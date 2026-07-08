dnata avvia una nuova fase di crescita in Italia con 300 assunzioni a tempo indeterminato tra Roma e Milano

dnata, uno dei principali operatori mondiali nei servizi aeroportuali e nel settore travel, avvia una nuova fase di crescita in Italia offrendo un contratto a tempo indeterminato a 300 collaboratori impiegati all’interno delle proprie attività aeroportuali a Roma e Milano.

“L’iniziativa coinvolge, a partire da questo mese, 150 dipendenti presso l’aeroporto di Roma Fiumicino (FCO) e ulteriori 150 tra gli aeroporti di Milano Malpensa (MXP) e Milano Linate (LIN). L’operazione rientra nella strategia a lungo termine di dnata in Italia per la gestione del personale e mira a rafforzare la stabilità occupazionale, lo sviluppo delle competenze e la resilienza operativa in tre dei principali hub aeroportuali del Paese.

Questo traguardo si inserisce nel processo di rafforzamento della capacità operativa di dnata sul mercato europeo. Negli ultimi anni, il Gruppo ha ampliato la propria presenza in Italia, grazie all’ingresso nell’aeroporto di Roma Fiumicino, alla piena integrazione delle attività di assistenza a terra (ground handling) sotto il marchio dnata e a continui investimenti in infrastrutture avanzate e nella flotta.

Nei tre aeroporti italiani, dnata impiega attualmente circa 5.000 dipendenti e fornisce servizi a oltre 60 compagnie aeree, gestendo ogni anno oltre 150.000 voli, 46 milioni di passeggeri e quasi 18 milioni di bagagli”, afferma dnata.

“L’Italia rappresenta uno dei pilastri delle operazioni aeroportuali globali di dnata e le nostre persone sono fondamentali per garantire il miglior servizio possibile ogni giorno. Con la conversione di 300 posizioni in posti di lavoro a tempo indeterminato, garantiamo una prospettiva di stabilità a un numero più ampio dei nostri colleghi, rafforzando al contempo le linee operative che assistono quotidianamente le compagnie aeree nostre clienti a Roma e Milano”, ha dichiarato Alberto Morosi, CEO di dnata Italy. “Questo traguardo riflette i progressi compiuti in Italia e la fiducia che riponiamo nel futuro del mercato. Dopo aver completato l’integrazione del business italiano sotto il marchio dnata, siamo ora concentrati sulla prossima fase di crescita: investire nelle nostre persone, rafforzare la nostra capacità operativa e continuare a offrire ai nostri clienti servizi affidabili, di alto livello qualitativo e conformi ai più elevati standard di sicurezza”.

“A Fiumicino, dove a febbraio 2025 si è aggiudicata una licenza di sette anni per i servizi di ground handling, l’azienda ha continuato a rafforzare il proprio team e ad ampliare le proprie operazioni. Oggi dnata impiega, nello scalo romano, oltre 2.500 persone e serve 25 compagnie aeree; dall’avvio delle attività sono stati gestiti oltre 80.000 voli e introdotti più di 700 mezzi di rampa (GSE).

A Milano, dnata continua a consolidare la propria presenza negli aeroporti di Malpensa e Linate, portando avanti al contempo l’espansione nel settore cargo presso lo scalo di Malpensa. Sono infatti in corso i lavori per la costruzione di una nuova struttura, del valore di 25 milioni di euro, che avrà una capacità di movimentazione superiore a 100.000 tonnellate all’anno. Si stima che l’apertura di questa attività, prevista per la fine del 2027, possa favorire la creazione di ulteriori 200 posti di lavoro”, prosegue dnata.

“La trasformazione di 300 posizioni in contratti a tempo indeterminato dà piena attuazione agli accordi precedentemente siglati con le organizzazioni sindacali, che includono misure volte a rafforzare l’organizzazione, sostenere lo sviluppo dei talenti interni e promuovere iniziative di welfare per i dipendenti, come programmi che favoriscono un migliore equilibrio tra vita professionale e vita privata.

L’iniziativa riflette il costante impegno di dnata nello sviluppo di una forza lavoro stabile e qualificata nei mercati chiave del proprio network globale. In un contesto in cui le compagnie aeree continuano a richiedere operazioni aeroportuali sicure, efficienti e di elevata qualità, dnata investe nelle persone, nelle infrastrutture e nei sistemi che contribuiscono all’eccellenza del servizio nel lungo periodo”, conclude dnata.

(Ufficio stampa dnata – Photo Credits: dnata)