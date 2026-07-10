ITA Airways incrementa l’offerta sulla Roma Fiumicino-Milano Linate

ITA Airways comunica di aver messo in vendita circa 1.000 posti incrementali sulla direttrice Roma Fiumicino-Milano Linate nelle settimane del mese di luglio caratterizzate da indici di riempimento particolarmente elevati e da un forte aumento della domanda di viaggio tra le due città.
“L’incremento dell’offerta è stato reso possibile attraverso l’utilizzo di aeromobili con maggiore capacità e la previsione di un volo aggiuntivo, nonostante il contesto operativo sia caratterizzato da una limitata disponibilità di aeromobili dovuta ai fermi di manutenzione programmata dei motori.
Con questa iniziativa, ITA Airways conferma il proprio impegno a garantire la massima attenzione alle esigenze di mobilità dei clienti, facilitando gli spostamenti tra Roma e Milano in un periodo di particolare intensità per i flussi di traffico”, afferma ITA Airways.
“La Compagnia continuerà a monitorare costantemente l’andamento della domanda sulle principali direttrici domestiche, valutando ulteriori interventi di ottimizzazione dell’offerta compatibilmente con la disponibilità della flotta e con le esigenze operative.
I biglietti sono acquistabili sul sito ita-airways.com, tramite il Customer Information Assistance Office di ITA Airways, presso le agenzie di viaggio e le biglietterie aeroportuali”, conclude ITA Airways.
(Ufficio Stampa ITA Airways)