Norwegian Group annuncia i risultati del secondo trimestre

Norwegian Group ha annunciato i risultati del secondo trimestre.

“Sebbene i risultati finanziari siano inferiori rispetto all’anno precedente, il gruppo ha dimostrato la sua forte attenzione al controllo dei costi e alla soddisfazione del cliente. Norwegian e Widerøe hanno registrato performance operative da leader tra le compagnie aeree europee, nonostante l’aumento della capacità in vista dell’alta stagione estiva.

Nel secondo trimestre 2026, Norwegian Group ha registrato un risultato operativo (EBIT) negativo di 603 milioni di NOK. I risultati di questo trimestre sono stati influenzati dalla sentenza della Corte Suprema relativa all’ EU ETS obligation per il 2020, dall’aumento dei costi del carburante e dalla tempistica della Pasqua. Al netto di altre perdite, il risultato operativo è stato di 213 milioni di NOK, con un margine operativo corrispondente del 2%. Il costo unitario, escluso il carburante, è risultato inferiore rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La posizione di liquidità rimane solida, attestandosi a 13,7 miliardi di NOK a fine trimestre”, afferma Norwegian Group.

“Il secondo trimestre è stato caratterizzato da una buona performance operativa e da una costante attenzione ai costi. Sebbene i risultati finanziari siano stati inferiori alle aspettative per diverse ragioni, le nostre iniziative di contenimento dei costi continuano a dare i loro frutti e i costi, escluso il carburante, sono diminuiti del 5% rispetto all’anno scorso. Norwegian si è inoltre classificata al primo posto tra le compagnie aeree europee per puntualità a maggio. Siamo ben posizionati per i prossimi mesi e prevediamo un andamento delle prenotazioni più favorevole”, afferma Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Norwegian Group ha trasportato 7,8 milioni di passeggeri nel secondo trimestre, di cui 6,7 milioni operati da Norwegian e 1,1 milioni da Widerøe. La capacità (ASK) di Norwegian è aumentata del 5% nel trimestre, mentre quella di Widerøe è cresciuta del 3%. Il load factor trimestrale di Norwegian si è attestato all’82,5%, in calo di 2,7 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, in parte a causa dell’anticipo della Pasqua di quest’anno. Il load factor di Widerøe è stato del 72,8%.

La puntualità e la regolarità hanno registrato miglioramenti significativi per entrambe le compagnie aeree. La puntualità è salita all’86,4% per Norwegian e al 94,2% per Widerøe, mentre la regolarità ha raggiunto rispettivamente il 99,6% e il 98,3%. A maggio, Cirium ha nominato Norwegian la compagnia aerea più puntuale d’Europa e la seconda più puntuale ad aprile, dimostrando un’eccezionale efficienza operativa in vista dell’alta stagione estiva.

A giugno, il gruppo ha annunciato un accordo storico per l’acquisizione di Nordic Leisure Travel Group (NLTG), il principale tour operator dei Paesi nordici, per un corrispettivo di 7,94 miliardi di SEK. Gli azionisti di Norwegian hanno approvato la transazione l’8 luglio 2026 e l’acquisizione è attualmente in attesa dell’autorizzazione dell’autorità garante della concorrenza dell’UE, con chiusura prevista per la fine del secondo semestre del 2026. Inoltre, a giugno la joint loyalty points platform Spenn si è ampliata includendo REMA 1000, che consente ai clienti di accumulare Spenn con la spesa quotidiana al supermercato. La partnership con Reitan Retail apporta un volume significativo di transazioni giornaliere alla piattaforma”, prosegue Norwegian Group.

“Questo trimestre ha segnato un importante sviluppo strategico per il gruppo. Siamo lieti che i nostri azionisti abbiano approvato l’acquisizione di Nordic Leisure Travel Group l’8 luglio, avvicinandoci al completamento di questa importante transazione. Inoltre, l’avvio di REMA 1000 con Spenn rappresenta un traguardo importante e non vediamo l’ora di assistere alla continua crescita della piattaforma”, prosegue Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Guardando alla seconda metà del 2026, Norwegian è incoraggiata dalla recente ripresa delle prenotazioni, con vendite di biglietti superiori a quelle dello stesso periodo dell’anno precedente. L’aumento della capacità sta procedendo come previsto, con una produzione (ASK) di Norwegian per il terzo trimestre che dovrebbe crescere del 5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, mentre la produzione per l’intero anno dovrebbe aumentare di circa il 3%. Per Widerøe, la produzione complessiva (ASK) per il 2026 dovrebbe aumentare del 2%.

La flotta di Norwegian Group contava 145 aeromobili alla fine del trimestre, di cui 95 nella flotta Norwegian (inclusi 36 Boeing 737 MAX 8 di ultima generazione) e 50 nella flotta Widerøe“, conclude Norwegian Group.

(Ufficio Stampa Norwegian Group – Photo Credits: Norwegian Group)