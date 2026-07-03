Deutsche Bank investe in Sustainable Aviation Fuel con Lufthansa Group

Un segnale forte per un’aviazione più sostenibile: nell’ambito della sua strategia per ridurre l’impatto climatico dei business travel, Deutsche Bank sta investendo nell’impiego di Sustainable Aviation Fuel (SAF) nel trasporto aereo con Lufthansa Group. Il volume concordato di circa 1.600 tonnellate di SAF consentirà un risparmio stimato di emissioni di circa 5.500 tonnellate di CO2.

Questo equivale alle emissioni di CO2 di circa 520 voli tra Francoforte e Londra operati da un Airbus A320neo. L’accordo si basa sulla crescente partnership tra le due società: da ottobre 2025, Deutsche Bank emette la Lufthansa Miles & More Credit Card. Nell’ambito della sostenibilità, entrambi i partner mirano ad approfondire ulteriormente la collaborazione, con l’obiettivo di promuovere la transizione sostenibile e rafforzare la credibilità e l’accettazione delle soluzioni per la protezione del clima.

Frank Naeve, Senior Vice President Global Sales and Distribution, Lufthansa Group, ha dichiarato: “La decisione di Deutsche Bank di supportare l’implementazione del SAF con il Lufthansa Group su questa scala dimostra in modo inequivocabile che il volo sostenibile sta diventando sempre più importante nel business travel sector. Siamo lieti di raggiungere questo traguardo insieme a Deutsche Bank e di dimostrare che le aziende possono dare un contributo misurabile alla riduzione dell’impatto climatico delle proprie attività di viaggio attraverso investimenti concreti nel SAF”.

Jörg Eigendorf, Chief Sustainability Officer of Deutsche Bank, ha affermato: “Il SAF è uno strumento importante per Deutsche Bank nel nostro impegno a dimezzare le emissioni di CO2 lungo tutta la nostra supply chain entro il 2030 rispetto al 2019. È inoltre fondamentale per noi dare un segnale: solo in presenza di una domanda affidabile i produttori di SAF investiranno nella produzione e renderanno i carburanti alternativi più competitivi. Questo è un elemento chiave del nostro approccio complessivo: vogliamo ridurre le emissioni di CO2 derivanti dai nostri business travel e compensare le emissioni residue laddove possibile”.

Lufthansa Group lavora da molti anni alla trasformazione sostenibile del settore aeronautico e offre alle aziende una vasta gamma di soluzioni personalizzate per un volo più sostenibile. Attraverso i cosiddetti SAF bulk deals, le aziende possono acquistare grandi quantità di SAF da Lufthansa Group. Con un investimento di almeno 2.000 euro, le aziende ricevono uno Scope 3 certificate for CO2 savings in conformità con il Greenhouse Gas Protocol standard. Questo non solo rafforza l’impegno ambientale della compagnia, ma promuove anche l’ulteriore sviluppo e l’impiego di SAF nel settore aeronautico. Anche le aziende di logistica stanno aderendo sempre più spesso ai SAF bulk deals, che Lufthansa Cargo offre a partire da un volume minimo di acquisto di 100 tonnellate.

Con la “Sustainable Corporate Value Fare”, i business customers possono contribuire a ridurre fino al 30% le future emissioni di CO2 grazie all’utilizzo di SAF. Nel 2025, considerando tutti i corporate customer products, circa 1.700 aziende in tutto il mondo hanno investito in SAF con Lufthansa Group.

Lufthansa Group registra un aumento complessivo della domanda di opzioni di viaggio più sostenibili e consente ai propri clienti – attraverso una varietà di offerte per viaggi privati e aziendali – di contribuire a ridurre l’impatto climatico dei voli futuri. Con risultati tangibili: oltre il 5% dei passeggeri di Lufthansa Group ha scelto un’opzione di viaggio più sostenibile nel 2025, ad esempio la Green Fares fare. Il volume di SAF venduto è più che raddoppiato rispetto all’anno precedente, considerando le diverse tipologie di prodotto. Il coinvolgimento attivo dei passeggeri in voli più sostenibili è un pilastro fondamentale della strategia di sostenibilità di Lufthansa Group.

L’ampia gamma di offerte per private travellers and corporate customers, unitamente alla modernizzazione della flotta, al continuo miglioramento della fuel efficiency nelle operazioni di volo, all’impiego di SAF e all’espansione dell’intermodalità, rappresenta una delle cinque leve attraverso cui Lufthansa Group promuove un volo più sostenibile. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente la ricerca globale sul clima e sulle condizioni meteorologiche da oltre 30 anni.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)