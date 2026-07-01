Pilatus: high-speed internet ora disponibile sul PC-24 Super Versatile Jet

Pilatus ha annunciato l’introduzione di Gogo Galileo come factory-installed connectivity option per il PC-24, offrendo una banda larga globale ad alta velocità al Super Versatile Jet.

“Il sistema entrerà in servizio a breve, garantendo una connettività veloce e a bassa latenza ai proprietari ovunque volino. Il sistema è certificato dalla Federal Aviation Administration (FAA) statunitense e dall’European Union Aviation Safety Agency (EASA).

La nuova soluzione di connettività, basata sullo OneWeb Low Earth Orbit (LEO) network, consente ai passeggeri di rimanere connessi senza interruzioni durante il volo, supportando l’accesso a Internet in quota. Questo ultimo aggiornamento trasforma la cabina del PC-24 in un ufficio e spazio di intrattenimento completamente funzionale, soddisfacendo la crescente domanda di produttività e streaming ininterrotti durante i viaggi.

La posizione e la forma delle antenna fairings sono state scelte per ridurre al minimo la resistenza aerodinamica e qualsiasi impatto sulle performance aerodinamiche del velivolo. Il design risultante ha un effetto trascurabile su take-off performance, climb rate, speed del Pilatus PC-24, che rimangono costantemente eccellenti. L’antenna è stata inoltre progettata per prevenire interferenze indesiderate, con particolare attenzione al peso e al bilanciamento per evitare qualsiasi effetto negativo, offrendo una soluzione integrata tipica dell’OEM-level design”, afferma Pilatus Aircraft.

“Grazie alle elevate velocità di upload e download, Gogo Galileo offre un’esperienza di connettività in volo affidabile. Il sistema offre copertura globale con prestazioni costanti, bassa latenza adatta ad applicazioni moderne come videoconferenze e strumenti basati su cloud, e una piattaforma pronta per il futuro, progettata per soddisfare le aspettative in continua evoluzione dei passeggeri. Piani tariffari flessibili e disponibilità a livello globale lo rendono la soluzione ideale per gli operatori che desiderano offrire la migliore connettività della categoria e migliorare l’esperienza complessiva dei passeggeri.

Pilatus ha sviluppato un nuovo sistema di intrattenimento in volo in collaborazione con Lufthansa Technik. È dotato di un touchscreen da dieci pollici con mappa 3D in movimento che visualizza la posizione in tempo reale del PC-24, quattro altoparlanti di alta qualità in cabina, incluso un subwoofer, illuminazione d’ambiente, porte USB e spazio dedicato per la memorizzazione di contenuti multimediali, oltre alla connessione Wi-Fi”, prosegue Pilatus Aircraft.

“Inoltre, il nuovo PC-24 Super Versatile Jet offre la possibilità di installare un ampio divano laterale, una novità assoluta per questa categoria di aeromobili. Lungo poco meno di due metri, può essere trasformato in letto durante il volo e include vani portaoggetti integrati per cuscini e coperte”, conclude Pilatus Aircraft.

(Ufficio Stampa Pilatus Aircraft – Photo Credits: © Pilatus Aircraft Ltd – All rights reserved proprietary document)