La famiglia di aeromobili E-Jets di Embraer ottiene la Type Certification dalla Civil Aviation Authority indiana

La famiglia di aeromobili E-Jets di Embraer ha ottenuto la Type Certification dalla India Directorate General of Civil Aviation (DGCA). La certificazione riguarda diversi aeromobili della famiglia E-Jets, tra cui l’E190, l’E195 e l’E195-E2.

“Accogliamo con favore la type certification degli aeromobili Embraer e ringraziamo la DGCA per la sua accurata valutazione”, ha dichiarato Raul Villaron, Senior Vice President Sales & Marketing, Head of Region Asia Pacific, Commercial Aviation. “Grazie alle prestazioni, all’economicità e al comfort per i passeggeri, gli E-Jets di Embraer sono destinati a rivoluzionare l’aviazione regionale in India e a supportare la UDAN vision del governo indiano”.

“Gli E-Jets rappresentano uno dei programmi aeronautici di maggior successo nell’aviazione commerciale, con oltre 1.900 consegne, e continuano a operare in tutto il mondo con più di 80 compagnie aeree in oltre 50 paesi. L’E195-E2 ha bassi costi operativi ed è lo small narrowbody aircraft più efficiente in termini di consumo di carburante attualmente in servizio. È dotato di una cabina moderna con configurazione 2×2 senza sedili centrali, ampi vani portabagagli superiori e individual passenger service units.

L’E175 è già certificato in India ed è operato da Star Air. Nel febbraio 2026, Adani Defence & Aerospace ed Embraer hanno annunciato un Memorandum d’Intesa (MoU) rafforzato, finalizzato alla creazione di una Final Assembly Line (FAL) per l’E175 regional jet, in linea con il Regional Transport Aircraft (RTA) program indiano.

Il next generation E195-E2 ha ottenuto la tripla certificazione da tre importanti autorità per l’aviazione civile: FAA (USA), EASA (Europa) e ANAC (Brasile), rispettivamente nel 2018 e nel 2019″, afferma Embraer.

“Gli E-Jets offrono un’autonomia migliorata fino a 7 ore e prestazioni tali da consentire l’operatività da aeroporti difficili, con piste corte o pavimentazioni di scarsa qualità”, ha dichiarato Adity Shekhar, Regional Vice President, Sales, Embraer. “Questa certificazione ci permette di supportare le compagnie aeree nell’espansione delle loro reti e nell’apertura di rotte esclusive, sfruttando le opportunità del ‘blue ocean’, troppo piccole per un large narrowbody o troppo distanti per un turboprop”.

“Embraer vanta una presenza solida e in continua crescita in India, con quasi 50 aeromobili, suddivisi in 11 diversi modelli, attualmente in servizio in commercial aviation, defense and business aviation. Star Air opera una flotta di 11 aeromobili Embraer E175 e ERJ145“, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)