A novembre Iberia volerà verso Salerno

Iberia aggiungerà Salerno alla sua rete di destinazioni con un volo speciale durante il mese di novembre (NdR: mentre l’aeroporto di Napoli sarà chiuso per gli interventi di riqualifica della pista). La compagnia aerea offrirà un volo giornaliero tra Madrid e Salerno, con circa 10.800 posti disponibili durante il mese di novembre.

“La rotta sarà operata con aeromobili Airbus A320 e rafforza la presenza della compagnia aerea in Italia, il Paese in cui Iberia vanta la rete di destinazioni più estesa.

Con questa aggiunta, Iberia serve ora 12 destinazioni in Italia. Durante tutto l’anno, la compagnia aerea collega Madrid con Bologna, Firenze, Milano (Linate e Malpensa), Napoli, Roma, Torino e Venezia. Durante la stagione estiva, questo servizio è integrato da voli per Cagliari, Catania, Olbia e Palermo. Roma, con fino a sette voli giornalieri in entrambe le direzioni; Milano, con fino a otto voli giornalieri tra Linate e Malpensa nei mesi di punta; Venezia, con fino a tre voli giornalieri, sono le destinazioni italiane verso cui Iberia offre il servizio più frequente.

Complessivamente, Iberia offrirà oltre 2,85 milioni di posti tra Spagna e Italia nel corso del 2026, l’1,8% in più rispetto al 2025, quando la compagnia offriva 2,80 milioni di posti. L’Italia consolida così la sua posizione come uno dei principali mercati europei di Iberia“, afferma Iberia.

“L’Italia è un mercato strategico per Iberia e continua a essere uno dei pilastri del nostro network europeo. L’aggiunta di Salerno ci permette di ampliare la nostra offerta in un mercato in cui vantiamo una forte presenza e di continuare a offrire ai nostri clienti maggiori opzioni di viaggio. Inoltre, grazie al nostro hub di Madrid, i clienti possono accedere al nostro network a lungo raggio in America Latina e Nord America dall’Italia”, spiega Víctor Moneo, Direttore Vendite Globali di Iberia.

“Attraverso il suo hub di Madrid, Iberia collega le 12 destinazioni del suo network in Italia con la più ampia rete di destinazioni in America Latina operata da una compagnia aerea europea, oltre ai suoi collegamenti con il Nord America. La combinazione di numerosi voli tra l’Italia e Madrid e l’esteso servizio a lungo raggio della compagnia, con diversi voli giornalieri verso destinazioni come Bogotà, Buenos Aires, Città del Messico e New York, offre una vasta gamma di opzioni di collegamento tra Europa e Americhe”, prosegue Iberia.

“Quest’operazione rientra nel Plan de Vuelo 2030, la roadmap con cui Iberia continua a rafforzare la propria rete e la connettività attraverso l’hub di Madrid. Grazie a un investimento di 6 miliardi di euro, la compagnia aerea continuerà ad ampliare la propria rete di destinazioni, modernizzare e incrementare la flotta e migliorare l’esperienza dei clienti nei prossimi anni”, conclude Iberia.

IB979 Madrid – Salerno, partenza 11:40, arrivo 14:20

IB980 Salerno – Madrid, partenza 15:05, arrivo 17:55

Voli operati tutti i giorni

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)