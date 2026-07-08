Etihad amplia il suo network africano con una nuova partnership con Fastjet Zimbabwe

Etihad Airways e Fastjet Zimbabwe hanno firmato un protocollo d’intesa per stabilire una interline partnership, un codeshare agreement e una frequent flyer partnership.

“La collaborazione migliorerà la connettività, consentendo ai passeggeri di raggiungere destinazioni attualmente servite da entrambe le compagnie aeree con un single ticketing system. L’accordo è stato firmato ad Harare il 7 luglio 2026 e le vendite saranno disponibili a partire dal 24 agosto 2026.

Grazie alla partnership, i passeggeri che viaggiano con Etihad potranno proseguire il viaggio con Fastjet Zimbabwe verso Bulawayo, Victoria Falls e Johannesburg, combinando entrambe le compagnie aeree con un unico biglietto.

La partnership si basa sul prossimo servizio diretto di Etihad tra Abu Dhabi e Harare, che sarà inaugurato il 24 marzo 2027, estendendo la rete della compagnia aerea oltre la capitale dello Zimbabwe, raggiungendo Bulawayo e Victoria Falls e offrendo ai passeggeri di tutto il network di Etihad un modo semplice per raggiungerle.

Per Fastjet Zimbabwe, la partnership apre anche le porte all’ampio network globale di Abu Dhabi e di Etihad. Chi soggiornerà nella capitale degli Emirati Arabi Uniti potrà di usufruire di un massimo di due pernottamenti gratuiti in hotel grazie al programma Abu Dhabi Stopover.

Fastjet Zimbabwe diventerà il 32° airline partner di Etihad Guest, e in futuro i passeggeri potranno beneficiare dei vantaggi del programma frequent flyer di entrambe le compagnie”, afferma Etihad Airways.

Arik De, Chief Revenue & Commercial Officer, Etihad Airways, ha dichiarato: “L’Africa è una parte importante della crescita di Etihad e partnership come questa con Fastjet Zimbabwe ci permettono di ampliare la nostra portata e di rendere il continente più accessibile ai nostri passeggeri. Da Harare alle Cascate Vittoria, i viaggiatori possono ora pianificare il loro viaggio attraverso lo Zimbabwe con un unico biglietto e non vediamo l’ora di consolidare questa collaborazione”.

Donahue Cortes, CEO and Country Head, Fastjet Zimbabwe, ha dichiarato: “Questo segna l’inizio di quella che crediamo sarà una partnership significativa. Siamo lieti di collaborare con Etihad Airways, una delle compagnie aeree leader a livello mondiale, per esplorare opportunità di migliorare la connettività, ampliare le opzioni di viaggio per i nostri clienti e rafforzare ulteriormente i legami dello Zimbabwe con i principali mercati internazionali”.

Vivian Ruwuya, Chief Commercial Officer, Fastjet, ha affermato: “Questa partnership apre il mondo ai nostri clienti in Zimbabwe. Da Harare, i viaggiatori possono ora collegarsi alla rete globale di Etihad e raggiungere Abu Dhabi e destinazioni in Medio Oriente, Asia, Europa e oltre, il tutto con un unico biglietto. Siamo orgogliosi di offrire alla popolazione dello Zimbabwe un accesso più facile a molte più destinazioni”.

I viaggi nell’ambito di questa partnership saranno disponibili a partire dal 24 agosto 2026.

(Ufficio Stampa Etihad Airways)