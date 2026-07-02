Emirates arriva a Cape Town con un terzo volo giornaliero e il suo aeromobile più recente

Il terzo volo giornaliero di Emirates sulla rotta Dubai-Cape Town è atterrato ieri alle 18:05 al Cape Town International Airport, segnando il primo arrivo del volo EK778. Questo segna anche il debutto in Sudafrica dell’Airbus A350 di nuova generazione della compagnia aerea.

“L’A350 è il più recente aeromobile ad entrare a far parte della flotta Emirates, introducendo un’esperienza di volo all’avanguardia. Le cabine, luminose e ariose, sono state progettate con cura per offrire maggiore spazio e comfort in ogni cabina, mentre la tecnologia di ultima generazione e le opzioni di intrattenimento migliorate arricchiscono ogni volo. L’introduzione di questo nuovo aeromobile aumenta anche l’accesso alla pluripremiata cabina Premium Economy della compagnia aerea, lanciata per la prima volta in Sudafrica nel settembre 2025 e da sempre molto apprezzata dai viaggiatori”, afferma Emirates.

Afzal Parambil, Emirates Regional Manager for Southern Africa, ha dichiarato: “Cape Town è da tempo una delle destinazioni più popolari del nostro network africano. L’introduzione di un terzo volo giornaliero, operato con il nostro aeromobile più recente, dimostra la nostra fiducia in questo mercato. Il nuovo volo offre ai viaggiatori maggiori opzioni e un collegamento più agevole con il nostro network globale tramite Dubai, mentre l’A350 offre un’esperienza di viaggio all’avanguardia. Desideriamo ringraziare le autorità sudafricane per la loro collaborazione e il loro supporto nel garantire questo nuovo servizio e non vediamo l’ora di dare il benvenuto ai passeggeri a bordo”.

“Il nuovo volo migliora la connettività per i viaggiatori sudafricani, offrendo maggiore scelta, flessibilità e un migliore accesso al network globale di Emirates, via Dubai, in particolare per le destinazioni a lungo raggio in Medio Oriente, Australasia e Estremo Oriente.

Il lancio del nuovo servizio si basa anche sull’accordo firmato nell’aprile 2026 tra Emirates e Wesgro, tourism, trade and investment promotion agency for Cape Town and the Western Cape. Le due organizzazioni collaborano per attrarre un maggior numero di visitatori da mercati chiave.

Oltre a Cape Town, Emirates ha anche ripristinato il suo quarto volo giornaliero per Johannesburg il 1° luglio 2026, aumentando la connettività settimanale con Dubai a 56 voli settimanali dai suoi tre hub sudafricani. Questo sviluppo è ulteriormente supportato dall’impiego stagionale del secondo A380 per Johannesburg. I voli EK761 e EK762 saranno ora operati da un A380 completamente rinnovato, dotato della richiesta cabina Premium Economy e degli interni di ultima generazione, migliorando l’offerta di Emirates e aumentando la capacità da e per il più grande e trafficato aeroporto internazionale del Sudafrica”, prosegue Emirates.

“Aumentando le frequenze, Emirates non solo supporta il traffico passeggeri, ma facilita anche il commercio globale. Ottimizzando la belly capacity dei Boeing 777 e A350, e grazie al volo giornaliero da Durban, Emirates SkyCargo trasporta dal Sudafrica prodotti essenziali, collegando le aziende sudafricane con i loro clienti globali in modo rapido, affidabile ed efficiente”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)