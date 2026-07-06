Emirates SkyCargo introduce il Boeing 777-300 ER Special Freighter

Emirates informa: “A6-EBK è uno degli ultimi velivoli ad essersi unito alla flotta in continua espansione di dedicated freighters di Emirates SkyCargo, che facilita il commercio globale e supporta le aziende di tutto il mondo nel trasporto di merci verso clienti internazionali. Con la crescente domanda per l’air cargo capacity, l’aereo è già entrato in servizio commerciale trasportando merci tra diverse aree geografiche, con scalo a Dubai e viceversa.

Tuttavia, a differenza degli altri dedicated freighters della flotta di Emirates SkyCargo, A6-EBK, un Boeing 777-300ERSF, non è un factory produced freighter. Si tratta invece di uno special freighter (SF) ricavato dalla conversione di un Boeing 777-300ER della flotta Emirates.

Trasformare un 777-300ER configurato per il trasporto passeggeri in un cargo only aircraft non è una semplice questione di rimuovere i sedili e aggiungere le cargo doors. Si è trattato di un processo complesso, durato diversi mesi, che ha comportato la riprogettazione della struttura, dei sistemi e della filosofia operativa dell’aeromobile per soddisfare le esigenze dell’air cargo. Pur mantenendo le prestazioni aerodinamiche e l’integrità strutturale originali dell’aeromobile, senza compromettere la sicurezza operativa, la conversione ha introdotto ampie modifiche alla fusoliera, alla struttura del pavimento, ai sistemi di carico, all’avionica, agli environmental controls e ad altri sistemi interni all’aeromobile”.

“Come primo passo, gli interni dell’aeromobile, inclusi seats, overhead stowage, galleys and lavatories, sono stati completamente rimossi. Ciò ha permesso al team di modificare gli interni dell’aereo per ospitare i cargo pallets.

Una caratteristica fondamentale di un freighter aircraft è la sua capacità di trasportare large cargo pallets, e questo ha richiesto l’installazione di una large maindeck cargo door. Una delle modifiche più visibili dell’intero processo di conversione, ovvero la creazione dell’apertura per questo portellone, ha richiesto un significativo rinforzo strutturale e la sostituzione di ampie sezioni della fusoliera.

Successivamente, è stata installata una barriera rigida in grado di assorbire qualsiasi impatto fino a nove volte la forza di gravità (9G) nella parte anteriore del main deck, in conformità con le regulatory and safety configurations in un production freighter.

Gli aerei cargo spesso trasportano un numero limitato di personale di supporto oltre all’equipaggio nelle missioni a lungo raggio. Per supportare l’equipaggio e i membri aggiuntivi, durante la conversione sono state installate una crew rest area e supplementary seating.

Anche il cockpit è stato modificato per ospitare additional controls for environmental and safety systems ottimizzati per il cargo.

Per supportare i cargo pallets più pesanti nel maindeck dell’aereo, la floor structure utilizzata per il trasporto passeggeri è stata completamente rimossa e sostituita con travi di rinforzo e una higher-capacity floor structure in grado di supportare carichi concentrati derivanti da pallet pesanti e cargo handling equipment.

Il processo di conversione ha incluso l’installazione di un complete cargo loading system che consente al personale di terra di movimentare in modo efficiente large cargo units all’interno dell’aereo e di fissarle per il volo. Inoltre, è stato installato un advanced cargo monitoring system, comprensivo di smoke detection and fire suppression”, prosegue Emirates.

“Emirates SkyCargo offre una gamma specializzata di prodotti per il trasporto di merci sensibili al tempo e alla temperatura, inclusi farmaci salvavita e bioinnovazioni. Ciò richiede che le temperature all’interno dell’aeromobile siano mantenute entro intervalli specifici, a volte fino a 5 gradi Celsius. Durante la conversione, l’environmental control system è stato adattato per monitorare e controllare il flusso d’aria, la ventilazione e la temperatura, al fine di supportare spedizioni delicate come prodotti farmaceutici e deperibili. Anche altri sistemi elettrici sono stati modificati per supportare il trasporto merci.

Infine, ma non meno importante, la conversione ha dovuto ottenere l’approvazione normativa per dimostrare che il processo soddisfaceva i rigorosi requisiti in materia di conformità agli standard di sicurezza. Ciò è stato dimostrato attraverso un’ampia documentazione, test a terra e valutazioni in volo prima che l’aeromobile potesse iniziare a trasportare merci.

Infine, l’aeromobile è stato completamente riverniciato e ha ricevuto la nuova livrea di Emirates SkyCargo prima del suo primo volo commerciale per Emirates SkyCargo.

Emirates SkyCargo è un facilitatore globale del commercio, che trasporta merci verso oltre 150 destinazioni in sei continenti. La air cargo carrier ha costantemente ampliato la sua flotta nel 2026 con sei Boeing 777F production freighters già consegnati da marzo 2026, oltre al converted freighter. La compagnia aerea prevede di ricevere altri quattro Boeing 777F production freighters e un ulteriore converted freighter entro la fine dell’anno. Questo ampliamento della capacità consente a Emirates SkyCargo di offrire ai clienti una maggiore scelta e flessibilità, oltre a supportare le principali supply chain e rotte commerciali globali”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)