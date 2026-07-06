Enac ed Enac Servizi inaugureranno l’8 luglio il nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe

Tutto pronto per l’inaugurazione del nuovo terminal dell’aeroporto di Roma Urbe, completamente riqualificato per diventare un’infrastruttura moderna, funzionale e sempre più integrata con il territorio.

“L’8 luglio la cerimonia, alla presenza del Presidente Enac Pierluigi Di Palma e dell’Amministratore Unico di Enac Servizi Marco Trombetti, con la partecipazione del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini e del Viceministro MIT Edoardo Rixi.

La nuova aerostazione del city airport di Roma interpreta una visione innovativa dell’infrastruttura aeroportuale, nella quale mobilità aerea, sicurezza, accessibilità e accoglienza si integrano con servizi e funzioni di interesse collettivo. Un aeroporto concepito come spazio aperto al territorio, capace di dialogare con le comunità locali e di valorizzarne le vocazioni economiche, sociali e ambientali.

Con questo intervento Roma Urbe si afferma come modello per gli aeroporti territoriali e per la mobilità del futuro. La nuova aerostazione rappresenta, infatti, un tassello strategico per lo sviluppo della Regional Air Mobility (RAM), il progetto ideato da Enac, attraverso la società in house Enac Servizi, per promuovere una mobilità a corto raggio integrata con gli altri sistemi di trasporto. L’obiettivo è realizzare una rete nazionale flessibile e capillare, capace di migliorare la connessione tra territori e ampliare l’accessibilità alla mobilità, al servizio anche delle nuove esigenze sociali, con utilizzo di vettori pet friendly”, afferma l’Enac.

“Con l’inaugurazione della nuova aerostazione, si conferma la vocazione di Enac e di Enac Servizi nella valorizzazione degli aeroporti territoriali attraverso una mobilità aerea sempre più innovativa, sostenibile e integrati con il contesto urbano e sociale, in linea con gli obiettivi della transizione digitale ed ecologica del sistema aeroportuale italiano”, conclude l’Enac.

(Ufficio Stampa Enac)