Air France inaugura la sua nuova lounge a London Heathrow

Il 7 luglio 2026 Air France ha inaugurato la sua nuova lounge a London Heathrow International Airport, hub strategico del suo medium-haul network. Per la prima volta, la compagnia aerea offre ai suoi clienti uno spazio elegante progettato per garantire tranquillità e raffinatezza in stile francese prima di un volo o durante uno scalo.

“Situata nel Terminal 4, questa oasi di pace è il luogo ideale per rilassarsi e gustare uno spuntino appena arrivati in aeroporto. Aperta tutti i giorni dalle 5:00 alle 22:00, accoglie gli Air France La Première, Business and Flying Blue Elite Plus customers, nonché i passeggeri idonei che volano con KLM e le compagnie aeree partner dell’alleanza SkyTeam.

Interamente progettata dai team di Air France in collaborazione con l’agenzia MARKS Brandimage, la lounge si estende su oltre 750 m2 e dispone di quasi 150 posti a sedere. Illuminata da una luce soffusa e con vista sulle piste, la lounge riflette l’essenza della compagnia aerea con una raffinata espressione della sua identità, mettendo in mostra il logo, il cavalluccio marino alato – simbolo storico di Air France – e una selezione di poster che illustrano la sua ricca tradizione.

I colori distintivi della compagnia – diverse tonalità di blu, bianco brillante e tocchi di rosso – conferiscono allo spazio un’atmosfera elegante e rilassante. Gli arredi raffinati sono stati scelti con cura per offrire il massimo comfort e mettere in risalto i nomi più importanti del design francese, come Margaux Keller, Pierre Paulin, Patrick Jouin e Christophe Pillet.

Nel cuore della lounge, una zona pranzo invita gli ospiti a godere di una conviviale esperienza culinaria, con piatti della tradizione francese. Progettata come uno spazio aperto e accogliente, dove la cucina si integra perfettamente con la zona pranzo, può ospitare circa sessanta persone, con tavoli per due e un grande tavolo comune, perfetto per trascorrere del tempo con gli altri viaggiatori.

Il menù, accuratamente selezionato e variegato, cambia nel corso della giornata, offrendo una selezione di piatti caldi e freddi, salati e dolci, comprese opzioni vegetariane. All’apertura della lounge, i viaggiatori potranno gustare piatti come il boeuf bourguignon”, afferma Air France.

“Un altro elemento centrale della lounge è il bar. Il suo design moderno crea un’atmosfera festosa e sofisticata. Gestito da un barman, offre una selezione di champagne, vini francesi e liquori.

Nell’ottica di un approccio più sostenibile, Air France privilegia l’utilizzo di prodotti locali e di stagione nella creazione dei suoi menù. Particolare attenzione è dedicata anche alla riduzione degli sprechi alimentari, nonché alla raccolta differenziata e al riciclo dei rifiuti prodotti dai servizi di ristorazione. Sono inoltre disponibili distributori d’acqua per limitare l’uso di plastica monouso.

Questa nuova lounge dispone di un’area trattamenti Clarins, partner di Air France da quasi 20 anni. In un’accogliente cabina privata, le esperte estetiste Clarins sono a disposizione per prendersi cura di ogni esigenza di bellezza. Gli ospiti sono invitati a scegliere un trattamento gratuito tra i seguenti tre: “Anti Jet-Lag”, “L’Instant Detox” e “Focus Regard”.

Nella lounge, gli ospiti La Première vengono accolti in un’area riservata, dove ricevono un servizio personalizzato. Ispirata alla suite La Première disponibile su alcuni voli a lungo raggio in partenza da Parigi-Charles de Gaulle, offre un ambiente particolarmente confortevole. Con una vista privilegiata sulle piste, dispone di cinque posti a sedere e offre il servizio di ristorazione al posto. Nell’area Clarins, i clienti La Première possono anche usufruire di un trattamento “Destination Relaxation” pensato appositamente per loro.

I membri Flying Blue Ultimate hanno anche accesso a un’area dedicata all’interno della lounge. Dotata di quattro comode poltrone, garantisce comfort e tranquillità. Assicura la privacy di tutti, offrendo al contempo un facile accesso a tutti i servizi disponibili.

In tutta la lounge, gli ospiti possono accomodarsi su una varietà di comode poltrone per rilassarsi, lavorare o gustare uno spuntino. In una zona appartata, dall’atmosfera tranquilla, si trova un’area relax dedicata. È inoltre disponibile una postazione di lavoro silenziosa e funzionale.

Per garantire un accesso rapido e agevole, l’ingresso della lounge è dotato di chioschi per la verifica dei requisiti. La lounge offre anche schermi TV, Wi-Fi gratuito e numerose prese di corrente e porte USB vicino ai posti a sedere. Infine, una selezione di quotidiani e riviste digitali francesi e internazionali è disponibile sull’app Air France Press”, prosegue Air France.

“Quest’estate Air France offre fino a sei voli giornalieri tra London Heathrow e Paris-Charles de Gaulle, consentendo ai suoi clienti di raggiungere destinazioni in tutto il suo network globale tramite l’hub di Parigi“, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)