ITA Airways rinnova l’esperienza enogastronomica a bordo

ITA Airways rinnova la propria offerta enogastronomica sui voli intercontinentali, confermando il proprio impegno nel promuovere l’eccellenza del patrimonio culinario e vitivinicolo italiano e offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio sempre più distintiva.

“La principale novità riguarda il nuovo menu di Business Class, disponibile su tutti i voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino per tutta la stagione estiva. Pensato per coniugare qualità, estetica e stagionalità, il nuovo menu valorizza materie prime accuratamente selezionate ed è ispirato alla territorialità delle regioni italiane, proponendo un viaggio attraverso i loro sapori e tradizioni.

Questo nuovo percorso gastronomico prende il via con una panzanella ispirata alla tradizione toscana, espressione di freschezza e semplicità, affiancata da un antipasto di polpo e patate che richiama i sapori della cucina campana. Tra i primi piatti, gli scrigni ripieni di burrata rendono omaggio alla Puglia, mentre la fregola con pistacchi, gamberi e limone celebra i profumi e gli ingredienti del Mediterraneo, con richiami alla Sardegna e alla Sicilia. Tra i secondi spiccano due grandi classici della tradizione laziale, i saltimbocca alla romana e le seppie con piselli, mentre il viaggio si conclude con un dessert di ricotta e visciole, omaggio ai sapori più autentici del Lazio.

Le ricette reinterpretano in chiave contemporanea il patrimonio gastronomico nazionale, dando vita a un autentico “viaggio nel viaggio”, alla scoperta di sapori, tradizioni e ingredienti che raccontano l’Italia, dove innovazione e tradizione si incontrano in un’esperienza culinaria unica.

L’esperienza in Business Class si arricchisce inoltre con l’introduzione del Franciacorta Bellavista Alma Assemblage, che amplia la selezione di eccellenze italiane proposte a bordo. A completare il servizio, l’offerta di pane e olio extravergine d’oliva I&P Grand Cru Monte Freddo – Caninese entrerà a far parte in modo permanente della proposta gastronomica, dopo il positivo riscontro ottenuto durante la fase di test dello scorso anno”, afferma ITA Airways.

“Per l’estate, anche i passeggeri di Premium Economy ed Economy Class sui voli intercontinentali in partenza da Roma Fiumicino potranno gustare una novità pensata per rendere ancora più piacevole il viaggio: l’introduzione del gelato, che sarà servito durante il servizio.

Con queste novità, la Compagnia continua a investire nell’evoluzione della esperienza di bordo, promuovendo le eccellenze enogastronomiche italiane e offrendo ai passeggeri un’esperienza che li fa sentire in Italia sin dal primo momento in cui salgono su un volo ITA Airways, anche attraverso il gusto.

La stagione estiva 2026 rappresenta per ITA Airways una fase di ulteriore consolidamento e sviluppo del proprio network, con 72 destinazioni complessive tra nazionali, internazionali e intercontinentali, e un’offerta calibrata per rispondere alla domanda leisure estiva, ai flussi business e al traffico incoming verso l’Italia.

Tra le principali novità spicca il nuovo collegamento Roma Fiumicino – Houston, primo volo diretto tra le due città e recentemente potenziato fino a cinque frequenze settimanali, che rafforza ulteriormente la presenza della Compagnia in Nord America, mercato chiave insieme al rafforzamento delle rotte verso destinazioni consolidate come Miami. Il network estivo include inoltre nuove destinazioni europee e mediterranee come Malaga, Valencia, Marsiglia, Mykonos, Alicante e Trapani, insieme a rotte stagionali verso le principali mete turistiche e a un rafforzamento dei collegamenti verso il Sud Italia e le isole, confermando il ruolo di ITA Airways nel valorizzare l’Italia come destinazione globale.

Parallelamente, la Compagnia prosegue lo sviluppo verso l’Asia e il Medio Oriente, con un incremento delle frequenze su Bangkok e Delhi e la ripresa dei voli su Tel Aviv, operati con Airbus A321neo e integrati nel network via hub di Roma Fiumicino. La gestione flessibile della capacità consente infine di adattare l’offerta alle dinamiche della domanda e al contesto internazionale, mantenendo elevati standard operativi e di servizio”, conclude ITA Airways.

(Ufficio Stampa ITA Airways)