Vietnam Airlines espande la sua rete nell’Asia nord-orientale

La domanda di turismo, commercio e visite familiari tra il Vietnam e i mercati dell’Asia nord-orientale continua ad aumentare, spingendo Vietnam Airlines ad ampliare le proprie operazioni su numerose rotte verso Giappone, Corea del Sud e Taiwan.

“Questo rientra nel piano di Vietnam Airlines per rafforzare la connettività nei mercati internazionali ad alta domanda, concentrandosi sull’aumento della frequenza dei voli sulle rotte esistenti e sull’ampliamento delle opzioni di orario per i passeggeri.

Da Hanoi, Vietnam Airlines aumenterà la frequenza dei voli per Taipei da 7 a 11 voli settimanali. Anche la rotta Hanoi-Osaka verrà modificata, passando dagli attuali 7 voli settimanali a 11 voli settimanali tra il 26 ottobre e il 30 novembre 2026, e raggiungendo 14 voli settimanali dal 1° dicembre 2026, pari a una media di due voli al giorno.

Anche da Da Nang, al centro del Paese, la rete di voli per l’Asia nord-orientale verrà ampliata con l’aumento dei voli settimanali per Seoul (Incheon) a 14 a partire dal 1° luglio. Inoltre, le rotte Da Nang – Tokyo (Narita) e Da Nang – Osaka (Kansai) saranno incrementate rispettivamente a 11 e 5 voli settimanali.

Per celebrare l’aumento dei voli, Vietnam Airlines offre tariffe promozionali andata e ritorno con modalità diverse a secondo del volo.

L’aumento della frequenza dei voli sulle rotte per l’Asia nord-orientale si inserisce in un contesto di continua e forte domanda di collegamenti con il Vietnam. L’Asia nord-orientale è attualmente uno dei principali mercati internazionali del network di Vietnam Airlines, che serve diverse finalità, turismo, commercio, investimenti, visite ai parenti e scambi culturali”, afferma Vietnam Airlines.

“Secondo l’Ufficio Generale di Statistica (Ministero delle Finanze), la Corea del Sud è stata il secondo mercato internazionale per numero di visitatori in Vietnam nei primi sei mesi del 2026, con oltre 2,16 milioni di turisti. Anche Giappone e Taiwan continuano a rappresentare mercati importanti, mantenendo un volume stabile di passeggeri nel flusso bidirezionale tra il Vietnam e l’Asia nord-orientale.

Sulla base dell’evoluzione del mercato, Vietnam Airlines continua a sviluppare il proprio network di voli internazionali, combinando il mantenimento dei mercati tradizionali con l’espansione verso nuove destinazioni. Nel 2026, la compagnia aerea ha annunciato e inaugurato nuove rotte per Amsterdam (Paesi Bassi), Phuket (Thailandia) e Colombo (Sri Lanka)”, conclude Vietnam Airlines.

(Ufficio Stampa Vietnam Airlines – Photo Credits: Viernam Airlines)