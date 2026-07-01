Safran inaugura un nuovo maintenance shop a Querétaro, Messico

Safran Aircraft Engines ha inaugurato il suo nuovo engine maintenance shop in Querétaro, dedicato ai motori CFM LEAP.

“Questo investimento di 140 milioni di dollari consolida la posizione di Safran Aircraft Engine Services Americas come hub MRO completo nella regione, estendendosi su una superficie di 50.000 metri quadrati e comprendendo due MRO shops per motori CFM56 e LEAP, una test cell e una repair facility.

Entro il 2030, le due maintenance facilities saranno in grado di gestire fino a 350 LEAP engine shop visits all’anno. Nell’ambito di un piano di investimenti di oltre 1 miliardo di euro, e con la recente apertura di nuovi shops in India, Marocco e Belgio, Safran Aircraft Engines sta accelerando lo sviluppo del suo global MRO network a supporto della crescente flotta di motori LEAP.

Inoltre, Safran Aircraft Engine Services Americas sarà dotata di una delle test cell per motori CFM più avanzate al mondo, con una capacità di 350 test all’anno entro il 2030 e un’ulteriore crescita prevista nei prossimi anni. A pieno regime, il nuovo shop impiegherà oltre 450 persone. Complessivamente, Safran Aircraft Engine Services Americas conta 1.450 dipendenti in tutte e quattro le sedi, con l’obiettivo di raggiungere quasi 2.000 dipendenti entro il 2030, contribuendo ulteriormente alla creazione di posti di lavoro e allo sviluppo delle competenze a livello locale. Grazie a un onsite training center, ogni anno verranno formati oltre 300 ispettori e tecnici in collaborazione con istituti di formazione locali”, afferma Safran.

“Con l’inaugurazione di questa nuova struttura, rafforziamo il ruolo del nostro hub di Querétaro al centro del Safran Aircraft Engines maintenance ecosystem nelle Americhe”, ha dichiarato Stéphane Cueille, CEO di Safran Aircraft Engines. “Con i continui investimenti in Messico e nel resto del mondo, saremo in grado di soddisfare la crescente domanda globale di manutenzione dei motori LEAP, continuando al contempo a fornire un world class support ai nostri clienti nella regione”.

“La famiglia di motori LEAP equipaggia la maggior parte dei next generation narrowbody airliners, come la famiglia Airbus A320neo e la famiglia Boeing 737 MAX. Sono già in servizio circa 10.000 i motori LEAP e si prevede che la flotta raddoppierà entro il 2030. Safran è presente in Messico da 35 anni, con 21 facilities e oltre 16.000 dipendenti nel Paese. Il Gruppo è attualmente il principale datore di lavoro nella aerospace industry in Messico”, conclude Safran.

(Ufficio Stampa Safran)