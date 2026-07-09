LATAM Airlines aggiungerà oltre 40 aeromobili di nuova generazione nel 2026 e porterà la propria flotta a 410 aeromobili entro la fine dell’anno

LATAM Airlines Group continua a portare avanti la propria strategia di rinnovamento e crescita della flotta. Nel corso del primo semestre dell’anno, il gruppo ha ricevuto in consegna 13 aeromobili di nuova generazione – 7 Airbus A320neo, 4 Airbus A321neo e 2 Boeing 787-9 Dreamliner – e prevede di ricevere altri 28 aeromobili entro la fine del 2026. Entro la fine dell’anno, LATAM Airlines avrà incorporato più di 40 aeromobili di nuova generazione, rafforzando la propria efficienza operativa e la capacità di collegare ulteriormente il Sudamerica con il resto del mondo.

Entro la fine del 2026, LATAM Airlines prevede di aver ricevuto 410 aeromobili, consolidando la propria posizione come una delle flotte aeree commerciali più grandi al mondo. Nel corso della seconda metà dell’anno, il gruppo continuerà a ricevere aeromobili Airbus A320neo, Airbus A321neo e Boeing 787-9 Dreamliner. Per la prima volta, le consegne includeranno anche l’Embraer E190-E2, che rafforzerà la rete domestica di LATAM in Brasile, garantendo una maggiore flessibilità operativa per servire diversi mercati.

“Il rinnovo della flotta è uno degli investimenti più importanti che stiamo realizzando come gruppo perché ci consente di crescere in modo più efficiente e di soddisfare al meglio le esigenze di connettività della regione. Il Sudamerica presenta mercati interni con un significativo potenziale di crescita, e disporre di una flotta più flessibile e diversificata ci offre le capacità necessarie per cogliere tali opportunità”, ha affermato Sebastián Acuto, Vicepresidente Area flotta e Progetti presso LATAM Airlines Group.

Il piano di rinnovo della flotta proseguirà nel 2027 con la consegna di ulteriori aeromobili, tra cui il primo Airbus A321XLR di LATAM. Questo velivolo consentirà al gruppo di espandere la propria rete di voli diretti a medio raggio, creando nuove opportunità di collegamenti in tutto il Sudamerica.

Entro la fine del decennio, LATAM Airlines prevede di aggiungere alla propria flotta fino a 130 nuovi aeromobili di diversi costruttori. Di conseguenza, entro il 2030 oltre il 50% della flotta del gruppo sarà costituito da aeromobili di nuova generazione. Secondo i dati dei costruttori, questi aeromobili riducono le emissioni di CO2 tra il 20% e il 25% rispetto ai modelli della generazione precedente, migliorando al contempo l’efficienza nei consumi, a sostegno dell’impegno di LATAM di raggiungere emissioni nette pari a zero entro il 2050.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines – Photo Credits: LATAM Airlines)