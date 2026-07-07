Airbus: la NATO apre la strada verso una Multinational A400M Fleet

In occasione del NATO Summit Defence Forum, i governi di Belgio, Croazia, Francia, Polonia, Spagna, Turchia e Regno Unito hanno lanciato un High Visibility Project dedicato all’Airbus A400M.

“Questa iniziativa multinazionale si basa sul successo della Multinational MRTT Fleet (MMF). È concepita per colmare gli strategic airlift capability gaps tra gli Alleati europei, con l’obiettivo finale di istituire una Multinational Fleet incentrata sull’aeromobile militare Airbus A400M.

Basata su una ‘pooling and sharing’ strategy, questa iniziativa prevede diversi livelli di cooperazione tra le nazioni partecipanti, che spaziano da una multinationally owned and operated A400M fleet fino a servizi correlati quali manutenzione, supporto all’addestramento, infrastrutture e approvvigionamento.

L’obiettivo è creare una soluzione integrata end-to-end in grado di soddisfare in modo più efficace i national and NATO requirements, offrendo al contempo una maggiore flessibilità operativa in capacità specifiche, tra cui air-to-air refuelling, disaster relief, medical evacuation and firefighting”, afferma Airbus.

“La scelta dell’A400M per questa flotta multinazionale evidenzia il ruolo centrale delle sue strategic airlift capabilities. Con oltre 135 aeromobili in servizio e più di 270.000 ore di volo accumulate dalla flotta mondiale, l’A400M è diventato la spina dorsale dell’Air Mobility dei principali Paesi europei della NATO e, grazie alla sua future capability roadmap, il suo ruolo diventerà ancora più essenziale nei decenni a venire”, ha dichiarato Ben Bridge, Chairman Airbus Defence and Space UK.

“Questa iniziativa multinazionale per l’A400M si ispira al successo della MMF, che dal 2020 opera con gli aeromobili Airbus A330 Multirole Tanker Transport (MRTT), gli strategic tanker più avanzati e collaudati in ambito operativo attualmente disponibili.

Questo programma di successo garantisce alle nazioni il diritto esclusivo di operare i NATO-owned Airbus A330 MRTT aircraft in un pooling arrangement, assicurando standardizzazione, efficienza dei costi e interoperabilità su entrambe le sponde dell’Atlantico. Rappresenta tutt’ora un esempio di riferimento per l’European operational defence collaboration”, prosegue Airbus.

“Contestualmente all’accordo sull’A400M, la NATO ha ufficialmente annunciato l’ingresso della Finlandia come nuovo membro della Multinational MRTT Fleet, ampliando la base delle nazioni partecipanti e rafforzando la sovranità europea nelle capacità di difesa critiche.

L’MMF programme comprende ora nove nazioni partecipanti: Paesi Bassi, Lussemburgo, Norvegia, Germania, Belgio, Repubblica Ceca, Svezia, Danimarca e Finlandia.

L’annuncio testimonia la solida cooperazione tra la NATO, le nazioni partecipanti e l’industria, guidata da Airbus. Il programma rappresenta un esempio di come le nazioni possano mettere in comune e condividere le risorse per garantire un accesso continuo a capacità all’avanguardia, dimostrando come l’Europa possa rispondere efficacemente all’evoluzione delle sfide alla sicurezza attraverso innovazione e cooperazione.

Con nove A330 MRTT già operativi su un totale di 12 aeromobili ordinati, la MMF unit è già stata impiegata sul fianco orientale della NATO, ha supportato evacuazioni di civili e rifugiati dall’Afghanistan e ha partecipato a esercitazioni multinazionali nella regione Indo-Pacifico”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)