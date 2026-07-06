Air France celebra il 30° anniversario del suo hub a Paris-Charles de Gaulle airport

Per celebrare il 30° anniversario del suo hub di Parigi-Charles de Gaulle, Air France festeggia tre decenni di continua innovazione volta a rafforzare l’efficienza e l’attrattiva del cuore pulsante del suo network.

“Inaugurato il 31 marzo 1996, l’hub di Parigi-Charles de Gaulle si basa su un “bank” flight organization system, con arrivi e partenze sincronizzati che riducono i tempi di transito. Un modello rivoluzionario per l’epoca, che ha contribuito a posizionare Parigi-Charles de Gaulle non solo come destinazione, ma anche come crocevia fondamentale per la connettività globale. Fin dal suo lancio, l’hub model ha migliorato l’efficienza operativa ed economica, con un aumento del traffico del 20% nei primi sei mesi, senza l’aggiunta di alcun aeromobile.

Trent’anni dopo, l’hub di Air France a Parigi-Charles de Gaulle è un’infrastruttura strategica che contribuisce attivamente alla connettività della Francia e dell’Europa. Comprende tre terminal passeggeri (Terminal 2E, 2F e 2G), un air cargo terminal con una superficie equivalente a 13 campi da calcio (G1XL) e 300.000 m2 di strutture industriali dedicate alla manutenzione degli aeromobili.

Con oltre 40 milioni di passeggeri trasportati sulla sua rete nel 2025, Air France da sola rappresenta oltre il 50% del traffico dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle.

L’Hub Control Center (CCH) gestisce in tempo reale tutte le operazioni di Air France e dei suoi partner presso l’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle e ne coordina l’intera operatività. Ogni giorno vengono operati fino a 800 voli (con un atterraggio ogni 30 secondi nelle ore di punta), trasportati 100.000 passeggeri e gestiti 90.000 bagagli, grazie al lavoro di 5.300 dipendenti dedicati all’hub, su un totale di 44.000 dipendenti di Air France, parte di Air France-KLM Group, il principale datore di lavoro del settore privato nella regione di Parigi.

Poiché metà dei passeggeri di Air France a Parigi-Charles de Gaulle sono passeggeri in transito, tutto viene fatto per garantire la puntualità dei voli, ridurre al minimo i tempi di transito e semplificare il loro viaggio. Questo lavoro di precisione viene svolto in coordinamento con tutti gli attori coinvolti nell’aeroporto, tra cui Groupe ADP, i vari fornitori di servizi, le compagnie aeree partner e gli enti governativi, tutti rappresentati presso il CCH.

La connettività internazionale è ulteriormente potenziata dalla Air France-KLM Group dual-hub strategy. L’hub di Air France a Parigi-Charles de Gaulle è collegato all’hub di KLM ad Amsterdam-Schiphol da 24 voli giornalieri. Questa interconnessione tra le reti delle due compagnie aeree, integrata da quelle di Transavia France e Transavia Holland, consente ad Air France-KLM Group di offrire ai clienti una rete di 320 destinazioni in tutto il mondo”, afferma Air France.

“Nel corso dei decenni, l’hub di Parigi-Charles de Gaulle è stato un laboratorio di innovazione, migliorando costantemente le prestazioni operative e supportando i passeggeri in ogni fase del loro viaggio. Chioschi self-service, sistemi automatizzati di consegna bagagli e gate d’imbarco automatizzati sono solo alcune delle tecnologie introdotte per offrire ai clienti maggiore autonomia, garantendo al contempo la possibilità di ricevere assistenza dal personale Air France. Questi team sono dotati di tablet che forniscono accesso in tempo reale alle informazioni di viaggio, consentendo loro di rispondere rapidamente alle richieste dei clienti e di offrire servizi aggiuntivi.

Air France sta inoltre implementando soluzioni di intelligenza artificiale per plasmare l’esperienza di viaggio del futuro. All’interno della compagnia aerea sono stati identificati oltre 80 casi d’uso, in particolare con l’obiettivo di personalizzare l’assistenza offerta ai clienti”, prosegue Air France.

“La ground experience a Paris-Charles de Gaulle è parte integrante dell’Air France customer journey. La compagnia aerea offre una gamma di servizi esclusivi pensati per le esigenze individuali.

Ogni anno, quasi 120.000 bambini che viaggiano da soli vengono assistiti dall‘Air France Kids Solo service. Ricevono un’assistenza personalizzata durante tutto il viaggio, in particolare durante gli scali a Parigi-Charles de Gaulle, dove durante le vacanze scolastiche viene loro riservata un’area dedicata.

I clienti idonei beneficiano del servizio SkyPriority e possono abbonarsi a un Concierge service che offre assistenza personalizzata fin dal momento del loro arrivo in aeroporto. Air France mette inoltre a disposizione dei suoi passeggeri internazionali sei team multiculturali che accolgono i viaggiatori provenienti da tutto il mondo. Disponibile dal 1974, questo servizio di assistenza è un elemento distintivo di Air France, che riflette l’impegno della compagnia aerea nel fornire ai clienti internazionali assistenza nella loro lingua e adattata alla loro cultura.

L’esperienza a terra continua nelle sei lounge della compagnia aerea in aeroporto, vere e proprie oasi di pace che incarnano l’arte di vivere francese. I clienti idonei possono rilassarsi, gustare pasti creati da chef stellati Michelin e concedersi trattamenti prima della partenza o durante uno scalo. I clienti La Première godono di un percorso dedicato, senza intoppi ed esclusivo all’interno dell’aeroporto, completamente riprogettato nel 2024, con una hall e una lounge pluripremiata che offre, tra le altre cose, vere e proprie suite di 45 metri quadrati, complete di soggiorno, camera da letto, bagno e patio esterno.

Air France si impegna per l’inclusione con Saphir, il suo programma di assistenza gratuito dedicato ai passeggeri con disabilità, che nel 2026 festeggerà il suo 25° anniversario. Questo servizio consente ai passeggeri di usufruire di assistenza prima, durante e dopo il volo, compreso il supporto per la prenotazione e la considerazione di esigenze specifiche. Nel 2025, oltre 760.000 passeggeri con disabilità hanno viaggiato a bordo di Air France“, continua Air France.

“La decarbonizzazione delle operazioni della compagnia aerea, sia a terra che a bordo, è una priorità strategica per Air France. Oltre al rinnovo della flotta e all’integrazione di sustainable aviation fuels, le principali leve della compagnia aerea per la riduzione delle emissioni di carbonio sono l’elettrificazione delle operazioni a terra e lo sviluppo dell’intermodalità.

Parigi-Charles de Gaulle ha una TGV station e da oltre 30 anni Air France e SNCF Voyageurs offrono il servizio “Train + Air”, che permette ai clienti di combinare un viaggio in treno e un volo in un’unica prenotazione, con la garanzia di una nuova prenotazione in caso di disservizi. Oltre 160.000 passeggeri utilizzano questo servizio ogni anno per raggiungere Parigi-Charles de Gaulle da 24 stazioni ferroviarie in Francia. Dalla fine del 2025, questa offerta, inizialmente limitata ai servizi TGV InOui, è stata gradualmente estesa anche ai treni Ouigo. Entro la fine del 2026, il numero totale di stazioni servite salirà a 27, includendo anche il collegamento ad alta velocità tra Brussels-Midi station e Parigi Charles de Gaulle Airport.

Nel 2027, il collegamento con il centro di Parigi sarà ulteriormente migliorato con l’arrivo del CDG Express, che collegherà l’aeroporto alla Gare de l’Est in 20 minuti. Al contempo, i vari terminal dell’aeroporto di Parigi-Charles de Gaulle verranno rinominati per facilitare l’orientamento dei viaggiatori. L’aspetto dell’hub di Air France a Parigi-Charles de Gaulle continuerà quindi a evolversi, garantendo maggiore efficienza e attrattiva”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)