easyJet lancia la raccolta fondi estiva a bordo per sostenere il Children’s Emergency Fund di UNICEF

easyJet annuncia il lancio della campagna di raccolta fondi estiva 2026 a bordo dei propri voli per sostenere il Children’s Emergency Fund di UNICEF, con l’obiettivo di offrire a bambini e famiglie un aiuto urgente nelle situazioni di crisi che ne mettono a rischio la vita, in numerosi Paesi del mondo.

“Le emergenze sanitarie, come il recente focolaio di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo (RDC) e nella vicina Uganda, espongono bambini e comunità vulnerabili a rischi crescenti. Questo avviene in un momento in cui molte comunità stanno già affrontando conflitti e sfollamenti e in cui l’accesso all’acqua potabile e all’assistenza sanitaria risulta spesso limitato, creando condizioni che favoriscono una diffusione più rapida delle malattie. Con i casi di Ebola che hanno superato quota 1.000 nella RDC, quasi 3 milioni di bambini e adolescenti affrontano rischi sempre maggiori, rendendo ancora più urgente garantire loro protezione e assistenza.

Per i bambini colpiti da questi eventi, l’impatto può essere profondo. Nella RDC, ad esempio, i servizi sanitari sono stati interrotti, le scuole hanno chiuso e molte famiglie sono state separate. La paura e lo stigma rischiano di isolare le persone colpite, mentre la mancanza di acqua pulita e di cure adeguate alimenta ulteriormente la diffusione della malattia.

In situazioni di emergenza come queste, UNICEF unisce un intervento immediato, che comprende la distribuzione di forniture essenziali per la prevenzione e il controllo delle infezioni e l’accesso all’assistenza sanitaria, con un approccio basato sulle comunità.

Nella RDC e in Uganda, UNICEF ha attivato subito il livello più alto di risposta alle emergenze e sta lavorando insieme a partner e comunità locali per contenere l’epidemia e proteggere i bambini”, afferma easyJet.

“Da oggi fino al 30 settembre, l’equipaggio easyJet appositamente formato raccoglierà le donazioni durante il servizio a bordo, consentendo ai passeggeri di contribuire con facilità al momento dell’acquisto dei prodotti durante il volo.

Anche una piccola donazione può fare la differenza: il costo di un tè per la colazione ad esempio, può fornire 12 saponette o 400 compresse per la purificazione dell’acqua a famiglie in situazioni di emergenza.

Grazie al sostegno dei passeggeri, easyJet può supportare concretamente UNICEF e i suoi partner nell’offrire assistenza immediata e salvavita a bambini e famiglie colpiti da emergenze in tutto il mondo”, afferma easJet.

Valeria Cerri, Head of Cabin Crew Europe di easyJet, ha dichiarato: “easyJet è orgogliosa di sostenere il Children’s Emergency Fund di UNICEF, contribuendo a portare un aiuto essenziale ai bambini più vulnerabili in tutto il mondo. I recenti focolai di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda evidenziano quanto sia fondamentale un intervento umanitario tempestivo, sia per proteggere bambini e famiglie durante crisi sanitarie come queste, sia per sostenere le attività di prevenzione di ulteriori focolai. Piccole donazioni a bordo possono avere un grande impatto e desideriamo ringraziare i nostri passeggeri e il nostro personale per la loro generosità e per il continuo sostegno a questa importante causa”.

Il dottor Philip Goodwin, Chief Executive di UNICEF UK, ha dichiarato: “In tutto il mondo, i bambini continuano ad affrontare gravi minacce e pericoli, e il recente focolaio di Ebola sta mettendo a rischio la loro vita nella Repubblica Democratica del Congo e in Uganda. La nostra collaborazione con easyJet, partner di lunga data, non è mai stata così importante per aiutarci a fornire attrezzature mediche urgenti e dispositivi di protezione per prevenire la diffusione di virus pericolosi. Inoltre, garantisce supporto di emergenza sul campo per assicurare che bambini e famiglie rimangano al sicuro. Siamo molto grati ai passeggeri e al personale easyJet che scelgono di donare attraverso questa raccolta fondi a bordo. Questa generosità continua ci permette di essere presenti per i bambini più vulnerabili proprio quando ne hanno più bisogno”.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: easyJet)