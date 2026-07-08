SEA e Chongqing Airport Group firmano Accordo di Cooperazione Strategica

SEA e Chongqing Airport Group hanno sottoscritto un Accordo di Cooperazione Strategica volto a rafforzare i rapporti tra i due aeroporti e a promuovere lo sviluppo del traffico aereo tra Cina e Europa.

“L’accordo conferma la volontà di SEA e Chongqing Airport Group di rafforzare i collegamenti tra Europa e Cina, creando nuove opportunità di sviluppo per il traffico passeggeri e merci e favorendo gli scambi economici, commerciali e culturali tra i due Paesi.

La partnership tra SEA e Chongqing Airport Group intende quindi creare le condizioni per un ulteriore sviluppo dei flussi turistici e d’affari, favorendo al contempo gli scambi economici, commerciali e culturali tra Italia e Cina. L’intesa prevede inoltre lo scambio di competenze nella gestione aeroportuale, nello sviluppo dei servizi ai passeggeri, delle attività commerciali e del cargo, valorizzando le rispettive esperienze per migliorare la competitività dei due scali”, afferma SEA.

“Negli ultimi anni Chongqing si è affermata come una delle destinazioni emergenti della Cina, conquistando un interesse crescente da parte dei viaggiatori internazionali e, in particolare, delle nuove generazioni. Grazie al suo skyline iconico, all’architettura avveniristica, alla vivace scena culturale e gastronomica e alla forte presenza sui social media, la metropoli è diventata una meta sempre più ricercata dai giovani, contribuendo ad alimentare la domanda di collegamenti diretti con l’Europa. In questo contesto, il rafforzamento della connettività tra Milano Malpensa e Chongqing rappresenta un’opportunità per intercettare nuovi flussi turistici e favorire ulteriormente gli scambi economici, commerciali e culturali tra i due Paesi.

La collaborazione si inserisce in un contesto di forte sviluppo dei collegamenti tra Milano e la Cina. Con oltre 1,2 milioni di passeggeri all’anno sui collegamenti con la Grande Cina e una crescita del 36% nel primo semestre del 2026, Milano Malpensa si conferma uno dei principali gateway europei verso il mercato cinese. Lo scalo offre oggi collegamenti operati da 7 compagnie aeree verso 11 destinazioni della Grande Cina, per un totale di 60 voli settimanali”, prosegue SEA.

“Anche il collegamento con Chongqing evidenzia un trend positivo, con circa 50.000 passeggeri annui e una crescita del 10% nel primo semestre del 2026, confermando il crescente interesse per questa destinazione sia dal punto di vista turistico sia per gli scambi economici e commerciali. In questo ambito, Malpensa rappresenta un modello di riferimento anche per la qualità della propria offerta retail: nel 2025 le vendite del comparto luxury del Terminal 1 sono cresciute del 32,9%, trainate in larga parte dai viaggiatori extraeuropei, a conferma del ruolo strategico dello scalo nell’attrarre traffico internazionale ad alto valore aggiunto.

Presente anche rappresentanti della compagnia aerea Hainan Airlines che opera da Malpensa con un volo bisettimanale”, conclude SEA.

(Ufficio Stampa SEA Milan Airports – Photo Credits: SEA Milan Airports)