standby infiniti e un Natale che vorrebbe abolire per sempre, l’autore racconta tutti i lati della sua professione: non solo quello che si nasconde dietro la porta della cabina di pilotaggio, ma anche ciò che accade quando il pilota ne esce.

Voli in giro per l’Europa, inseguimenti di aurore boreali sopra l’Islanda e atterraggi da affrontare con il cuore in gola, con vento e pista corta a fare da giudici. E ancora, le battaglie quotidiane: comunicazioni aziendali assurde, normative piene di zone grigie, un sindacato da convincere, colleghi che faticano a fare squadra.

Con lo stesso stile diretto e ironico che ha conquistato i lettori dei primi due volumi, il comandante Anzellotti firma un libro a tratti adrenalinico e a tratti provocatorio, che porta il lettore a bordo e gli racconta senza filtri cosa significhi, oggi, il mestiere del pilota di linea”, afferma Cartabianca Publishing.

“Dopo aver raccontato nei precedenti volumi (che trovate nel catalogo di Cartabianca Publishing) le sue avventure di pilota in Alitalia, in grandi compagnie asiatiche e in low cost in Europa, affronta in questo libro un terzo capitolo della sua vita.

Ivan Anzellotti ci svela i retroscena della pianificazione e gestione dei voli, in un ambiente aeronautico sempre meno attento alla persona e sempre più interessato ai profitti. Così, pagina dopo pagina scopriamo come piloti e personale di bordo abbiano a che fare con tempistiche e richieste assurde da parte delle compagnie, trattamenti poco imparziali, ingiustizie quotidiane, che creano un’atmosfera che mina la serenità e la sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici del comparto aereo.

Ma al di là degli ostacoli continui messi in mezzo da dirigenti e uffici turni, Ivan Anzellotti ci racconta anche episodi emozionanti.

Perché comunque, per un pilota, il lavoro può essere quello che è, ma la passione per il volo rimane e non si spegne mai”, prosegue Cartabianca Publishing.

“Ivan Anzellotti, ex pilota della Guardia di Finanza sui Piaggio P166 DL3, è diventato pilota di linea nel 2000 in Alitalia. Con la crisi della compagnia del 2008 ha lasciato l’Italia e si è trasferito prima in Medio Oriente e a Lisbona, lavorando sugli A320, e successivamente in Asia dove per due anni ha pilotato anche i B747. È infine ritornato in Europa nel 2020. Questo libro è il terzo della serie pubblicata da Cartabianca Publishing in cui descrive le sue disavventure in aviazione. Il primo è intitolato ‘Storia di un pilota – Dal funerale di Alitalia alla fuga dal Qatar’ (leggi qui la recensione) e il seguito delle sue vicende lo ha narrato in ‘Storia di un pilota 2. Dalle low cost alla conquista dell’Est’ (leggi qui la recensione). Questi due titoli sono disponibili anche in lingua inglese. Ha anche pubblicato un romanzo giallo ambientato nel mondo dell’aviazione.

È molto attivo sui social, in cui ama raccontare e spiegare la professione del pilota: facebook.com/ivan.anzellotti; instagram.com/ivan.anzellotti“, conclude Cartabianca Publishing.

Scheda bibliografica:

Titolo: STORIA DI UN PILOTA 3 – Dall’Estremo Oriente al ritorno nella Città Eterna

Autore: Ivan Anzellotti

Editore: Prima edizione Cartabianca 30 giugno 2026

Genere: Trasporto, Aviazione, Biografia e autobiografia, Memorie personali

Prezzi: €6,99 versione digitale ePub, Kindle o Apple – €14,00 versione cartacea

Internet: https://www.cartabianca.com/catalogo/storia-di-un-pilota-3/

ISBN cartaceo: 9788888805689

ISBN digitale: 9788888805696

(Redazione Md80.it)