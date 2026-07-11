Qatar Airways torna a Philadelphia con voli giornalieri

Qatar Airways ha annunciato la ripresa dei voli giornalieri tra Doha e Philadelphia (PHL), a partire dal 1° agosto 2026. Il servizio ripristinato amplia la rete nordamericana della compagnia aerea a 14 destinazioni, rafforzando ulteriormente i collegamenti per i viaggiatori in tutta la regione.
“Qatar Airways riprenderà i voli diretti verso la città più grande della Pennsylvania operando con aeromobili Airbus A350-900, dotati della pluripremiata business class Qsuite e di Starlink, il Wi-Fi più veloce in volo. Oltre 140 aeromobili di Qatar Airways sono dotati di Starlink, rendendola la prima e più grande flotta di aerei widebody al mondo equipaggiata con Starlink.
La ripresa dei voli riflette il profondo impegno della compagnia aerea nei confronti del mercato statunitense e offrirà collegamenti senza soluzione di continuità verso destinazioni in Africa, Asia e Medio Oriente attraverso il suo pluripremiato hub, l’Hamad International Airport. Negli Stati Uniti, i voli ripristinati offriranno una migliore connettività con American Airlines, oneworld partner di Qatar Airways.
Dal lancio del suo primo servizio negli Stati Uniti verso New York nel 2007, Qatar Airways ha costantemente ampliato la sua presenza in Nord America, offrendo ai passeggeri maggiore flessibilità, esperienze di viaggio di alta qualità e collegamenti senza soluzione di continuità verso oltre 160 destinazioni in tutto il mondo”, afferma Qatar Airways.
Voli Qatar Airways per Philadelphia (PHL)
Partenze giornaliere dal 1° agosto 2026:
Doha (DOH) – Philadelphia (PHL) – Volo QR727: Partenza 08:00; Arrivo 15:05
Philadelphia (PHL) – Doha (DOH) – Volo QR728: Partenza 21:30; Arrivo ore 17:00
“Quest’estate Qatar Airways opererà voli verso le seguenti destinazioni nordamericane: Atlanta (ATL), Boston (BOS), Chicago (ORD), Dallas (DFW), Houston (IAH), Los Angeles (LAX), Miami (MIA), Montreal (YUL), New York (JFK), San Francisco (SFO), Seattle (SEA), Toronto (YYZ) e Washington D.C. (IAD).
È possibile prenotare su qatarairways.com o tramite l’app mobile della compagnia aerea”, conclude Qatar Airways.
(Ufficio Stampa Qatar Airways)