Embraer mette in mostra la sua crescita al Farnborough International Airshow

Embraer sarà ancora una volta presente al Farnborough International Airshow nel Regno Unito, evidenziando la sua continua crescita trainata dall’aumento delle consegne di aeromobili, da un portafoglio ordini record e dall’espansione del business nei principali mercati globali.

“L’evento biennale, che si terrà dal 20 al 24 luglio presso il Farnborough International Exhibition & Conference Centre nell’Hampshire, Inghilterra, presenterà tra i suoi principali esemplari in esposizione statica l’E195-E2 e il KC-390 Millennium. Embraer mostrerà inoltre la sua visione lungimirante per la mobilità aerea urbana attraverso Eve Air Mobility, con un modello in scala reale di un eVTOL e un’esperienza di volo simulata. Embraer sarà presente allo Chalet #C-105 e nella Product Area #D-030″, afferma Embraer.

“Embraer è pronta per una crescita sostenibile, supportata da una forte domanda in tutti i nostri settori, da una presenza globale in espansione e da continui investimenti in efficienza e innovazione”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, presidente e CEO di Embraer. “Registriamo una domanda costante in tutti i segmenti di business e Farnborough offre un’opportunità unica per interagire con i clienti, rafforzare le partnership e perseguire nuove opportunità commerciali in tutto il mondo”.

“Nella prima metà del 2026, Embraer ha consegnato 109 aeromobili, con un incremento di circa il 20% rispetto ai 91 consegnati nello stesso periodo dell’anno precedente, a testimonianza dei continui progressi compiuti dall’azienda nelle iniziative di livellamento della produzione ed efficienza operativa. Insieme a un portafoglio ordini record, questi risultati rafforzano la solida posizione di mercato di Embraer e offrono una significativa visibilità per la crescita futura.

L’Embraer E195-E2, il membro più grande della famiglia E-Jets E2, dimostrerà la leadership dell’azienda nell’aviazione efficiente e sostenibile e supporterà le trattative commerciali in corso con i clienti di tutto il mondo. Noto per la sua aerodinamica avanzata, i ridotti consumi di carburante e le minori emissioni, l’E195-E2 continua a stabilire nuovi standard in termini di prestazioni operative e comfort per i passeggeri nel suo segmento. L’E2 di Embraer è l’unica small narrowbody aircraft family operante in sei continenti.

Inoltre, Embraer presenterà il KC-390 Millennium, il next-generation tactical transport and multi-mission aircraft. Progettato per la versatilità, il KC-390 offre payload capacity, speed and mission flexibility, con una perfetta interoperabilità, supportando operazioni quali cargo and troop transport, aerial refueling, humanitarian missions, firefighting. Il KC-390 continua ad espandere la sua presenza internazionale, con un numero crescente di operatori che scelgono questa piattaforma per la sua combinazione di prestazioni, affidabilità e costi del ciclo di vita ridotti.

A complemento della sua presenza nel settore commerciale e della difesa, Embraer dedicherà uno spazio specifico a Eve Air Mobility, la sua consociata focalizzata sullo sviluppo di soluzioni per la mobilità aerea urbana. I visitatori avranno l’opportunità di esplorare un modello in scala reale dell’eVTOL di Eve, progettato per fornire un trasporto sostenibile ed efficiente in ambienti urbani. L’esposizione rafforza l’impegno di Embraer per l’innovazione e mette in evidenza come Eve stia promuovendo il futuro della mobilità aerea urbana sostenibile attraverso un portfolio completo di velivoli, servizi e soluzioni operative”, prosegue Embraer.

“Nel loro insieme, i commercial aviation, defense & security, services & support and urban air mobility business di Embraer dimostrano la strategia di crescita diversificata dell’azienda e il suo impegno a plasmare il futuro dell’industria aerospaziale attraverso l’innovazione, l’eccellenza operativa e soluzioni incentrate sul cliente”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer)