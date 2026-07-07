15 anni al servizio della scienza: Lufthansa Airbus celebra l’anniversario della ricerca sul clima

L’Airbus A340-300 di Lufthansa, che prende il nome dalla città di “Viersen”, festeggia un anniversario speciale: quando il velivolo a lungo raggio opererà il volo LH405 da New York a Francoforte dal 7 all’8 luglio 2026, saranno trascorsi esattamente 15 anni da quando ha iniziato a raccogliere dati importanti per la climate research in scheduled service.

“L’8 luglio 2011 l’aereo, con registrazione “D-AIGT”, ha aggiunto una nuova missione ai suoi voli passeggeri: per la prima volta, ha volato anche al servizio della ricerca sul clima, sulla tratta da Francoforte a Lagos, Nigeria. All’epoca, Lufthansa, insieme al Forschungszentrum Jülich, è diventata la prima compagnia aerea al mondo a lanciare un innovativo programma di osservazione a lungo termine dell’atmosfera terrestre tramite scheduled flights, basato sul measurement system del research program IAGOS (In-service Aircraft for a Global Observing System)”, afferma Lufthansa Group.

“L’impegno di Lufthansa Group nella ricerca sul clima risale a tempi ancora più lontani. MOZAIC, predecessore di IAGOS, era già installato su due Airbus A340-300 di Lufthansa e ha raccolto in modo affidabile dati di misurazione durante i voli di crociera dal 1994 al 2014. Questo testimonia oltre trent’anni di supporto di Lufthansa Group alla ricerca atmosferica e climatica.

Da allora, Lufthansa Group ha costantemente ampliato il proprio impegno. Nel febbraio 2015, il secondo IAGOS system è stato installato sull’Airbus A330-300 di Lufthansa con registrazione “D-AIKO”, che oggi opera per Discover Airlines. Nel novembre 2022 “D-AIKE”, un altro Airbus A330-300 operato da Discover Airlines, è diventato il terzo aeromobile dotato di IAGOS nella flotta del Gruppo. Oggi, fino a tre velivoli di Lufthansa Group raccolgono quotidianamente dati atmosferici: il “Viersen” di Lufthansa e due aerei a lungo raggio di Discover Airlines, su rotte di volo in tutto il mondo”, prosegue Lufthansa Group.

“Il compact measurement system è installato in modo permanente sotto il cockpit dell’aereo. L’aria esterna raggiunge gli strumenti di misurazione tramite due sonde integrate nella fusoliera. Dopo ogni volo, i dati vengono trasmessi automaticamente al database centrale del research center CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) in Toulouse, un key IAGOS partner di Forschungszentrum Jülich. I dati sono liberamente accessibili alla comunità scientifica globale e sono attualmente utilizzati da circa 400 organizzazioni in tutto il mondo per identificare i cambiamenti a lungo termine nell’atmosfera, perfezionare i modelli climatici e migliorare le previsioni meteorologiche. Inoltre, IAGOS è uno dei pilastri centrali del World Meteorological Organization global aircraft-based observation system.

Attraverso le misurazioni effettuate su regular passenger flights, Lufthansa Group supporta l’infrastruttura di ricerca IAGOS, uno dei più importanti programmi europei per lo studio dell’atmosfera terrestre. Coordinato dal Forschungszentrum Jülich, il progetto riunisce le competenze di partner provenienti dal mondo della ricerca, dei servizi meteorologici, dell’industria aeronautica e delle compagnie aeree. L’iniziativa è finanziata dal Germany’s Federal Ministry for Research, Technology and Space (BMFTR).

L’utilizzo di passenger aircraft consente la raccolta di dati di misurazione con un volume e una risoluzione impossibili da ottenere con aerei o satelliti dedicati alla ricerca. I dati raccolti dagli aerei durante il volo di crociera ad altitudini comprese tra i nove e i tredici chilometri sono di grande importanza per la ricerca atmosferica e climatica. Questa regione è particolarmente rilevante perché è qui che si verificano i processi che influenzano il bilancio radiativo e il clima terrestre. Dal 1994, Lufthansa Group ha già completato oltre 37.500 measurement flights su regular passenger flights utilizzando i MOZAIC and IAGOS measurement equipment. I valori registrati hanno contribuito in modo significativo alla creazione di uno dei più vasti database al mondo sull’ozono e sul contenuto di vapore acqueo nell’atmosfera. Oggi, dieci aeromobili operati da otto compagnie aeree in tutto il mondo sono dotati dello IAGOS system”, continua Lufthansa Group.

“Il sostegno alla ricerca atmosferica e climatica fa parte dell’ampio impegno di Lufthansa Group per la sostenibilità. Insieme a partner del mondo scientifico e della ricerca, Lufthansa Group si impegna a comprendere meglio l’impatto dell’aviazione sull’atmosfera e sul clima e a rendere i risultati scientifici applicabili all’ulteriore sviluppo delle operazioni di volo. Oltre a IAGOS, questo impegno comprende attività di ricerca sui non-CO2 effects, su climate-optimized flight planning e su dati meteorologici più precisi per l’uso operativo”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)