100 aeromobili in 44 mesi: il retrofit programme di Emirates raggiunge un traguardo importante

Emirates ha raggiunto il traguardo di 100 aeromobili rinnovati nell’ambito del suo retrofit programme, il più grande mai intrapreso da una compagnia aerea a livello globale.

“Dall’inizio dei lavori, a novembre 2022, 47 Airbus A380 e 53 Boeing 777 sono stati completamente rinnovati presso gli hangar di Emirates Engineering a Dubai. Entro la fine di dicembre 2026, circa 20 aeromobili aggiuntivi saranno ammodernati, superando di gran lunga la metà del piano di investimenti da 5 miliardi di dollari volto a offrire ai clienti un’esperienza di volo costantemente di livello superiore.

Nell’arco di 44 mesi, l’Emirates Engineering team ha impiegato oltre 400 ingegneri e tecnici, investendo complessivamente 4,4 milioni di man-hours per trasformare 100 aeromobili e realizzare un sofisticato ammodernamento degli interni di tutte le cabine.

Durante l’ammodernamento, ogni aeromobile è stato inoltre dotato di una nuova cabina Premium Economy. In totale, sono stati installati oltre 3.800 nuovi posti in Premium Economy, accelerando l’introduzione di questo prodotto molto richiesto su un maggior numero di rotte del network Emirates e offrendo ai clienti più opportunità di sperimentare le cabine di alta qualità”, afferma Emirates.

Sir Tim Clark, Presidente di Emirates Airline, ha dichiarato: “Il nostro impegno a fornire prodotti di altissima qualità in ogni cabina è un obiettivo costante e il completamento del retrofit completo delle cabine di 100 widebody aircraft in 44 mesi rappresenta un traguardo significativo. Grazie a un investimento di 5 miliardi di dollari, garantiamo ai nostri clienti un’esperienza di volo migliore, con lusso, comfort e dettagli curati in ogni cabina. L’esecuzione di un progetto di tale portata e complessità interamente internamente ha richiesto una pianificazione, una precisione, una maestria artigianale e capacità tecniche senza pari qui a Dubai. Il nostro team ha completamente riscritto le regole del retrofittng dei due più grandi aerei passeggeri dell’aviazione commerciale, per garantire che ogni aeromobile torni a volare nei tempi previsti e in condizioni impeccabili”.

“Dall’inizio del progetto, nel novembre 2022, l’Emirates Engineering team ha effettuato il retrofit di una media di 28 aeromobili all’anno. Nell’ambito di ogni ammodernamento, gli ingegneri smontano completamente gli interni degli aeromobili, eseguono un accurato rinnovamento di tutte le cabine utilizzando oltre 4.000 componenti per un A380 e oltre 2.500 per un Boeing 777, per poi rimontare il tutto con precisione.

L’Engineering team di Emirates ha inoltre sviluppato soluzioni innovative per gestire un progetto di portata monumentale, tra cui l’utilizzo di catering trucks modificati all’interno degli hangar per spostare componenti di grandi dimensioni dal retrofit workshop agli aeromobili e viceversa. Oltre a sviluppare uno zonal work progress tracking e procedure specializzate per lo stoccaggio e il recupero dei componenti, il team ha anche progettato e realizzato diverse attrezzature specifiche per la movimentazione dei componenti e l’accesso a tutte le aree interne degli aeromobili durante l’ammodernamento. Emirates Engineering ha collaborato con oltre 100 fornitori per realizzare questo ambizioso progetto.

Il retrofit programme di Emirates è stato annunciato per la prima volta nel novembre 2021 e riguardava 105 aeromobili della flotta della compagnia aerea. Nel novembre 2022, il primo aeromobile Emirates, un Airbus A380, è stato sottoposto a retrofit presso gli hangar di Emirates Engineering a Dubai. Entro maggio 2024, a seguito della forte domanda da parte dei clienti, l’iniziativa di retrofit è stata estesa a 191 aeromobili e successivamente a 219 entro la fine dell’anno. Nell’agosto 2024, il primo Boeing 777 retrofittato a Dubai è entrato in servizio commerciale.

Più recentemente, nel maggio 2026, il team di Emirates Engineering ha completato il two to three class retrofit di un A380, un progetto che ha comportato importanti modifiche strutturali all’aeromobile, tra cui l’introduzione, per la prima volta, della cabina Premium Economy sul ponte superiore. A partire da ottobre 2026, l’Emirates retrofit programme entrerà nella sua fase successiva con l’installazione di schermi OLED 4K HDR10+ sugli schienali dei sedili e l’introduzione dei nuovi lightweight Safran Z400 seats, oltre ad altre modifiche di prodotto”, prosegue Emirates.

“In linea con il suo impegno per la sostenibilità, migliaia di chilogrammi di pelle pregiata, tessuti e altri materiali recuperati da aeromobili rimodernati vengono riciclati e trasformati in una varietà di pezzi da collezione in edizione limitata, come ad esempio articoli da viaggio della linea “Aircrafted by Emirates”. Emirates ha inoltre distribuito oltre 4.000 zaini realizzati con il tessuto riciclato dei sedili di classe Economy a bambini in 11 paesi”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)