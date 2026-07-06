Diamond Aircraft consegna il DA62 MPP SurveyStar a Primul Meridian

Diamond Aircraft annuncia la consegna del DA62 MPP SurveyStar a Primul Meridian, long-standing Romanian customer e pioniere in special mission aerial surveying.

“Questo traguardo segna un nuovo capitolo in una partnership che dura da quasi vent’anni, con Primul Meridian che aggiorna la propria flotta con l’ultima generazione di Diamond Special Mission Aircraft.

Primul Meridian occupa un posto di rilievo nella storia di Diamond, essendo stato uno dei primissimi operatori del DA42 MPP GeoStar, predecessore dell’attuale e avanzato DA62 MPP SurveyStar. Da allora, l’azienda ha maturato una solida esperienza nelle operazioni di rilevamento e mappatura aerea, affidandosi all’efficienza, alle prestazioni e alla flessibilità operativa di Diamond“, afferma Diamond Aircraft.

“Siamo lieti di vedere Primul Meridian proseguire il suo percorso con Diamond Aircraft”, ha dichiarato Mario Spiegel, Head of Sales Special Mission Aircraft, at Diamond Aircraft. “La fiducia che ripongono da tempo nei nostri Special Mission Aircraft e il loro ruolo di primi utilizzatori del DA42 MPP GeoStar rendono questa consegna particolarmente significativa. Il DA62 MPP SurveyStar rappresenta un notevole passo avanti in termini di capacità, efficienza e versatilità”.

“Il DA62 MPP SurveyStar si basa sul comprovato successo del suo predecessore, offrendo una maggiore payload capacity, un’autonomia superiore e una migliore integrazione dei sistemi di missione. Progettato per aerial survey and ISR (Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance) operations, il velivolo offre agli operatori maggiore flessibilità e produttività.

Primul Meridian utilizza Diamond Special Mission Aircraft da quasi 20 anni, supportando un’ampia gamma di aerial data acquisition missions in Romania e non solo. L’aggiunta del DA62 MPP SurveyStar alla sua flotta sottolinea il continuo investimento dell’azienda in tecnologie all’avanguardia per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei clienti”, prosegue Diamond Aircraft.

“Questa consegna rappresenta più di un semplice aggiornamento della flotta: è la continuazione di una partnership di fiducia”, ha affermato Cristian Glont, Managing Director at Primul Meridian. “Essendo stati tra i primi a utilizzare il DA42 MPP GeoStar, siamo orgogliosi di ricevere in consegna il DA62 MPP SurveyStar. Questo velivolo migliorerà significativamente le nostre capacità operative e ci consentirà di offrire un valore ancora maggiore ai nostri clienti”.

“Il DA62 MPP SurveyStar svolgerà un ruolo chiave nei futuri progetti di Primul Meridian, supportando high-precision aerial surveying, mapping and data collection missions con maggiore efficienza e affidabilità”, conclude Diamond Aircraft.

(Ufficio Stampa Diamond Aircraft – Photo Credits: Diamond Aircraft)