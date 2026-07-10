Il Lombardia Aerospace Cluster vola a Londra

Torna l’appuntamento con il Farnborough International Airshow 2026, una tra le più importanti vetrine al mondo per l’industria aerospaziale, che aprirà le porte al pubblico lunedì 20 luglio, per chiudersi venerdì 24.

“Il Lombardia Aerospace Cluster sarà presente per la settima volta al salone londinese biennale, insieme ai grandi player del distretto come Leonardo, e nello specifico a 24 imprese, in larga parte Pmi, in rappresentanza di quello che è, per competenze e valore della produzione, uno dei più importanti indotti nazionali ed europei del comparto aerospaziale, che conta più di 200 imprese per circa 21.800 addetti e dal giro di affari annuo di circa 6,3 miliardi di euro di fatturato e un export dal valore di circa 2,9 miliardi, pari a circa un terzo dell’export nazionale di settore.

Il Cluster, in continuità con il percorso di internazionalizzazione avviato con la collaborazione della Camera di Commercio di Varese, sarà presente al Farnborough International Airshow 2026 con un proprio stand istituzionale nella Hall 1 del salone (stand 1437) nell’area italiana coordinata da AIAD, Federazione Aziende Italiane per l’Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza”, afferma il Lombardia Aerospace Cluster.

“Uno spazio collettivo all’interno del quale gli operatori internazionali potranno entrare in contatto con il Cluster e, nello specifico, con 13 aziende presenti fisicamente con i propri rappresentanti, progetti e cataloghi. Parliamo di realtà come Algra, Aviochem, Caast, CE2K, Gb Barberi, Isati, Italiana Ponti Radio, Merletti, Officina Malnati, Pariani, PMP, Servizi Confindustria Varese e Technosprings Italia. A queste si affiancheranno le 11 imprese che con i loro stand individuali circonderanno lo spazio istituzionale: Aerea, Ala, AMM, Ase, Fimac, Jointek, Laga, Logic, Mecaer, Secondo Mona e Weisstechnik.

Questa la presenza del Lombardia Aerospace Cluster ad un appuntamento, quello di Farnborough, che richiamerà a Londra oltre 1.400 espositori per un totale di più di 100mila visitatori attesi provenienti da 114 Paesi. Le imprese che saranno presenti all’interno dello stand collettivo del Cluster beneficeranno, quest’anno, del contributo finanziato dal Programma regionale a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2021/2027 di Regione Lombardia PR FESR 2021-2027″, prosegue il Lombardia Aerospace Cluster.

“Il calendario di incontri del Lombardia Aerospace Cluster a Farnborough sarà, anche per questa edizione, denso ed impegnativo. Sono, infatti, in programma una serie di meeting con delegazioni di altri cluster nazionali e internazionali. È, inoltre, attesa allo stand del Cluster anche la visita del Ministro della Difesa, Guido Crosetto e una delegazione di Regione Lombardia composta dall’Assessore allo Sviluppo economico Guido Guidesi, dal Sottosegretario alla Presidenza della Regione Lombardia con delega alle Relazioni Internazionali ed Europee Raffaele Cattaneo e dal Direttore Generale della Direzione Generale Sviluppo Economico Armando De Crinito”, conclude il Lombardia Aerospace Cluster.

(Ufficio Stampa Lombardia Aerospace Cluster)