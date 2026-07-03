Edelweiss continua ad ampliare la sua offerta invernale

Edelweiss sta ampliando il suo 2026/27 winter flight schedule con frequenze aggiuntive, stagioni più lunghe e maggiore capacità sulle rotte turistiche più richieste. I collegamenti con la Lapponia finlandese, la Norvegia settentrionale e la Svezia settentrionale, così come alcune rotte a lungo raggio, saranno particolarmente potenziati. Questa è la risposta di Edelweiss alla continua elevata domanda di vacanze invernali nel Nord Europa e di vacanze al mare, soprattutto nell’Oceano Indiano.

Il servizio verso la Lapponia finlandese si espande in modo particolarmente significativo. Kittilä sarà ora servita a partire dalla fine di novembre anziché da metà dicembre. Un volo aggiuntivo il sabato va ad aggiungersi all’attuale programma. Durante le vacanze scolastiche invernali, Edelweiss offrirà anche voli per Kittilä il martedì e il giovedì, portando il numero totale di collegamenti a cinque a settimana. Anche Rovaniemi anticipa l’inizio della stagione: la capitale della Lapponia finlandese sarà servita a partire dalla fine di novembre e ora anche il venerdì. Durante l’alta stagione, Ivalo sarà servita tre volte a settimana anziché due. A causa della forte domanda, Kuusamo riceverà più voli diretti.

Anche il servizio verso Norvegia e Svezia viene ampliato. Dopo una prima stagione di successo, Luleå, nella Lapponia svedese, avrà un secondo collegamento settimanale durante i mesi di maggiore richiesta. Bergen sarà ora servita anche a febbraio e marzo, integrando l’attuale programma estivo. A causa dell’elevata domanda, Tromsø, uno dei punti di partenza più popolari per ammirare l’aurora boreale e per le esperienze invernali nella Norvegia settentrionale, sarà ora servita giornalmente.

Sulle rotte a lungo raggio, Edelweiss sta aumentando la capacità sulle rotte particolarmente richieste durante l’alta stagione. Malé, nelle Maldive, sarà servita con un volo settimanale aggiuntivo dalla fine di ottobre a metà gennaio, portando il totale fino a quattro voli a settimana. Anche Colombo, nello Sri Lanka, beneficerà di un volo settimanale aggiuntivo nello stesso periodo, con un massimo di tre voli a settimana.

Inoltre, la stagione per Windhoek, Namibia, inizierà a metà marzo anziché a inizio giugno come in precedenza. Ciò significa che la destinazione sarà disponibile per un periodo significativamente più lungo.

Il servizio viene ampliato anche in alcune aree del Mediterraneo, delle Isole Canarie e del Nord Africa. Corfù sarà ora servita fino a metà novembre. Faro beneficerà di una maggiore frequenza per tutta la stagione, con un massimo di cinque voli a settimana. Lanzarote e Fuerteventura vedranno un aumento della capacità in autunno. La maggior parte dei voli per La Palma sarà ora diretta anziché via Tenerife, liberando al contempo capacità per Tenerife.

Anche la stagione per Creta viene estesa: Chania sarà servita fino alla fine di ottobre e Heraklion fino all’inizio di dicembre. Marrakech riceverà voli aggiuntivi a febbraio e marzo. Bari, precedentemente servita solo durante la stagione estiva, sarà ora inclusa anche nel periodo natalizio e di Capodanno.

Con queste modifiche al suo flight schedule, Edelweiss risponde all’elevata domanda di vacanze invernali nel Nord Europa, nonché di destinazioni soleggiate e a lungo raggio. Il 2026/27 winter flight schedule comprenderà un totale di 69 destinazioni da Zurigo in 33 paesi, di cui 51 a corto e medio raggio e 18 a lungo raggio.

Il winter flight schedule è valido dal 25 ottobre 2026 al 27 marzo 2027. Tutti i voli sono già prenotabili su flyedelweiss.com e tramite i consueti canali di prenotazione.

(Ufficio Stampa Edelweiss – Photo Credits: Edelweiss)