Air Arabia vola su Roma da Sharjah, seconda destinazione italiana per la compagnia

Air Arabia ha inaugurato un nuovo collegamento diretto tra l’Aeroporto Internazionale di Sharjah e l’Aeroporto di Roma Fiumicino, segnando un’ulteriore tappa nella strategia di espansione del vettore in Europa.

La nuova rotta sarà operata con cinque voli diretti a settimana, offrendo ai passeggeri maggiore comodità, tariffe accessibili e collegamenti senza scalo tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia. Il nuovo servizio contribuirà inoltre a rafforzare i legami turistici, commerciali e culturali tra i due Paesi.

Il volo inaugurale è stato celebrato con cerimonie ufficiali sia all’Aeroporto Internazionale di Sharjah sia all’Aeroporto di Roma Fiumicino.

All’evento celebrativo presso lo scalo di Sharjah hanno partecipato Francesca Dell’Apa, Vice console generale d’Italia, S.E. Ali Salim Al Midfa, Presidente della Sharjah Airport Authority, S.E. sceicco Faisal bin Saud Al Qasimi, Direttore della Sharjah Airport Authority (SAA), il Signor Adel Al Ali, Amministratore delegato del gruppo Air Arabia, insieme ai membri del gruppo dirigenziale.

All’arrivo del volo a Roma Fiumicino si è tenuta una cerimonia di benvenuto, alla presenza dei funzionari aeroportuali e dei rappresentanti di Air Arabia, per celebrare il lancio del nuovo collegamento diretto tra Sharjah e Roma.

Adel Al Ali, Group Chief Executive Officer di Air Arabia, ha dichiarato: “Siamo lieti di ampliare ulteriormente la nostra rete europea con il lancio del nostro nuovo collegamento diretto tra Sharjah e Roma. L’Italia continua a rappresentare un mercato strategico per Air Arabia e l’introduzione di Roma nel nostro network rafforza ulteriormente la nostra presenza nel Paese, offrendo ai clienti una scelta più ampia e soluzioni di viaggio ancora più convenienti. Continuiamo a investire nell’ampliamento del nostro network, offrendo servizi affidabili e orientati al valore che favoriscono i collegamenti tra persone, aziende e culture all’interno di una rete internazionale in costante crescita”.

S.E. Ali Salim Al Midfa, Presidente della Sharjah Airport Authority, ha dichiarato: “L’inaugurazione dei voli diretti verso Roma, capitale italiana, rappresenta un nuovo passo nella strategia di espansione dell’Aeroporto di Sharjah sui mercati europei, in risposta alla costante crescita della domanda e alle nuove esigenze dei viaggiatori, sempre più alla ricerca di collegamenti diversificati, comodi e accessibili. Roma riveste un’importanza particolare: è infatti una delle principali destinazioni europee, grazie alla sua straordinaria ricchezza storica e al suo rilievo economico e turistico. Il nuovo collegamento costituisce pertanto un’importante integrazione della nostra rete internazionale e contribuirà a rafforzare i rapporti e gli scambi culturali tra gli Emirati Arabi Uniti e l’Italia”.

“Con l’avvio del nuovo collegamento per Sharjah, Roma Fiumicino espande ulteriormente il proprio network intercontinentale e rafforza il suo ruolo quale hub di riferimento per i collegamenti tra l’Italia e il Medio Oriente”, ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “La città di Sharjah è la terza più popolosa degli Emirati Arabi Uniti e fa parte dell’area metropolitana Dubai-Sharjah-Ajman, che con circa 6,5 milioni di abitanti è la più grande del Paese. L’inaugurazione del volo di Air Arabia amplia le opportunità di viaggio verso la Penisola Arabica, contribuendo a rafforzare la connettività verso un mercato di rilievo per Roma che, nel 2025, ha superato 2 milioni di passeggeri, con una crescita del 5% rispetto al 2024”.

L’introduzione di Roma rafforza e amplia ulteriormente il network europeo di Air Arabia in partenza da Sharjah, che comprende ora Milano Bergamo, Monaco di Baviera, Vienna, Atene, Praga, Cracovia, Varsavia Chopin, Varsavia Modlin, Londra Gatwick e Roma. La nuova rotta conferma l’impegno della compagnia a potenziare i collegamenti tra gli Emirati Arabi Uniti e le principali destinazioni europee.

Il servizio è operato con i più recenti Airbus A320neo di Air Arabia, a conferma dell’impegno costante della compagnia per l’efficienza operativa e la sostenibilità, grazie all’impiego di aeromobili a minore consumo di carburante.

Air Arabia opera una flotta di Airbus A320 e A321, offrendo ai passeggeri un’esperienza di viaggio confortevole e orientata al valore. A bordo, i passeggeri possono usufruire di ampio spazio per le gambe, del servizio gratuito di streaming SkyTime, e del menù di ristorazione SkyCafe. I passeggeri possono inoltre usufruire di Air Rewards, il programma fedeltà più generoso della regione.

(Ufficio Stampa Air Arabia – Aeroporti di Roma – Photo Credits: Aeroporti di Roma – Air Arabia)