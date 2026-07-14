Il volo Emirates EK789 atterra per la prima volta ad Accra

Questo fine settimana, il volo Emirates EK789 è atterrato per la prima volta all’Accra International Airport, segnando la prossima fase di crescita per la compagnia aerea in Ghana.

“A testimonianza della crescente domanda di viaggi e connettività globale nel Paese, Emirates opera ora 11 voli settimanali tra Dubai e Accra, offrendo ai clienti una maggiore scelta e maggiore comodità, sia che viaggino per affari, per piacere o per visitare amici e parenti.

Operativo ogni martedì, giovedì, sabato e domenica, il volo aggiuntivo si affianca al volo giornaliero Emirates già esistente, introducendo un orario di arrivo mattutino per ottimizzare i collegamenti internazionali dai principali mercati di provenienza come India, Stati Uniti, Regno Unito e Germania. Il volo di andata è programmato per consentire comodi collegamenti verso i principali centri commerciali e turistici in Asia, Australia, Stati Uniti e Arabia Saudita, via Dubai”, afferma Emirates.

Salem Almana, Country Manager di Emirates per il Ghana, ha dichiarato: “L’arrivo di questo ulteriore servizio riafferma il nostro impegno a lungo termine nei confronti del Ghana, un mercato che ha svolto un ruolo importante nella rete africana di Emirates per oltre due decenni. Con la continua crescita della domanda di viaggi, siamo lieti di offrire ai nostri clienti maggiore flessibilità e più scelta, supportate dalla rinomata esperienza di volo e dall’ospitalità di Emirates”.

“Dall’inizio delle operazioni in Ghana nel 2004, Emirates ha svolto un ruolo importante nel collegare il Paese con i mercati globali attraverso il suo hub di Dubai. Nel corso degli anni, la compagnia aerea ha sostenuto il turismo, agevolato i viaggi d’affari e rafforzato i legami commerciali tra il Ghana e le destinazioni della sua rete internazionale”, prosegue Emirates.

Yvonne Nana Afriyie Opare, Managing Director of Ghana Airports Company Limited, ha dichiarato: “L’introduzione del nuovo volo Emirates Dubai-Accra rappresenta un forte riconoscimento della crescita del settore aeronautico ghanese e della crescente domanda di collegamenti internazionali. È incoraggiante vedere Emirates, nostro partner di lunga data, continuare ad espandere le proprie attività in Ghana, offrendo ai passeggeri maggiori opzioni di viaggio e supportando al contempo la circolazione di persone, merci e investimenti. Noi di Ghana Airports Company Limited restiamo impegnati a collaborare strettamente con Emirates e con tutte le nostre compagnie aeree partner per rafforzare la connettività, migliorare l’esperienza dei passeggeri e posizionare l’Aeroporto Internazionale di Accra come porta d’accesso privilegiata all’Africa occidentale”.

“I voli aggiuntivi sono operati con aeromobili Boeing 777-300ER di Emirates, dotati di otto suite private in First Class, 42 poltrone reclinabili in Business Class e 304 spaziosi posti in Economy Class”, conclude Emirates.

(Ufficio Stampa Emirates – Photo Credits: Emirates)