International Airlines Group (IAG) annuncia un investimento strategico in una wearable robotics start-up

International Airlines Group (IAG) annuncia un investimento strategico in Verve Motion, una wearable robotics company che sviluppa exosuits per aiutare i lavoratori impegnati in attività di sollevamento ripetitive.

“L’investimento, effettuato tramite IAGi Ventures, riflette il costante impegno di IAG nell’innovazione per rafforzare la resilienza operativa, migliorando la sicurezza e la produttività in tutte le aviation operations.

IAGi Ventures ha partecipato al round di finanziamento insieme a investitori nuovi ed esistenti, tra cui HexArmor, global leader in personal protective equipment. Verve Motion ha così raccolto oltre 55 milioni di dollari per accelerare lo sviluppo e l’implementazione della sua tecnologia.

Fondata nel 2020 dall’imprenditore spagnolo Ignacio Galiana e basata su ricerche condotte presso Harvard University, Verve Motion sviluppa lightweight exosuits che riducono lo sforzo fisico durante le attività di movimentazione manuale. La tecnologia dell’azienda è già utilizzata in ambito logistico e industriale per migliorare il comfort dei lavoratori e ridurre il rischio di infortuni”, afferma IAG.

“Nell’ambito della partnership, IAG collaborerà con Verve Motion per testare un nuovo exosuit progettato specificamente per il settore aeronautico, inizialmente concentrandosi sullo shoulder support dei baggage handlers. Il progetto pilota esplorerà come la wearable robotics possa semplificare le attività di sollevamento ripetitive e contribuire a migliorare le performance nelle ground and cargo operation”, prosegue IAG.

Nacho Tovar, Group Innovation Director, IAG, ha dichiarato: “Verve Motion è esattamente il tipo di azienda che vogliamo supportare tramite IAGi Ventures: un’impresa che applica tecnologie innovative per risolvere reali problemi operativi. Guidato da un eccezionale imprenditore spagnolo, il team ha sviluppato una soluzione convincente con un chiaro potenziale per il settore aeronautico. Questa partnership ci offre l’opportunità di testare e perfezionare la tecnologia in un ambiente operativo reale, aiutandoci a capire come potrebbe migliorare l’esperienza quotidiana dei colleghi che svolgono lavori fisicamente impegnativi, supportando al contempo operazioni più efficienti. Attraverso IAGi Ventures, investiamo in startup che affrontano alcune delle maggiori sfide del settore. Oltre al finanziamento, possiamo offrire accesso alla scalabilità, alle competenze e agli ambienti operativi necessari per aiutare le tecnologie promettenti a dimostrare e accelerare il loro impatto”.

Ignacio Galiana, CEO e co-fondatore di Verve Motion, ha dichiarato: “I baggage handlers svolgono uno dei lavori fisicamente più impegnativi in qualsiasi settore e la leadership e l’impegno di IAG per il loro benessere e la loro sicurezza sono proprio il motivo per cui questa partnership è così importante. In qualità di leader globale nel settore dell’aviazione, IAG apporta una conoscenza unica delle ground and cargo operations che ci aiuterà a diffondere la nostra tecnologia a chi ne ha più bisogno. Crediamo che la wearable robotics definirà la prossima generazione della worker protection e diventerà comune quanto lo sono oggi i DPI tradizionali”.

“Questo investimento si allinea con l’approccio più ampio di IAG, volto a sostenere tecnologie promettenti in grado di offrire vantaggi concreti a tutte le società operative del Gruppo. Collaborando con partner innovativi come Verve Motion, IAG mira a comprendere meglio come le soluzioni emergenti possano essere adattate alle esigenze specifiche del settore aeronautico e a creare ambienti di lavoro più sicuri ed efficienti”, conclude IAG.

(Ufficio Stampa International Airlines Group)