Emirates introdurrà l’A380 sulla rotta verso Delhi a partire da ottobre, ampliando la Premium Economy a sei destinazioni in India

Emirates introdurrà il suo A380 sulla rotta per Delhi a partire dal 25 ottobre, rendendo la capitale indiana la terza destinazione del Paese servita dall’iconico velivolo a due piani.

“L’A380 opererà sui voli EK512/513 in una configurazione a quattro classi, affiancando l’impiego del retrofitted B777 di Emirates, anch’esso in configurazione a quattro classi con Premium Economy, sugli altri tre voli giornalieri.

Con la sua acclamata cabina Premium Economy ora disponibile su tutti i voli tra Dubai e Delhi, Emirates porta su questa rotta il suo ultimo prodotto di punta, riaffermando il suo impegno per un comfort superiore ai viaggiatori da e per l’India. A partire da ottobre, la Premium Economy sarà disponibile sui voli per sei città indiane: Delhi, Mumbai, Ahmedabad, Bengaluru, Kolkata e Kochi, offrendo ai clienti in viaggio da e per l’India una maggiore scelta nella pianificazione del loro viaggio”, afferma Emirates.

Adnan Kazim, Emirates Deputy President and Chief Commercial Officer, ha dichiarato: “Il consolidato impegno di Emirates nei confronti dell’India si riflette nel continuo lancio dei nostri prodotti più recenti, progettati per migliorare l’esperienza di viaggio. Siamo lieti di introdurre, a partire da ottobre, i nostri attesissimi servizi con l’A380 verso Delhi, un importante snodo della nostra rete. Data la forte domanda di viaggi da e per l’India, è un onore ampliare la nostra presenza con l’A380 nel Paese, con Delhi che si aggiunge a Mumbai e Bengaluru come terza destinazione servita da questo aeromobile. Desideriamo ringraziare le autorità per aver reso possibile tutto ciò e apprezziamo la nostra continua collaborazione. Stiamo inoltre rendendo più ampiamente disponibile il nostro prodotto Premium Economy in tutta l’India, raggiungendo sei destinazioni e quasi la metà dei nostri scheduled weekly flights. Sono in programma numerosi altri miglioramenti dei servizi, a testimonianza della nostra partnership con l’India e del nostro impegno nei confronti dei clienti”.

“In una serie di miglioramenti operativi volti a elevare l’esperienza di viaggio per i clienti indiani, le esclusive cabine Premium Economy di Emirates saranno introdotte su sei città, con una flotta mista composta da Airbus A380, Airbus A350 e four-class configured Boeing 777 aircraft.

I passeggeri sulla rotta Delhi-Dubai potranno ora usufruire di opzioni ampliate, con quattro classi di cabina su tutti i voli giornalieri. La Premium Economy sarà disponibile sul volo EK513, operato dall’apprezzatissimo A380, e sui voli EK511, EK515 e EK517 operati con Boeing 777.

Dal 25 ottobre, il daily Kolkata-Dubai service di Emirates, EK570/571, attualmente operato con un Boeing 777, sarà servito dall’A350 di nuova generazione della compagnia aerea, portando le sue esperienze esclusive, inclusa la Premium Economy, su questa rotta. Con i voli EK572/573 operati cinque volte a settimana su un four-class retrofitted B777, la Premium Economy sarà disponibile su tutti i 12 voli settimanali tra Kolkata e Dubai.

Entro la fine di ottobre, Emirates offrirà la Premium Economy su sei città indiane e i clienti che desiderano maggiore comfort e privacy durante i loro viaggi potranno prenotare posti su quattro voli giornalieri da Delhi, 12 settimanali da Kolkata, 22 settimanali da Mumbai, nove settimanali da Ahmedabad, sette settimanali da Bengaluru e due settimanali da Kochi.

Nell’ambito del suo costante impegno in India, Emirates sta implementando una serie di miglioramenti per elevare l’esperienza del cliente a terra e in volo.

La compagnia aerea ha recentemente aperto retail travel stores a Delhi e Mumbai, dove i clienti possono scoprire i suoi prodotti e servizi innovativi con l’assistenza personalizzata di personale altamente qualificato. Seguiranno store a Hyderabad e Bengaluru, insieme a un call center dedicato a Mumbai“, prosegue Emirates.

“Emirates serve nove aeroporti in India: Ahmedabad, Bengaluru, Chennai, Delhi, Hyderabad, Kochi, Kolkata, Mumbai e Thiruvananthapuram, operando 167 voli settimanali per Dubai e per la sua rete globale, che comprende quasi 140 destinazioni”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)