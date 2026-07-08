Emirates Group premiato con il Platinum Impact Seal dall’UAE National CSR Fund, Majra

Emirates Group è stato premiato per la seconda volta con il più alto riconoscimento degli Emirati Arabi Uniti per il sustainable business impact, il Platinum Impact Seal Award per il periodo 2025-2027, conferito dall’UAE National CSR Fund, Majra.

“Il premio è stato consegnato da His Excellency Abdullah bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Tourism and Chairman of the Board of Trustees of Majra, all’Emirates Deputy President and Chief Operations Officer, Adel Al Redha, sotto il patrocinio di His Highness Sheikh Mansour bin Zayed Al Nahyan, Vice President, Deputy Prime Minister and Chairman of the Presidential Court.

L’Impact Seal – Platinum Tier è il più alto riconoscimento federale degli Emirati Arabi Uniti per le organizzazioni che hanno dimostrato prestazioni eccezionali e un impatto misurabile nelle environmental, social and governance (ESG) practices. Il riconoscimento è il risultato di una valutazione completa basata sui parametri di valutazione di Majra, che comprende CSR initiatives, sustainability practices, governance e l’impatto complessivo di un’organizzazione, nonché il suo allineamento con gli UN Sustainable Development Goals e le UAE national priorities”, afferma Emirates.

Adel Al Redha ha dichiarato: “Emirates Group è orgoglioso di aver ricevuto il Platinum Impact Seal per il secondo anno consecutivo. Questo premio riafferma e dimostra il nostro costante impegno nel promuovere la sostenibilità e nell’introdurre pratiche innovative in tutte le nostre attività. Riconosciamo la nostra responsabilità di sostenere e partecipare a soluzioni che contribuiscano alle sfide ambientali del settore aeronautico, pertanto continuiamo a concentrarci sul progresso e ad assumere un ruolo attivo laddove possiamo ottenere un risultato positivo: attraverso pratiche e progetti ambientali concreti, il supporto alle nostre comunità, una solida governance e partnership in tutto il nostro ecosistema, finalizzate a soluzioni pratiche, in linea con le priorità nazionali degli Emirati Arabi Uniti”.

“L’Emirates Group Environmental Sustainability Framework si basa su tre pilastri: riduzione delle emissioni, consumo responsabile e tutela della fauna selvatica e degli habitat. Attraverso questi pilastri, il Gruppo si impegna a generare valore per le persone, le comunità e l’economia, puntando al contempo a un miglioramento continuo delle proprie prestazioni ambientali.

Alcune iniziative intraprese nell’ultimo anno includono: Green Ops, Sustainable Aviation Fuel (SAF), riciclo dei materiali dal più grande programma di ammodernamento al mondo, riutilizzo della plastica, energia pulita, l’Emirates Flight Catering (EKFC) biodigester, fleet transformation, adozione di carburanti alternativi, investimenti nelle energie rinnovabili, riduzione dei rifiuti ed efficienza delle risorse.

La cerimonia di quest’anno ha anche segnato il lancio della UAE Companies for Good 2031 Strategy, un quadro nazionale progettato per rafforzare il contributo del settore privato al fine di promuovere l’UAE Impact Economy e migliorare ulteriormente il CSR, ESG and sustainability ecosystem del paese”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)