Partito il primo volo diretto Comiso – Katowice di Wizz Air

Wizz Air e SAC, società di gestione degli aeroporti di Catania e Comiso, annunciano l’avvio del nuovo collegamento diretto tra Comiso e Katowice, il primo operato dalla compagnia aerea dall’aeroporto “Pio La Torre” verso la città polacca.

“La nuova rotta, con frequenza bisettimanale, il mercoledì e la domenica, rappresenta un ulteriore passo nello sviluppo della collaborazione tra Wizz Air e SAC e consolida il ruolo dell’aeroporto di Comiso all’interno della strategia di crescita del vettore in Sicilia. Il collegamento si aggiunge alla rotta già operativa verso Tirana, servita con due frequenze settimanali, il martedì e il sabato, ampliando così l’offerta di viaggio per i passeggeri dello scalo ragusano.

Con l’introduzione della nuova destinazione, Wizz Air opera complessivamente 25 rotte dagli aeroporti di Catania e Comiso verso 13 Paesi, confermando il costante rafforzamento della propria presenza sul territorio. La compagnia dispone oggi di tre aeromobili basati a Catania, ai quali si aggiungerà un nuovo Airbus A321neo nel prossimo mese di dicembre, a supporto dell’ulteriore espansione del network.

L’investimento si riflette anche nella capacità offerta: durante la stagione estiva 2026 Wizz Air mette a disposizione oltre 1,4 milioni di posti dai due aeroporti siciliani, con una crescita del 40% rispetto alla Summer 2025 e un incremento del 65% della capacità su Comiso. Complessivamente, nel corso dell’anno, la compagnia offrirà oltre 2,2 milioni di posti da e per gli aeroporti di Catania e Comiso, pari a un aumento del 34% rispetto al 2025.

Con questo nuovo collegamento, Wizz Air si conferma la seconda compagnia aerea per quota di mercato nel sistema aeroportuale gestito da SAC, con una quota complessiva del 14,3%. Dal suo arrivo in Sicilia, nel 2009, Wizz Air ha trasportato complessivamente oltre 10,5 milioni di passeggeri da e per gli aeroporti di Catania e Comiso, contribuendo in maniera significativa allo sviluppo della connettività internazionale dell’isola”, afferma Wizz Air.

“La partenza del primo volo Comiso – Katowice rappresenta un momento particolarmente importante per Wizz Air e per l’intero sistema aeroportuale della Sicilia orientale. Questo collegamento conferma la nostra volontà di continuare a investire non solo su Catania, dove stiamo rafforzando ulteriormente la nostra base, ma anche su Comiso, valorizzandone il ruolo strategico all’interno di un network sempre più integrato. La collaborazione con SAC è al centro di questo percorso di crescita: insieme stiamo lavorando per costruire un’offerta capace di rispondere alle esigenze di mobilità del territorio e, allo stesso tempo, di attrarre nuovi flussi turistici internazionali verso il Sud-Est siciliano. Comiso ha un potenziale enorme, per la sua posizione, per il legame con un territorio unico come quello ibleo e per la capacità di aprire nuove opportunità di viaggio verso l’Europa. Con il nuovo volo per Katowice, rendiamo ancora più forte il ponte tra Sicilia e Polonia, offrendo ai passeggeri siciliani una nuova porta d’accesso alla Slesia e alla vicina Cracovia, e portando al tempo stesso i viaggiatori polacchi nel cuore di una delle aree più autentiche e affascinanti dell’isola. È un nuovo passo concreto nella valorizzazione di Comiso e nel rafforzamento del polo Catania-Comiso come motore di connettività, turismo e sviluppo per tutta la Sicilia orientale”, ha dichiarato Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air

“L’avvio del collegamento diretto tra Comiso e Katowice rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di sviluppo del sistema aeroportuale della Sicilia orientale e conferma la solidità della collaborazione con Wizz Air. La crescita della compagnia nei nostri aeroporti, sia in termini di nuove destinazioni sia di capacità offerta, contribuisce a rafforzare il ruolo di Comiso come scalo sempre più connesso ai principali mercati europei. L’incremento del 65% della capacità sullo scalo ibleo è un segnale concreto della fiducia riposta nelle potenzialità del territorio e rappresenta un’opportunità importante per il turismo, l’economia locale e la mobilità dei cittadini”, hanno dichiarato Anna Quattrone, Presidente di SAC e Nico Torrisi, Amministratore Delegato di SAC.

(Ufficio Stampa Wizz Air – Photo Credits: Wizz Air)