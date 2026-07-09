TAP ripristina i collegamenti con il Venezuela

TAP Air Portugal riprenderà i collegamenti con il Venezuela a partire dal 13 luglio, dopo la sospensione delle operazioni causata dai recenti terremoti che hanno colpito il Paese.
“In questa prima fase, i voli saranno operati da e per l’Aeroporto Internazionale Arturo Michelena di Valencia, consentendo il graduale ripristino dei collegamenti aerei tra Portogallo e Venezuela mentre proseguono gli interventi necessari per il ritorno alla piena operatività.
In occasione del primo volo successivo alla ripresa delle operazioni, TAP trasporterà inoltre circa 8,7 tonnellate di forniture mediche a supporto degli interventi umanitari destinati alle comunità colpite. Il trasporto viene effettuato in coordinamento con il Governo portoghese e il Ministero della Salute, mentre l’operazione di aiuto umanitaro del Portogallo è coordinata dall’Instituto Camões.
TAP partecipa a questo sforzo collettivo mettendo a disposizione la propria capacità di trasporto per consegnare attrezzature essenziali, contribuendo così alla risposta all’emergenza in corso”, afferma TAP Air Portugal.
“Per ragioni operative, i voli per Valencia effettueranno uno scalo tecnico a Pointe-à-Pitre, in Guadalupa, dove gli equipaggi rimarranno durante la sosta. Non è previsto che gli aeromobili o gli equipaggi rimangano in Venezuela.
La compagnia continua a monitorare attentamente l’evoluzione della situazione e ribadisce il proprio impegno a ripristinare i collegamenti regolari con il Venezuela non appena le condizioni lo consentiranno, garantendo i più elevati standard di sicurezza”, conclude TAP Air Portugal.
(Ufficio Stampa TAP Air Portugal – Photo Credits: TAP Air Portugal)