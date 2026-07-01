Wizz Air inaugura il nuovo collegamento tra Alghero e Venezia

Si amplia il network di collegamenti del Nord Sardegna con l’avvio del nuovo volo diretto Wizz Air dallo scalo di Alghero per Venezia, operativo dal 1° luglio al 4 settembre 2026.

“La nuova rotta sarà servita tre volte alla settimana, ogni lunedì, mercoledì e venerdì, offrendo ai passeggeri del Nord Sardegna un collegamento diretto con una delle principali destinazioni turistiche e culturali italiane e con uno degli aeroporti più dinamici del Paese. Grazie alla presenza di una base operativa Wizz Air presso l’aeroporto Marco Polo, i passeggeri potranno infatti beneficiare di nuove opportunità di viaggio verso numerose destinazioni europee servite dal vettore, con partenza dall’hub di Venezia“, afferma Wizz Air.

“Sono complessivamente 11 le destinazioni operate da Wizz Air dal Nord Sardegna (otto da Alghero e 3 da Olbia) nel corso dell’estate 2026, confermando il ruolo sempre più strategico della compagnia.

La programmazione estiva prevede i seguenti collegamenti:

da Alghero con:

Budapest, il lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica;

Bucarest, tutti i giorni tranne il martedì;

Sofia, il martedì, giovedì e sabato, cui da luglio si aggiungono il venerdì e la domenica;

Belgrado, il lunedì, mercoledì e venerdì;

Varsavia Modlin, il martedì, giovedì e sabato;

Tirana, il mercoledì e la domenica;

Venezia, il lunedì, mercoledì e venerdì;

Skopje, il martedì e il sabato, in avvio il prossimo 18 luglio.

da Olbia con:

Milano Malpensa, tutti i giorni fino a 11 frequenze settimanali;

Roma Ciampino, tutti i giorni;

Varsavia Chopin, il martedì, giovedì e domenica.

Nel complesso, Wizz Air mette a disposizione complessivamente oltre 439mila posti nella stagione estiva 2026, registrando, solo nello scalo di Alghero, una crescita del 253% rispetto all’estate precedente e consolidando la propria posizione come terza compagnia aerea dell’Aeroporto del Nord Ovest”, prosegue Wizz Air.

“L’avvio del collegamento con Venezia amplia ulteriormente le opportunità di mobilità rafforzando i collegamenti con il mercato nazionale e creando al tempo stesso nuove possibilità di accesso al network internazionale di Wizz Air”, dichiara Silvio Pippobello, Amministratore Delegato degli aeroporti del Nord Sardegna. “L’investimento della compagnia sullo scalo di Alghero continua a produrre risultati concreti, con un’offerta di collegamenti sempre più ampia e competitiva che contribuisce alla crescita dell’attrattività del territorio del Nord Sardegna producendo, inoltre, una positiva diversificazione del network”.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager Wizz Air, ha commentato: “L’avvio del nuovo collegamento tra Alghero e Venezia conferma l’estrema importanza della Sardegna nella strategia di crescita di Wizz Air in Italia. A pochi giorni dal lancio della rotta per Tirana da Alghero, continuiamo a investire su un territorio dal forte potenziale turistico ed economico, offrendo ai passeggeri sardi più opportunità di viaggio a tariffe accessibili e contribuendo allo sviluppo della connettività dell’isola. I 439mila posti offerti complessivamente dal Nord Sardegna nell’estate 2026 rappresentano un investimento concreto nella mobilità del territorio e nella sua capacità di attrarre visitatori, generare nuove opportunità e rafforzare il legame della Sardegna con i principali mercati nazionali ed europei”.

(Ufficio Stampa Wizz Air – SOGEAAL – Photo Credits: Wizz Air)