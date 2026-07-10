Qatar Airways torna al Farnborough International Airshow 2026

Qatar Airways parteciperà al Farnborough International Airshow 2026, portando la sua world-class travel experience in uno degli eventi globali più influenti del settore aeronautico.
“Durante il salone, Qatar Airways esporrà il suo FIFA special livery aircraft, che porterà lo spirito vibrante della FIFA World Cup 2026TM final a Farnborough, nel Regno Unito.
Dotato della world-class onboard experience della compagnia aerea, inclusa la connettività Starlink, il moderno Boeing 777-300ER riflette il costante impegno di Qatar Airways nel mantenere i passeggeri connessi a ciò che conta di più durante tutto il loro viaggio.
Sarà inoltre esposto il Gulfstream G700 di Qatar Executive, uno dei private jets più avanzati al mondo, a testimonianza di una private aviation experience definita da comfort eccezionale, privacy e lusso assoluto”, afferma Qatar Airways.
“I partecipanti sono invitati a visitare la Qatar Airways aircraft display area per ammirare da vicino il world-class comfort, il design e l’innovazione offerti a bordo della ‘world’s best airline’, come votato da Skytrax nel 2025″, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)