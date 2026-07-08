Wizz Air annuncia due nuove rotte verso la Spagna

Wizz Air annuncia oggi una nuova espansione del proprio network: due rotte inedite collegheranno Pisa a Madrid e Napoli a Valencia.

“I nuovi collegamenti prenderanno il via rispettivamente il 3 novembre, per Madrid, e il 14 dicembre, per Valencia, sull’onda dell’apertura di due nuove basi Wizz Air nelle due città spagnole. Si tratta di un tassello di rilievo che va ad arricchire il già ampio portfolio di destinazioni della compagnia per il 2026, anno in cui Wizz Air punta a offrire oltre 32 milioni di posti. Entrambe le rotte saranno operate con i moderni Airbus A321neo: 239 posti a bordo e un’esperienza di volo che si distingue dalle generazioni precedenti per il maggiore comfort, la ridotta rumorosità e le minori emissioni.

I biglietti delle due nuove tratte sono in vendita da oggi sul sito web di Wizz Air e tramite l’app WIZZ. I due collegamenti saranno operati con frequenza giornaliera, per un totale di sette voli settimanali ciascuno”, afferma Wizz Air.

“L’annuncio di oggi conferma l’impegno quotidiano di Wizz Air nell’ampliare la nostra offerta, mettendo a disposizione dei passeggeri un numero sempre maggiore di collegamenti internazionali e opportunità di viaggio a tariffe convenienti. Siamo entusiasti di annunciare le nuove rotte verso Madrid e Valencia, che seguono l’apertura delle nostre nuove basi nelle due città e rappresentano un ulteriore passo nella strategia di crescita della compagnia. Non vediamo l’ora di accogliere a bordo i passeggeri toscani e campani, e non solo, e accompagnarli alla scoperta di due destinazioni straordinarie, ricche di cultura, tradizioni, gastronomia e attrazioni in grado di soddisfare ogni tipo di viaggiatore”, ha commentato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air.

“L’avvio dei due nuovi collegamenti per la Spagna si inserisce in un percorso di crescita costante e significativa di Wizz Air in Italia, mercato in cui la compagnia è oggi il secondo vettore per quota di mercato. Dall’inizio delle operazioni nel Paese, nel 2004, Wizz Air ha trasportato oltre 137 milioni di passeggeri da e per l’Italia.

Per il 2026, la compagnia opera un network di 317 rotte verso 100 destinazioni in 33 Paesi. Nella sola stagione estiva, Wizz Air offre 20,3 milioni di posti, pari a una crescita del 43,6% rispetto all’estate 2025″, conclude Wizz Air.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)