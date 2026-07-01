News Brevi – 01.07.2026

AERONAUTICA MILITARE: LA MINISTRA DELLA DIFESA AUSTRIACA IN VISITA ALL’IFTS DI DECIMOMANNU – Mercoledì 24 giugno, la Ministra della Difesa della Repubblica d’Austria, Klaudia Tanner, ha fatto visita all’International Flight Training School (IFTS) di Decimomannu, realtà d’eccellenza nel panorama internazionale dell’addestramento dei piloti militari destinati alle linee a più elevate prestazioni aerodinamiche. A dare il benvenuto il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito, Comandante delle Scuole dell’Aeronautica Militare/3ª Regione Aerea, che ha ripercorso rapidamente l’iter che porta un allievo a frequentare il corso avanzato per diventare pilota “fighter”. Presenti all’evento anche rappresentanti di Leonardo guidati dal Dott. Stefano Bortoli, Managing Director della Aeronautics Division dell’Azienda, che ha preso la parola per salutare la delegazione giunta dall’Austria. A seguire gli ospiti hanno assistito ad un briefing presentato dal Col. Gianfranco Liccardo, Comandante del 61° Stormo, e dall’Ing. Giovanni Basile, Senior Vice President di IFTS, nel corso del quale sono state illustrate le attività espletate dal 212° Gruppo Volo/IFTS, reparto dipendente dal 61° Stormo e dislocato presso l’aeroporto militare di Decimomannu, nonché le strutture logistiche e le facilities messe a disposizione dei frequentatori dei corsi. Particolare interesse ha suscitato la visita al Ground Based Training System (GBTS), cardine del sistema di formazione dell’IFTS: qui gli ospiti hanno avuto modo di approfondire le capacità offerte dagli avanzati sistemi di simulazione al volo del velivolo T-346A, strumenti ad elevato realismo che, oltre a consentire la riproduzione di scenari operativi complessi, sono in grado di integrare efficacemente l’attività virtuale con quella reale effettuata in volo. La visita è proseguita presso l’Hangar IFTS, dove la Ministra ha potuto osservare da vicino il velivolo T-346A, velivolo addestrativo impiegato nella Fase IV del percorso formativo dei piloti da combattimento e fulcro del sistema integrato di addestramento dell’IFTS. Prima della ripartenza l’autorità ha firmato l’Albo d’Onore, a testimonianza dell’importanza dell’incontro e dell’apprezzamento per le capacità tecnologiche e addestrative espresse dal polo internazionale di Decimomannu. Nel corso della giornata la Ministra Tanner ha incontrato i due istruttori austriaci impiegati dal 61° Stormo, uno in fase III presso il 213° Gruppo Volo di stanza a Galatina e uno in fase IV presso il 212° Gruppo Volo, condividendo con loro un momento di confronto sull’esperienza formativa finora maturata presso la scuola di volo italiana. Oltre ai due istruttori, sono attualmente presenti anche due piloti austriaci che frequentano il corso di Fase III e, a breve, se ne aggiungeranno altri due. Il 61° Stormo, dipendente dal Comando delle Scuole A.M./3^ Regione Aerea di Bari, è una “scuola di volo” la cui missione primaria è quella di provvedere alla formazione e all’addestramento su aviogetti dei piloti destinati alle linee aerotattiche. Nello specifico, la Scuola di Volo salentina, delle quattro fasi che compongono il percorso addestrativo completo di un pilota (la prima fase – di selezione al volo – si svolge presso il 70° Stormo di Latina), eroga la formazione della seconda fase (Primary Pilot Training – comune a tutti gli allievi piloti militari e finalizzata all’individuazione delle linee su cui voleranno), della terza fase (Specialized Pilot Training– rivolta esclusivamente agli allievi piloti selezionati per le linee “Fighter”) e della quarta ed ultima fase – “Lead In Fighter Training (LIFT)” –, propedeutica al successivo impiego sui velivoli fighter di ultima generazione, attraverso il dipendente 212° Gruppo Volo/IFTS distaccato presso la sede di Decimomannu (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

TECNAM INTRODUCE UNA NUOVA VISIONE PER IL PERSONAL FLYING A EAA AIRVENTURE OSKHOSH 2026 – Tecnam informa: “Tecnam ha annunciato oggi che l’EAA AirVenture Oshkosh 2026 segnerà la presentazione al pubblico di un nuovo capitolo nella storia dell’azienda e della sua visione a lungo termine per il futuro del personal flying. Sviluppata nel corso di diversi anni, questa iniziativa rappresenta molto più di un nuovo programma aeronautico. Riflette l’ambizione di Tecnam di ridefinire la personal flying experience combinando design italiano, eccellenza ingegneristica e una rinnovata comprensione di ciò che la proprietà di un aeromobile dovrebbe rappresentare per le generazioni future. Durante l’AirVenture Oshkosh, Tecnam svelerà l’identità di questo nuovo programma e la filosofia che ne ha ispirato la creazione. I visitatori potranno inoltre vivere un’esperienza immersiva in un’installazione che introduce la visione del progetto e presenta il primo elemento di design fisico derivato direttamente dall’aeromobile stesso, offrendo un’anteprima esclusiva di ciò che ci aspetta. Ogni linea, ogni proporzione e ogni decisione sono state guidate da un unico obiettivo: creare un aereo che le persone non si limitino a pilotare, ma che desiderino possedere. Ispirato alla straordinaria capacità italiana di trasformare l’ingegneria in emozione, il programma abbraccia i valori che hanno contraddistinto Tecnam nel corso della sua storia: innovazione, artigianalità, sicurezza, semplicità e design senza tempo. Senza rivelare le specifiche tecniche, Tecnam conferma che il nuovo aeromobile è stato concepito per stabilire nuovi parametri di riferimento all’interno del portafoglio prodotti dell’azienda, offrendo un livello di prestazioni che ridefinirà le aspettative per il personal flying”. “Il futuro del personal flying è molto più che semplice performance”, ha affermato Giovanni Pascale Langer, Managing Director of Tecnam. “Si tratta di creare un’esperienza di possesso che ispiri le persone ogni volta che si avvicinano al proprio aereo. Questo progetto ha messo in discussione ogni presupposto che avevamo sul personal flying. Rappresenta anni di ricerca, passione e collaborazione, unendo ingegneria, tecnologia e design italiano in una visione che guarda ben oltre le aspettative odierne”. “La presentazione di Oshkosh è stata volutamente concepita come il capitolo iniziale di questo percorso, invitando la comunità aeronautica a scoprire la filosofia alla base del programma prima che l’aereo completo venga svelato nei prossimi mesi. I visitatori di AirVenture Oshkosh sono invitati a vivere l’inizio di una storia che continuerà a svilupparsi mentre Tecnam si prepara a presentare la prossima generazione del personal flying. Ulteriori informazioni sul programma e sulle attività di Tecnam durante AirVenture Oshkosh 2026 saranno annunciate nelle prossime settimane”, conclude Tecnam.

ENAC: VISITA DEI DIRETTORI CENTRALI ENAC AGLI UFFICI AERONAUTICI E INFRASTRUTTURALI DELLA DIREZIONE TERRITORIALE CAMPANIA – L’Enac informa: “Ieri, 30 giugno, i Direttori Centrali Enac Carmela Tripaldi e Maria Elena Taormina hanno incontrato, presso l’aeroporto di Napoli Capodichino, il personale degli uffici aeronautici e infrastrutturali della Direzione Territoriale Campania. Si tratta del primo di una serie di incontri mirati a rafforzare la sinergia tra le Direzioni Centrali e gli uffici sul territorio, per creare delle proficue occasioni di interlocuzione diretta e confronto sui temi di maggior rilievo per le attività istituzionali. Nel corso della giornata, il management ha avuto modo di esplicitare le decisioni inerenti i processi dell’Ente, rispondere ai quesiti e raccogliere spunti di riflessione e di possibile miglioramento posti dai partecipanti. Ad accompagnare i Direttori Centrali Tripaldi e Taormina, i Vice Direttori Centrali Salvatore Mineo e Davide Drago. Presenti all’incontro anche i responsabili delle Direzioni Territoriali Campania Carlo Marfisi, Puglia-Basilicata Michele Carella, Sicilia Orientale Antonino Caruso, Sicilia Occidentale Gian Vito Di Piazza e Sardegna Roberto Solinas”.

VUELING: I MIGLIORI RIFUGI AL FRESCO PER RIGENERARSI – Vueling informa: “Quando il caldo si fa sentire, c’è un programma che non delude mai: andare verso il fresco. Montagne, coste battute dalla brezza oceanica, foreste e sentieri immersi nel verde diventano così le mete ideali per chi desidera rallentare i ritmi, respirare aria pura e concedersi una pausa rigenerante lontano dall’afa. Per ispirare chi è alla ricerca di una vacanza estiva all’insegna della natura e delle temperature più miti, Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, propone tre destinazioni del proprio network perfette per una fuga più fresca. Da Bilbao e i paesaggi della costa basca alla Sierra Norte nel territorio di Madrid, fino a foreste e tratti di costa attorno a Londra, questi itinerari offrono un tuffo nella natura senza rinunciare alla vicinanza di alcune delle città europee più affascinanti. Si parte da Bilbao, nel cuore dei Paesi Baschi, città che in estate beneficia di un clima più mite rispetto ad altre destinazioni europee, grazie alla vicinanza dell’Atlantico e ai venti oceanici. Dall’Italia, Bilbao è raggiungibile con Vueling da Milano Malpensa e da Roma Fiumicino. Capitale vibrante e ricca di vita culturale, Madrid nei mesi estivi può essere sfidante in termini di temperature, ma si rivela un punto di partenza ideale per esplorare i dintorni montuosi, dove il clima è più fresco e i ritmi più rilassati. A breve distanza dalla città, infatti, si trova la Sierra Norte de Madrid, un’area autentica e ancora poco battuta, riconosciuta come Riserva della Biosfera. Dall’Italia, Madrid è raggiungibile con Vueling da Firenze. Infine, c’è Londra, per una fuga dal tocco British, che col suo dinamismo è perfetta per un viaggio estivo, anche per la natura rigenerante che la circonda, offrendo un equilibrio tra energia urbana e momenti all’aria aperta. Dall’Italia, Londra Gatwick è raggiungibile con Vueling da Firenze”.

EMIRATES: IL PICCO DEI VIAGGI ESTIVI INIZIA QUESTO WEEKEND – Emirates informa: “Con l’inizio della stagione estiva, Emirates si prepara a un intenso fine settimana di partenze dal Terminal 3 del Dubai International Airport (DXB). Da venerdì 3 a domenica 5 luglio, la compagnia prevede una elevata affluenza di passeggeri e invita i propri clienti a pianificare il viaggio con anticipo per raggiungere l’aeroporto e completare le procedure di partenza in tutta tranquillità. Oltra a questo week end, infatti, il traffico di passeggeri rimarrà sostenuto durante tutti i fine settimana della stagione estiva. Per evitare ritardi, Emirates consiglia di prevedere tempi aggiuntivi per raggiungere l’aeroporto, tenendo conto del traffico stradale, del parcheggio, dei controlli di frontiera e di sicurezza e degli spostamenti all’interno del Terminal 3 fino al proprio gate d’imbarco. La compagnia invita inoltre i clienti ad approfittare delle numerose opzioni di check-in messe a disposizione, così da ridurre i tempi di attesa in aeroporto. Arrivare in aeroporto almeno 3 ore prima della partenza. Completare i controlli di frontiera almeno 1 ora e 30 minuti prima della partenza. Raggiungere il gate d’imbarco almeno 1 ora prima della partenza”. “Per evitare ritardi dovuti al traffico, Emirates consiglia di prevedere un adeguato margine di tempo per raggiungere l’aeroporto e di scegliere, quando possibile, la metropolitana di Dubai, che collega direttamente il Terminal 3 di Emirates. Con l’app Emirates tutte le informazioni sul volo sono sempre a portata di mano. L’app consente di prenotare e modificare i voli, scaricare la carta d’imbarco digitale (per la maggior parte delle destinazioni), ricevere notifiche sullo stato del volo, consultare il menu di bordo, prenotare in anticipo il pasto caldo in Business Class, richiedere il servizio Chauffeur Drive e persino selezionare in anticipo i film da guardare tramite il pluripremiato sistema di intrattenimento di bordo ice. Il check-in è disponibile anche su Emirates.com e può essere effettuato online o tramite l’app a partire da 48 ore prima della partenza. I clienti Emirates possono consegnare gratuitamente i bagagli in aeroporto già dalla sera precedente alla partenza. I passeggeri in partenza da Dubai hanno infatti la possibilità di effettuare il check-in e consegnare i bagagli fino a 24 ore prima del volo, oppure fino a 12 ore prima nel caso di voli verso gli Stati Uniti. Il giorno della partenza sarà quindi sufficiente recarsi direttamente ai controlli di frontiera. Per risparmiare tempo in aeroporto, Emirates offre la possibilità di effettuare il check-in presso l’Emirates City Check-in & Travel Store, situato all’interno dell’ICD Brookfield Place, nel Dubai International Financial Centre (DIFC). Situata nel cuore del distretto finanziario di Dubai, la struttura consente di effettuare il check-in e consegnare i bagagli da 24 ore fino a 4 ore prima della partenza. Fino al 10 agosto, il servizio è disponibile tutti i giorni, dalle 8:00 alle 24:00, attraverso i chioschi self-service oppure presso i banchi dedicati con l’assistenza del personale Emirates. È inoltre possibile effettuare il check-in presso l’Emirates City Check-in Ajman, situato all’interno dell’Ajman Central Bus Terminal, consegnando i bagagli da 24 ore fino a 4 ore prima della partenza. La struttura è aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Chi desidera un’esperienza ancora più comoda può scegliere il servizio Home Check-in, disponibile a Dubai e Sharjah. Per velocizzare ulteriormente le operazioni in aeroporto, Emirates mette a disposizione i chioschi self-service per il check-in e la consegna dei bagagli, oltre agli Emirates Check-in Ports, situati in prossimità dell’ingresso del Terminal. Emirates invita i clienti a prestare particolare attenzione durante la preparazione dei bagagli e a rispettare le disposizioni relative agli articoli soggetti a restrizioni. Per risparmiare ancora più tempo, i clienti possono effettuare i propri acquisti in anticipo su EmiratesRED.com e accedere a una selezione esclusiva di prodotti, che verranno consegnati direttamente al proprio posto durante il volo. Le persone con disabilità possono contare sul supporto dedicato del personale Emirates e dell’aeroporto, appositamente formato per rispondere alle loro esigenze”, conclude Emirates.

LOT POLISH AIRLINES REGISTRA PROFITTI ELEVATI E RISULTATI RECORD NEL 2025 – LOT Polish Airlines informa: “LOT Polish Airlines ha chiuso il 2025 con risultati finanziari molto solidi, a conferma della stabilità della compagnia e della coerente attuazione della sua strategia 2024-2028. Con un fatturato di 10,22 miliardi di PLN, la compagnia aerea ha generato un utile operativo (EBIT) di 422 milioni di PLN e un utile netto di 350 milioni di PLN. I risultati conseguiti si collocano tra i migliori nella storia della compagnia. Il margine operativo ha superato il 4% e il fatturato di LOT Polish Airlines è aumentato del 2,9% rispetto al 2024. Questo risultato è stato raggiunto in un periodo di rapida espansione delle operazioni, sviluppo della rete di voli e preparazione per i più grandi investimenti nella flotta nella storia della compagnia”. Michal Fijol, CEO di LOT Polish Airlines: “I risultati del 2025 dimostrano la nostra capacità di coniugare una crescita dinamica con la responsabilità finanziaria. Abbiamo trasportato un numero record di passeggeri, ampliato la nostra rete di voli e avviato il più grande programma di modernizzazione della flotta nella storia di LOT Polish Airlines, generando al contempo un utile netto di 350 milioni di PLN. Si tratta di un ottimo risultato, che ci fornisce una solida base per l’attuazione delle prossime fasi della nostra strategia per il periodo 2024-2028. Il nostro obiettivo è che LOT Polish Airlines diventi una compagnia aerea pronta a ricoprire il ruolo di vettore leader nella regione”. “Nel 2025, 11,7 milioni di passeggeri hanno viaggiato sui voli di LOT Polish Airlines, con un incremento del 9,4% rispetto all’anno precedente. È stato il miglior risultato operativo nella storia della compagnia aerea. Il crescente numero di passeggeri conferma l’efficacia della strategia di sviluppo della compagnia aerea e l’attrattiva della sua offerta. LOT Polish Airlines sta consolidando la propria posizione collegando la Polonia e i paesi dell’Europa centrale e orientale con le principali destinazioni in Europa, Nord America e Asia. Uno degli eventi più importanti del 2025 è stata la firma di un contratto con Airbus per la fornitura di quaranta aeromobili A220. Il contratto include anche opzioni e diritti di acquisto per ulteriori 44 aeromobili, il che significa che LOT Polish Airlines potrebbe acquisire un totale di fino a 84 aeromobili di questo tipo. I primi Airbus A220 entreranno a far parte della flotta nel 2027. Essi saranno parte del processo in corso di modernizzazione e consolidamento completo della flotta regionale, che alla fine sarà composta esclusivamente da aeromobili della famiglia A220. Ciò migliorerà l’efficienza operativa, semplificherà la pianificazione della rete e migliorerà l’esperienza di viaggio. Nel dicembre 2025, LOT Polish Airlines ha ricevuto in consegna il primo di tredici nuovi Boeing 737 MAX 8. Questi velivoli, dotati di nuove cabine funzionali, ampliano il potenziale di crescita sui voli europei e a medio raggio. Altri aerei hanno iniziato ad entrare a far parte della flotta nella prima metà del 2026. Nel 2025, LOT Polish Airlines ha inaugurato 9 nuove connessioni: da Varsavia a Lisbona, Salonicco, Reykjavik, Marrakech, Stavanger, Rovaniemi e Malta, da Cracovia a Parigi-Orly e da Radom a Barcellona. Contemporaneamente, la compagnia aerea polacca ha annunciato 15 voli aggiuntivi previsti per il 2026. In totale, si tratta di oltre 20 nuove connessioni inaugurate o annunciate, che rafforzano l’offerta di LOT Polish Airlines da Varsavia e dagli aeroporti regionali”, conclude LOT Polish Airlines.

SWISS AFFRONTA CON FIDUCIA IL PERIODO DI VIAGGI PIU’ INTENSO DELL’ANNO – SWISS informa: “Durante la stagione estiva, SWISS prevede una media di circa 60.000 passeggeri al giorno su circa 450 voli. La compagnia aerea si è preparata intensamente per il periodo più affollato dell’anno e punta a garantire operazioni di volo il più possibile stabili e puntuali. Con alcuni semplici accorgimenti, anche i viaggiatori possono contribuire a iniziare le vacanze in modo rilassato. Le vacanze estive sono tra le settimane più intense dell’anno. Mentre milioni di persone partono per le vacanze, SWISS prevede una media di circa 60.000 passeggeri al giorno su un massimo di 450 voli durante i mesi estivi di luglio e agosto. Per molti, questo segna l’inizio del periodo più bello dell’anno: spesso un viaggio atteso da tempo e per il quale hanno risparmiato a lungo”. “L’estate è il periodo più impegnativo e, letteralmente, più caldo dell’anno per l’aviazione. Queste settimane dimostrano in modo particolarmente chiaro quanto siano solide le operazioni di volo”, afferma Oliver Buchhofer, Chief Operating Officer of SWISS. Per l’estate 2026, SWISS punta a una puntualità del 65% e a una stabilità superiore al 98%. Oliver Buchhofer: “È sempre un grande sforzo, ma ci siamo preparati intensamente e siamo fiduciosi di poter raggiungere i nostri obiettivi”. “La stabilità delle operazioni di volo non è frutto del caso», conclude Buchhofer. “Dietro ogni singolo volo, ogni giorno, specialisti prendono decine di decisioni. Coordinano aeromobili ed equipaggi, monitorano l’evoluzione delle condizioni meteorologiche, pianificano alternative e assistono i passeggeri in caso di imprevisti. In questo, collaboriamo a stretto contatto con i nostri partner come l’aeroporto di Zurigo, Skyguide, Swissport e MeteoSwiss. Soprattutto in alta stagione, questa interazione si rivela fondamentale. Solo insieme possiamo offrire ai nostri ospiti un’esperienza di viaggio il più agevole possibile. Ma anche i viaggiatori stessi possono contribuire a iniziare le vacanze in modo rilassato con alcune semplici precauzioni”. “I consigli più importanti per viaggiare in estate: prevedete un margine di tempo sufficiente, soprattutto nei giorni di punta, conviene partire un po’ prima, in auto o con un’offerta di SWISS Air Rail; quando si tratta di bagaglio a mano, spesso meno è meglio, controllare i pesi, il contenuto e le dimensioni consentiti prima della partenza evita spiacevoli sorprese; i power bank vanno sempre nel bagaglio a mano, per motivi di sicurezza, power bank, batterie di ricambio e batterie al litio sfuse non possono essere trasportati nel bagaglio da stiva, devono essere riposti in cabina; utilizza l’app SWISS come compagna di viaggio; prevedi un margine di tempo sufficiente per i voli in coincidenza. Non tutti i ritardi possono essere evitati. Temporali, restrizioni dello spazio aereo o traffico intenso possono influire sugli orari dei voli. Controlla i documenti prima della partenza. Un passaporto scaduto o la mancanza dei documenti d’ingresso possono ritardare la partenza delle vacanze. È quindi consigliabile effettuare un rapido controllo dei documenti e dei requisiti d’ingresso del Paese di destinazione prima di partire”, conclude SWISS.

AIR CANADA: AEROPLAN E CLUB AVOLTA SIGLANO UNA PARTNERSHIP – Air Canada informa: “Aeroplan e Club Avolta lanciano una nuova collaborazione che offre ai membri più modi per guadagnare punti durante i loro viaggi. A partire da oggi, i membri Aeroplan che collegano i propri account Aeroplan e Club Avolta tramite l’app Club Avolta potranno guadagnare punti Aeroplan sugli acquisti idonei presso oltre 900 Avolta airport and travel retail locations. Grazie a questa partnership, i membri guadagneranno anche un punto Aeroplan per ogni 2 dollari canadesi spesi in acquisti idonei presso i punti vendita aderenti gestiti da Hudson e Dufry di Avolta, nonché prenotando tramite il servizio online Reserve & Collect di Avolta e l’app Club Avolta. Entro la fine dell’anno, la partnership si estenderà ai punti di ristoro HMSHost di Avolta, consentendo ai membri di accumulare punti sugli acquisti idonei di cibo e bevande presso ristoranti informali, punti di ristoro, bar e punti Grab & Go. Una volta completata l’estensione, la partnership includerà quasi 1.900 punti vendita e di ristoro aeroportuali aderenti in tutto il Nord America. Tra i punti vendita partecipanti figurano anche i principali aeroporti statunitensi come Los Angeles (LAX), San Francisco (SFO) e Chicago O’Hare (ORD)”. “La partnership tra Club Avolta e Aeroplan rappresenta una pietra miliare per Club Avolta, in quanto si tratta della nostra prima integrazione con un programma fedeltà di una compagnia aerea nordamericana”, ha dichiarato Atousa Ghoreichi, Senior Vice President of Digital, Nord America, Avolta. “Il viaggio inizia ben prima del gate d’imbarco e vogliamo renderlo ancora più gratificante per i nostri membri”, ha dichiarato Scott O’Leary, Vice President, Loyalty and Product at Air Canada. “La nostra partnership con Avolta porta Aeroplan in momenti che fanno già parte del modo in cui le persone viaggiano – uno spuntino prima del volo, un’offerta duty-free – creando più opportunità per i nostri membri di accumulare punti durante l’intero viaggio”.

KLM: AGGIORNAMENTO VOLI IN MEDIO ORIENTE – KLM informa: “KLM non opererà voli per Dubai, Riyadh e Dammam fino al 23 agosto compreso”.

SAAB SIGLA UN CONTRATTO PER I GRIPEN E PER L’UCRAINA – Saab informa: “Saab ha firmato un contratto con la Swedish Defence Materiel Administration (FMV) per la fornitura di 16 Gripen E all’Ucraina. Il valore dell’ordine corrisponde a circa 24,6 miliardi di corone svedesi e verrà registrato nel terzo trimestre 2026. Le consegne di Saab a FMV sono programmate tra il 2029 e il 2030. Oltre ai 16 Gripen E, il contratto include anche pezzi di ricambio e attrezzature correlate. Grazie ai bassi requisiti di manutenzione e ai tempi di ripristino rapidi, il Gripen offre una capacità avanzata ed economicamente vantaggiosa, facile da utilizzare e da mantenere”.

EASYJET LANCIA LA ONBOARD SUMMER COLLECTION A SUPPORTO DELL’UNICEF – easyJet informa: “easyJet ha lanciato la sua 2026 onboard summer collection a supporto dell’UNICEF Children’s Emergency Fund (CEF), garantendo che bambini e famiglie in tutto il mondo ricevano un supporto di emergenza urgente in caso di crisi che mettono a rischio la vita in diversi paesi. Le emergenze sanitarie pubbliche stanno esponendo bambini e comunità vulnerabili a rischi crescenti. Questo avviene in un momento in cui molte comunità sono già alle prese con conflitti e sfollamenti e l’accesso all’acqua potabile e all’assistenza sanitaria può essere limitato, creando le condizioni per una più rapida diffusione delle malattie. In situazioni di emergenza come queste, l’UNICEF combina una risposta immediata, che include la distribuzione di materiali essenziali per la prevenzione e il controllo delle infezioni e l’accesso all’assistenza sanitaria, con un approccio basato sulla comunità. Grazie alle loro generose donazioni, i clienti easyJet possono fare la differenza sostenendo l’UNICEF e i suoi partner nell’offrire un supporto immediato e salvavita ai bambini e alle famiglie colpiti dalle emergenze in corso in tutto il mondo. L’easyJet cabin crew raccoglierà donazioni durante il servizio a bordo dal 3 luglio al 30 settembre, offrendo ai clienti l’opportunità di donare contestualmente agli acquisti in volo”. Michael Brown, easyJet’s Director of Cabin Services, ha dichiarato: “easyJet è orgogliosa di sostenere l’UNICEF Children’s Emergency Fund, contribuendo a fornire aiuti essenziali ai bambini più vulnerabili in tutto il mondo. Le attuali epidemie di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda evidenziano quanto sia vitale un rapido supporto umanitario sia per proteggere i bambini e le famiglie in caso di crisi sanitarie come questa, sia per sostenere le attività di prevenzione di ulteriori epidemie. Anche piccole donazioni a bordo possono fare una grande differenza e desideriamo ringraziare i nostri clienti e l’equipaggio per la loro generosità e per il continuo sostegno a questa incredibile causa”. Il Dr Philip Goodwin, Chief Executive at The UK Committee for UNICEF (UNICEF UK), ha dichiarato: “In tutto il mondo, i bambini continuano ad affrontare gravi minacce e pericoli, e la recente epidemia di Ebola ha messo a rischio la vita dei bambini nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. La nostra collaborazione con il partner di lunga data easyJet non è mai stata così importante per aiutarci a fornire urgenti attrezzature mediche e dispositivi di protezione. Inoltre, easyJet fornisce supporto di emergenza sul campo per garantire la sicurezza di bambini e famiglie. Siamo molto grati ai clienti e al personale di easyJet che scelgono di donare tramite questa raccolta a bordo. Questa continua generosità ci aiuta a essere presenti per i bambini vulnerabili quando ne hanno più bisogno”.

AMERICAN AIRLINES ANNUNCIA UNA PARTNERSHIP CON IL TARRANT CONTY COLLEGE – America Airlines informa: “American Airlines e il Tarrant County College hanno annunciato una nuova partnership, creando un percorso diretto per gli aspiranti aviation maintenance technicians (AMTs) verso una carriera in American Airlines. Grazie a questo protocollo d’intesa, i migliori candidati del Tarrant County College’s (TCC) Aviation Maintenance Technology program avranno accesso prioritario a colloqui, programmi di tutoraggio e opportunità di interazione con i professionisti della manutenzione di American Airlines, oltre alla possibilità di visitare le strutture di manutenzione della compagnia aerea”. “Questa partnership con il Tarrant County College riflette il nostro impegno nello sviluppo della prossima generazione di tecnici di manutenzione aeronautica”, ha dichiarato l’American’s Managing Director of Maintenance Operations Control and Training, Jess Barrier. “Il nostro settore si trova ad affrontare una crescente necessità di professionisti della manutenzione altamente qualificati e partnership come questa sono essenziali per soddisfare tale domanda. Stiamo creando un percorso fondamentale per consentire agli studenti di acquisire l’esperienza e i contatti necessari per intraprendere carriere gratificanti e ben retribuite, contribuendo al contempo a rafforzare il settore. American Airlines serve con orgoglio l’area di Dallas-Fort Worth da oltre 50 anni e il nostro AMT team locale si impegna a trasmettere le proprie conoscenze ed esperienze al futuro della manutenzione aeronautica”.

KLM E GATEGROUP COMPLETANO L’ACQUISIZIONE DI KLM CATERING SERVICES – KLM informa: “KLM e gategroup hanno completato oggi l’acquisizione di KLM Catering Services (KCS). gategroup detiene ora una partecipazione del 75% in KCS, mentre KLM mantiene una quota del 25% e continuerà a essere strettamente coinvolta negli onboard services per i suoi passeggeri. KCS continuerà comunque a essere il fornitore catering di KLM per i prossimi vent’anni. Unendo le forze con gategroup, KLM compie un passo importante per preparare KCS al futuro. Nel prossimo periodo, gategroup e KLM continueranno a collaborare per l’ulteriore sviluppo di KCS, concentrandosi su qualità, affidabilità, innovazione e sostenibilità. Parallelamente, sono in corso i lavori per una nuova struttura a Schiphol”.

AMERICAN LANCIA LA PROVISIONS BY ADMIRAL CLUB LOUNGE A JFK – American Airlines introduce un nuovo approccio al lounge design presso il John F. Kennedy International Airport (JFK) con il suo Provisions by Admirals ClubSM space: un concept progettato appositamente per servire al meglio l’elevato flusso di passeggeri, migliorando al contempo la grab-and-go experience per una maggiore comodità di viaggio. Situato nel Terminal 8, all’interno del Concourse B, tra i gate 12 e 14, lo spazio privilegia la fluidità, la flessibilità e la velocità, offrendo un’alternativa semplificata per i clienti che desiderano opzioni di cibo e bevande di alta qualità senza dover trascorrere troppo tempo nella lounge. Questo nuovo spazio andrà ad affiancare le joint premium lounges sopra i gate 12 e 14 e la Admirals Club® lounge nel Concourse C”. “JFK è un hub molto trafficato dove i nostri clienti effettuano numerosi scali, e questo spazio ci permette di adattarci meglio ai ritmi dei loro viaggi”, ha dichiarato Heather Garboden, Chief Customer Officer, American Airlines. “Il Provisions by Admirals ClubSM space crea un’esperienza in lounge più flessibile, che combina un design curato, bevande di alta qualità e un rapido accesso a prodotti freschi, il tutto contribuendo a servire un maggior numero di clienti in modo più efficiente. Ascoltando i nostri clienti e comprendendo come si muovono all’interno dell’aeroporto, stiamo offrendo ancora più comodità, portando l’accesso premium più vicino al punto di partenza di molti di loro”. “Ispirato all’energia e al carattere di New York, lo spazio traduce gli elementi di design locali in un ambiente altamente funzionale. Ogni scelta è finalizzata a un unico obiettivo: aiutare i clienti a muoversi nello spazio in modo rapido e confortevole, sia che si fermino per un caffè, uno spuntino o per un’assistenza immediata prima del volo. Dopo il lancio dell’initial Provisions by Admirals ClubSM concept al Charlotte Douglas International Airport (CLT) nell’agosto 2025, American Airlines ha portato l’idea alla sua massima espressione al JFK, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l’esperienza di alto livello che la compagnia aerea continua a offrire ai propri clienti. Il cuore della lounge è un bar dedicato, una novità assoluta per American Airlines, che propone bevande create con macchine Lavazza. I clienti possono gustare un menù selezionato di bevande a base di caffè, calde e fredde, preparate da un barista e personalizzate secondo le loro preferenze, per un’esperienza di consumo più personalizzata e di alta qualità in un contesto di sosta veloce. A complemento del barista, una stazione self-service offre bevande in lattina e in bottiglia, ideali da portare via, per soddisfare le esigenze dei viaggiatori con coincidenze ravvicinate o poco tempo a disposizione. Lo spazio offre anche opzioni di cibo da asporto, sia calde che fredde, per consentire agli ospiti di prendere ciò di cui hanno bisogno e proseguire il viaggio con facilità. Oltre all’offerta di cibo e bevande, lo spazio include un rappresentante in loco che fornisce assistenza personalizzata, garantendo ai clienti la possibilità di soddisfare rapidamente le proprie esigenze di viaggio senza rinunciare alla comodità”, conclude American.

EUROWINGS CELEBRA LA ‘GERMANY’S NEXT TOP MODEL’ CON UNA COPERTINA DEDICATA DELL’IN-FLIGHT MAGAZINE ‘WINGS’ – Eurowings informa: “Aurélie Carina, la neo-vincitrice di Germany’s Next Top Model (GNTM) e assistente di volo di Eurowings, è la protagonista della copertina del numero estivo dell’in-flight magazine WINGS. Dopo le copertine delle principali riviste di moda, ora si appresta a comparire su una copertina davvero eccezionale: quella del suo datore di lavoro. Eurowings celebra così la vincitrice di GNTM come star di copertina in vero stile fashion, con l’attenzione riservata alle personalità di spicco”. “Nel settore della moda, una copertina simboleggia riconoscimento, visibilità e un traguardo eccezionale. Dedicare l’ultimo numero di WINGS ad Aurélie è il nostro modo più sincero di dire: siamo orgogliosi di te”, afferma Max Kownatzki, CEO di Eurowings. “Ciò che ci rende più felici è che, nonostante tutto – la frenesia, il glamour, l’attenzione del pubblico – lei rimarrà una di noi. Questo dice tutto”. “Il numero estivo di WINGS raggiunge circa cinque milioni di passeggeri sui voli Eurowings in tutta Europa durante l’alta stagione, risultando una delle riviste più diffuse nel mondo di lingua tedesca. Di solito, la copertina di WINGS è riservata a fotografie naturalistiche di eccezionale bellezza. L’idea di fare un’eccezione a questa regola di design è nata subito dopo la vittoria di Aurélie nella finale di Hollywood. Invece di un biglietto di auguri, Eurowings ha optato per qualcosa di più duraturo: la copertina della rivista WINGS”, prosegue Eurowings. “Per noi, Aurélie non è solo una celebrità di passaggio”, prosegue Kownatzki. “È una collega versatile e di talento, un membro dell’equipaggio molto apprezzato e un volto familiare per la famiglia Eurowings. Ma la sua storia di copertina va oltre: rappresenta gli oltre 5.500 dipendenti Eurowings che contribuiscono a plasmare la compagnia. La storia di Aurélie mostra la diversità di talenti, passioni e percorsi di vita che si celano dietro le persone a bordo e a terra”. Il numero estivo di WINGS sarà disponibile su tutti i voli Eurowings a partire da luglio.

AIR FRANCE: LA AIR FRANCE FOUNDATION PROSEGUE IL SUO IMPEGNO PER FACILITARE L’ACCESSO ALL’ISTRUZIONE – Air France informa: “Con la conclusione del suo 2025–2026 funding programme, la Air France Foundation ripercorre un anno in cui ha sostenuto quasi 40 progetti in tutto il mondo. Attraverso queste numerose iniziative, la Fondazione ha contribuito a migliorare le condizioni di apprendimento e l’accesso alla protezione e al sostegno per oltre 60.000 bambini e ragazzi. Un esempio, tra i tanti, è la recente inaugurazione della scuola ampliata del Damien de Molokai Centre school in Cotonou, Benin. Fin dalla sua creazione, la Air France Foundation ha incarnato l’impegno di solidarietà dei dipendenti della compagnia aerea, animato da un obiettivo comune: fare una differenza significativa nella vita dei bambini di tutto il mondo. Questo impegno si riflette nel sostegno alle organizzazioni che sviluppano soluzioni su misura per le esigenze locali e che hanno un impatto duraturo sui bambini e i giovani più vulnerabili. L’istruzione rimane un pilastro fondamentale dell’attività della Air France Foundation. Attraverso il sostegno a iniziative educative, la Fondazione contribuisce direttamente agli United Nations Sustainable Development Goals, in particolare al Goal 4, che mira a garantire un’istruzione di qualità inclusiva ed equa per tutti entro il 2030. Questo impegno per l’istruzione si inserisce nella più ampia missione della Fondazione a sostegno dei bambini e dei giovani. Inaugurato il 3 giugno 2026, l’ampliamento del Damien de Molokai Centre school in Cotonou è una dimostrazione concreta dell’impegno a lungo termine della Fondazione. Nel 2024 ha cofinanziato la costruzione di un nuovo edificio per la scuola dell’infanzia, aumentando la capacità da 50 a 150 alunni. Nel 2025, l’aggiunta di un secondo piano ha più che raddoppiato il numero di aule della scuola primaria, passando da quattro a nove. L’inaugurazione si è svolta alla presenza della delegazione di Air France”. In questa occasione, Jean-Marc Breton, Country Manager di Air France, ha sottolineato l’importanza di progetti come questo nel trasformare la vita dei bambini: “Questo è il progetto più grande finanziato dalla Fondazione qui negli ultimi due anni e vedere i sorrisi sui volti dei bambini quando hanno scoperto il nuovo edificio conferma la mia convinzione che stiamo contribuendo a dare loro un futuro migliore”. “Questo risultato dimostra la capacità della Fondazione di sostenere progetti di grande impatto a lungo termine, lavorando a stretto contatto con i partner locali e i team di Air France, il cui impegno è fondamentale per il successo di queste iniziative. Negli ultimi mesi, la Fondazione ha anche finanziato la costruzione di una scuola permanente in una baraccopoli di Nairobi, il sostegno ai bambini attraverso un programma educativo innovativo in una delle favelas di Rio de Janeiro, l’assistenza completa ai bambini di strada a Nuova Delhi e il supporto scolastico ai bambini provenienti da quartieri svantaggiati di Marsiglia. Oltre a queste iniziative, la Fondazione promuove anche un più ampio accesso all’istruzione, sostenendo la lettura, combattendo il divario digitale e offrendo accesso allo sport e all’arte come strumenti di emancipazione. La conclusione del programma di finanziamento di quest’anno segna la fine di un anno di iniziative concrete, ma con un impegno condiviso e costante verso le generazioni future”, conclude Air France.

DELTA INTEGRA IL WALL STREET JOURNAL A BORDO – Delta informa: In Delta, nessuno connette il mondo meglio di noi, e questo significa connettere i clienti alle notizie e agli approfondimenti che contano per la loro vita quotidiana. Ecco perché quest’estate Delta integra uno dei nomi più autorevoli del giornalismo, il Wall Street Journal, nel Wi-Fi Delta Sync e nei seatback screens, offrendo ai clienti più modi per rimanere informati, produttivi e connessi durante tutto il viaggio. A partire dal 1° luglio, i membri SkyMiles potranno sbloccare una prova gratuita di 24 ore del Wall Street Journal accedendo al Wi-Fi Delta Sync, con accesso che continuerà anche dopo l’atterraggio. I clienti possono inoltre usufruire di una selezione curata di video-giornalismo del Wall Street Journal attraverso il sistema di intrattenimento di bordo di Delta (disponibile su quasi 900 aeromobili), incluse interviste esclusive”. “Una parte significativa dei nostri clienti viaggia per lavoro o per conciliare una vita professionale intensa: per loro, rimanere informati è fondamentale durante il viaggio”, ha dichiarato Ranjan Goswami, Chief Marketing and Product Officer, Delta. “Integrando il Wall Street Journal in Delta Sync, offriamo a questi clienti, e a tutti coloro che apprezzano un giornalismo affidabile e di alta qualità, un modo più intelligente e intuitivo per rimanere informati e produttivi”.

AIRBUS SIGLA UN ACCORDO CON BRAVE1 – Airbus informa: “Airbus Defence and Space ha firmato un Memorandum d’Intesa (MoU) con Brave1, l’ente governativo ucraino per il coordinamento delle tecnologie di difesa. Brave1, che funge da piattaforma congiunta per l’innovazione tra i ministeri, le forze armate e il settore tecnologico privato del Paese, rappresenta il principale polo per accelerare lo sviluppo di tecnologie all’avanguardia, dalla fase concettuale al dispiegamento operativo. Questo accordo segna la prima partnership strategica industriale di Brave1 con un’azienda occidentale. La collaborazione prevede la creazione di task force congiunte per guidare progetti tecnologici, dalla ricerca scientifica iniziale alla modernizzazione delle attrezzature operative. Per accelerare l’implementazione, le tecnologie di Airbus Defence and Space saranno integrate direttamente nel Brave1 “Test in Ukraine” framework. Inoltre, Airbus sarà un partner chiave del Defence Tech Valley summit in Lviv, uno dei più grandi defence tech events in Europa”. “Mentre Brave1 celebra tre anni di attività nella costruzione dell’ecosistema tecnologico per la difesa in Ucraina, la nostra missione si sta ampliando, passando dal lancio di startup alla creazione di alleanze industriali globali nell’ambito della nostra nuova iniziativa ‘Brave Prime'”, ha dichiarato Iryna Zabolotna, COO di Brave1. “Collaborare con l’Ucraina nel settore della difesa significa lavorare concretamente per la sicurezza collettiva dell’Europa”, ha dichiarato Jo Mueller, member of the Executive Committee of Airbus Defence and Space. “Essere stati scelti da Brave1 come partner strategico in uno degli ecosistemi di difesa più avanzati al mondo è per noi motivo di grande orgoglio. Ci impegniamo a supportare i nostri partner con la nostra vasta esperienza e competenza in defence aerospace, potenziando al contempo le nostre capacità future”.

IBERIA OPERA UN NUOVO VOLO UMANITARIO PER IL VENEZUELA – Iberia informa: “Poco dopo le 10:00 di oggi, il volo Iberia IB1491 è decollato dall’aeroporto Adolfo Suárez Madrid-Barajas diretto a Valencia (Venezuela), nell’ambito di una nuova operazione umanitaria a sostegno delle comunità colpite dai recenti terremoti. terremoti. Operato da un Airbus A330-200, il volo trasporta 66 passeggeri, tra cui 44 operatori sanitari dello Spanish Technical Aid Response Team (START), inviato dalla Spanish Agency for International Development Cooperation (AECID). Il team comprende medici d’urgenza, chirurghi, infermieri, psicologi, fisioterapisti e personale di ristorazione volontario, che forniranno assistenza medica alle persone colpite dal disastro. Oltre ai passeggeri e alle forniture mediche gestite dall’AECID, Iberia trasporta ulteriori 1.212 chilogrammi di aiuti umanitari, coordinati dalla compagnia aerea in collaborazione con SEPLA Ayuda e l’Iberia Medical Service. La spedizione comprende beni di prima necessità e materiali per la costruzione di rifugi a supporto della risposta all’emergenza. Prima della partenza, la Regina Letizia, il Ministro spagnolo degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione, José Manuel Albares, e il Presidente e Amministratore Delegato di Iberia, Marco Sansavini, hanno incontrato il contingente umanitario all’aeroporto di Madrid e hanno salutato la partenza della missione. Questo volo si inserisce nell’ambito dell’operazione umanitaria avviata sabato scorso, quando Iberia ha effettuato un volo speciale trasportando Military Emergency Unit (UME) spagnola, vigili del fuoco specializzati, personale di supporto, giornalisti e diverse tonnellate di aiuti umanitari in Venezuela. L’operazione è stata condotta in collaborazione con Repsol e i Ministeri spagnoli dell’Interno e degli Affari Esteri, dell’Unione Europea e della Cooperazione”.

LA FAA ANNUNCIA L’ARRIVO DEI VOLI SUPERSONICI SOPRA GLI STATI UNITI – La FAA informa: “L’U.S. Transportation Secretary Sean P. Duffy ha annunciato che la Federal Aviation Administration (FAA) sta compiendo un passo fondamentale per consentire i voli supersonici civili sul territorio continentale degli Stati Uniti. Grazie alle enormi innovazioni nella tecnologia supersonica, sarà possibile operare in sicurezza questi velivoli innovativi senza il boom sonico. Una volta operativi, gli aerei supersonici di nuova generazione ridurranno drasticamente i tempi di viaggio, consentendo spostamenti più rapidi di persone e merci. La proposta di regolamento odierna stabilisce uno standard di certificazione basato sul rumore per i velivoli supersonici. Oltre a questa prima norma, la FAA prevede di proporne un’altra entro la fine dell’anno, che stabilirà gli standard di rumore per l’atterraggio e il decollo dei velivoli supersonici. Nel complesso, queste azioni forniranno ai produttori le linee guida necessarie per finalizzare i loro progetti e rendere operative queste innovazioni”. “Ripristinare il volo supersonico sopra la terraferma non è solo una questione di velocità, ma di liberare l’innovazione americana e inaugurare un’epoca d’oro dei viaggi”, ha dichiarato l’U.S. Transportation Secretary, Sean P. Duffy. “I progressi nell’ingegneria aerospaziale, nella scienza dei materiali, nella riduzione del rumore e nei nuovi concetti operativi elimineranno il vecchio boom sonico”, ha affermato il FAA Administrator, Bryan Bedford. “Questo significa che potremo finalmente abrogare il divieto degli anni ’70 sul volo supersonico sopra il territorio statunitense, riducendo al minimo l’impatto acustico sui residenti delle comunità lungo la rotta e vicino agli aeroporti”.

ANA PRESENTA IL “RED POKEMON JET” – ANA informa: “All Nippon Airways (ANA) ha annunciato la presentazione del “Red Pokémon Jet” con livrea speciale, prima fase del progetto speciale per il 30° anniversario della partnership ANA x Pokémon. L’evento di presentazione si terrà il 28 luglio 2026 presso l’ANA Airframe Maintenance Building at Haneda Airport. I regular domestic flights per questo aereo sono programmati per iniziare il giorno successivo, mercoledì 29 luglio. Dalle ore 11:00 di oggi, 1° luglio, i membri dell’ANA Mileage Club possono candidarsi per uno degli 80 posti, assegnati tramite sorteggio, per vivere in prima persona questa collaborazione tra ANA e Pokémon”.