ANA presenta il “Blue Pokémon Jet” e una nuova collaborazione con Pokémon GO nell’ambito del 30° anniversario di Pokémon

All Nippon Airways (ANA) e The Pokémon Company hanno svelato la livrea del Blue Pokémon Jet, il terzo e ultimo aeromobile della speciale collaborazione composta da tre velivoli realizzata per celebrare il 30° anniversario di Pokémon.

“Il Blue Pokémon Jet si distingue per una livrea ispirata al blu istituzionale di ANA, reinterpretato con i celebri personaggi dell’universo Pokémon. Con questa flotta di tre Pokémon Jet, ANA e The Pokémon Company desiderano contribuire a rendere ogni viaggio un ricordo speciale per i passeggeri.

ANA ha inoltre annunciato una nuova collaborazione con Pokémon GO. Attraverso questa collaborazione con Pokémon, ANA punta a continuare a offrire esperienze di viaggio coinvolgenti e memorabili, regalando ai passeggeri di tutto il mondo nuove occasioni di scoperta e divertimento.

Il “Blue Pokémon Jet” opererà su rotte domestiche in Giappone, ed è un Boeing 737-800 (marche di registrazione: JA56AN). Il concept della livrea raffigura Pikachu insieme ai Pokémon iniziali di tipo Acqua della serie di videogiochi Pokémon. Il lancio è previsto a dicembre 2026 o successivamente”, afferma ANA.

“L’esperienza immersiva Pokémon inizierà nel momento stesso in cui i passeggeri saliranno a bordo, portando il mondo dei Pokémon nei cieli con cabine a tema speciali, caratterizzate da oggetti originali e servizi pensati da ANA.

Copri poggiatesta: design vivaci che riprendono i Pokémon raffigurati sulla livrea esterna dell’aeromobile, disponibili in classe Economy. I copri poggiatesta sono destinati esclusivamente all’uso a bordo e non potranno essere rimossi dal sedile.

Bicchiere in edizione limitata: bicchieri commemorativi con i personaggi Pokémon e il logo del 30° anniversario, disponibili sui voli nazionali in classe Economy e in classe Economy e Premium Economy sui voli internazionali.

Tovaglioli da cocktail: tovaglioli personalizzati con i loghi della collaborazione e del 30° anniversario, disponibili in classe Economy, Premium Economy e Business sui voli internazionali.

I dettagli relativi ad eventi futuri e orari dei voli saranno annunciati sul sito web di ANA e sulle pagine dedicate al progetto.

Una collaborazione tra ANA e Pokémon GO sta prendendo il volo. L’iniziativa prevede emozionanti eventi negli aeroporti aderenti all’iniziativa, dove i passeggeri potranno viaggiare sui voli ANA alla ricerca dei Pokémon.

I dettagli relativi ai Pokémon Jets saranno resi noti sul sito web ufficiale di ANA e su altre piattaforme. Per ulteriori dettagli e gli ultimi aggiornamenti su ciascuna iniziativa, visitare il sito ufficiale del progetto: https://www.ana.co.jp/en/jp/promotion/pokemonjet/“, conclude ANA.

(Ufficio Stampa ANA – Photo Credits: ANA)