Qantas avvia i trials al nuovo Western Sydney International Airport

Un Airbus A321 di Qantas è diventato il primo freighter aircraft ad atterrare al Western Sydney International (Nancy-Bird Walton) Airport (WSI), nell’ambito di un readiness flight in vista dell’avvio delle regular freight operations tra poche settimane.

“Il volo QF7301 è atterrato con successo al WSI alle 14:00, contribuendo a convalidare i processi operativi chiave del nuovo Cargo Precinct dell’aeroporto, tra cui aircraft handling, ground operations, systems, airside coordination and cargo transfer procedures.

Le regular domestic freighter operations da Western Sydney International inizieranno il 27 luglio e si prevede che il nuovo terminal gestirà oltre 850 tonnellate di merci a settimana.

In qualità di principale air freight carrier del paese, Qantas supporterà il trasporto di una vasta gamma di merci dal suo nuovo freight terminal di 24.000 metri quadrati, che consentirà una gestione più efficiente del cargo presso il nuovo aeroporto di Sydney“, afferma Qantas Group.

Igor Kwiatkowski, Qantas Freight Executive Manager, ha dichiarato: “Western Sydney International Airport è destinato a diventare uno dei principali air freight hubs in Australia e il volo odierno è stata un’importante opportunità per testare le procedure chiave prima dell’avvio delle operazioni. Tra poche settimane, questa nuova struttura operativa 24 ore su 24 offrirà maggiore flessibilità al nostro freight network, aiutandoci a soddisfare la crescente domanda per l’e-commerce e le consegne in giornata. L’aeroporto aumenterà la air cargo capacity di Sydney, consentendoci di movimentare forniture urgenti in tutta l’Australia e all’estero nei prossimi mesi”.

Simon Hickey, Western Sydney International Airport Chief Executive Officer, ha dichiarato: “Abbiamo utilizzato le tecnologie e le innovazioni più recenti per realizzare un future-proofed 24-hour Cargo Precinct, altamente efficiente, sostenibile e a prova di futuro. Il nostro operational readiness program e le prove con aeromobili reali rappresentano un’eccellente opportunità per testare queste capacità. Desidero inoltre riconoscere l’enorme impegno e il coordinamento profuso da tutto il personale di WSI, insieme ai nostri colleghi di Air Services Australia e ai nostri fidati Cargo Precinct partners, per la realizzazione di questo trial program. Non vediamo l’ora di accogliere i primi voli commerciali entro la fine del mese”.

“La notizia segue l’annuncio che Jetstar opererà il primo commercial passenger flight da Western Sydney International il 25 ottobre 2026, giorno dell’inaugurazione dell’aeroporto. Qantas seguirà a partire dal 28 marzo 2027, nell’ambito di un accordo tra Qantas Group e WSI che riguarda passenger and freight services”, conclude Qantas Group.

(Ufficio Stampa Qantas Group)