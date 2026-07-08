Emirates raddoppierà i voli operati con l’A350 a Colombo con un secondo volo giornaliero in Premium Economy

Emirates introdurrà un secondo volo giornaliero operato con l’A350 tra Dubai e Colombo a partire dall’8 agosto, migliorando ulteriormente l’esperienza di viaggio per i clienti grazie a un maggiore accesso all’aeromobile di ultima generazione della compagnia e alla sua cabina Premium Economy. L’A350 sostituirà l’attuale Boeing 777 che opera sulla tratta.

“L’impiego del secondo A350 sul volo EK648/649 raddoppierà il numero di voli giornalieri con cabina Premium Economy su questa rotta, rafforzando l’impegno di Emirates nell’offrire maggiore comfort, scelta e connettività ai viaggiatori da e per lo Sri Lanka. Emirates opera attualmente quattro voli giornalieri per Colombo con una combinazione di Airbus A350 e Boeing 777.

Il volo Emirates EK648 parte da Dubai International Airport (DXB) alle 16:10 tutti i giorni e arriva al Bandaranaike International Airport (CMB) alle 22:10. Il volo di ritorno, EK649, parte da CMB alle 02:55 e arriva a DXB alle 05:50. Tutti gli orari sono locali. Il secondo volo operato con l’A350 completa l’orario giornaliero e, insieme ai voli EK654/655, offre ai clienti una maggiore scelta di orari per adattarsi al loro itinerario e più opportunità di volare in Premium Economy“, afferma Emirates.

“L’Airbus A350, il più recente aeromobile entrato a far parte della flotta Emirates, introduce la più recente esperienza di volo della compagnia aerea. Progettato con cabine luminose e ariose, l’aeromobile offre più spazio e comfort in tutte le classi, completati da tecnologie all’avanguardia e opzioni di intrattenimento migliorate.

Elemento centrale dell’esperienza a bordo dell’A350 è la pluripremiata cabina Premium Economy di Emirates, che è rapidamente diventata una delle offerte più richieste della compagnia aerea. I passeggeri che viaggiano in Premium Economy beneficiano inoltre di un servizio attentamente studiato per migliorare ogni fase del viaggio.

L’Airbus A350 di Emirates è inoltre dotato delle più recenti innovazioni della compagnia aerea in termini di cabina, tra cui touchscreen 4K e 4K HDR ultra-reattivi, connettività Wi-Fi più veloce e corridoi più ampi in tutte le classi.

L’introduzione di un secondo volo giornaliero con l’A350 si basa sul successo del debutto dell’aeromobile sulla rotta verso Colombo nel marzo 2025, quando Emirates ha lanciato la sua esperienza Premium Economy in Sri Lanka. L’ampliamento dell’impiego sottolinea il continuo investimento della compagnia aerea in questo mercato”, prosegue Emirates.

“Emirates offre tre voli giornalieri non-stop sulla rotta Colombo-Dubai con diversi orari, oltre a un volo giornaliero via Malé. Oltre ai voli EK648/649 e EK654/655, entrambi operati con un Airbus A350, Emirates offre anche voli con un Boeing 777 programmati come EK650/651 e EK652/653.

Quest’anno Emirates celebra il suo 40° anniversario di attività a Colombo, collegando la città a quasi 140 destinazioni in tutto il suo network globale, supportando il turismo e il commercio”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)