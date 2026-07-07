L’U.S. Customs and Border Protection ordina 10 elicotteri Airbus H125

Airbus ha finalizzato un contratto per l’acquisto di 10 elicotteri H125 da parte della U.S. Customs and Border Protection Air and Marine Operations (CBP AMO). Questi velivoli saranno utilizzati dall’Air and Marine Operations per supportare critical law enforcement, border security and public safety missions in tutti gli Stati Uniti.
“L’ampliamento della H125 fleet sottolinea la consolidata collaborazione tra Airbus e la U.S. Customs and Border Protection”, afferma Bart Reijnen, Head of the North America Region for Airbus Helicopters. “Questa scelta evidenzia la fiducia riposta nell’H125 per lo svolgimento di critical public safety missions in condizioni difficili. Airbus continua a impegnarsi a supportare l’agenzia con velivoli affidabili e servizi completi per garantire la costante prontezza operativa”.
“L’H125 light enforcement helicopter è una risorsa fondamentale per le airborne law enforcement operations in tutto il Nord America. Configurato per operare in modo efficiente in extreme environments, il velivolo offre la versatilità e l’affidabilità necessarie per le rigorose multi-role homeland security operations.
Prodotto nella Airbus manufacturing facility in Columbus, Mississippi, l’H125 offre un’eccellente visibilità e una flessibilità multi-missione per condurre patrol surveillance and tactical operations a bassi costi operativi. L’H125 integra di serie avanzati sistemi di sicurezza, tra cui dual-channel full authority digital engine control (FADEC), engine data recorder, dual hydraulic flight control system. Questi sistemi integrati riducono il carico di lavoro del pilota e migliorano la sicurezza operativa durante i complex tactical flights”, afferma Airbus.
“L’H125 è un leading light single-engine helicopte a livello globale. Questa nuova acquisizione rafforzerà ulteriormente le capacità operative del CBP AMO e promuoverà i suoi obiettivi di modernizzazione della flotta”, conclude Airbus.
(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus Helicopters)