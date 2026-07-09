Turkish Airlines celebra due anni di collegamenti tra il Piemonte e il mondo

Turkish Airlines celebra il secondo anniversario dei suoi voli giornalieri diretti tra Torino e Istanbul, rotta che ha rafforzato in modo significativo il collegamento tra il Piemonte e il resto del mondo.

“Dal suo lancio, avvenuto il 10 luglio 2024, la tratta Torino – Istanbul, si è affermata come un collegamento strategico all’interno del network di Turkish Airlines in Italia, trasportando oltre 160.000 passeggeri da e per Torino e confermando la forte domanda e la crescente rilevanza di questa destinazione. Del totale dei passeggeri, il 37% è rappresentato da viaggiatori incoming verso Torino, contribuendo a sostenere il turismo e a generare ricadute positive per il tessuto economico della città e dell’intera regione. A conferma del suo costante sviluppo, la rotta ha registrato una crescita del 13% rispetto al primo anno di operatività.

Torino è la nona destinazione italiana servita da Turkish Airlines, insieme a Milano, Roma, Venezia, Bologna, Napoli, Catania, Palermo e Bari, segnando un importante traguardo nella missione della compagnia di bandiera di garantire una presenza capillare sul territorio nazionale. Questa aggiunta strategica ha permesso ai viaggiatori piemontesi di accedere all’ampio network globale di Turkish Airlines, raggiungendo sei continenti attraverso l’hub di Istanbul“, afferma Turkish Airlines.

Commentando il secondo anniversario delle operazioni di Turkish Airlines a Torino, Izzet Emre Gol, General Manager Milano e Torino di Turkish Airlines, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di collegare il Piemonte alla Turchia e al resto del mondo con i nostri voli. Con Torino, Turkish Airlines raggiunge nove destinazioni in Italia, uno dei mercati più strategici per la compagnia. Questo secondo anniversario rappresenta non solo una celebrazione dei risultati raggiunti, ma anche la conferma del nostro impegno a sostenere il turismo, gli scambi culturali e le relazioni economiche tra Italia e Turchia”.

“Dal suo lancio, la rotta Torino-Istanbul rappresenta un collegamento strategico per i viaggiatori business e leisure, contribuendo a creare nuove opportunità per il turismo, gli scambi commerciali e le relazioni culturali tra il Piemonte e le destinazioni servite dal network globale di Turkish Airlines“, conclude Turkish Airlines.

(Ufficio Stampa Turkish Airlines)