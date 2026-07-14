Bombardier Defense fornirà il velivolo Global 6500 per un secondo special mission program in South Korea

Bombardier Defense annuncia che il suo velivolo Global 6500 supporterà l’Electronic Warfare (EW) program della Corea del Sud. Il Global 6500 è già stato selezionato come piattaforma per l’Airborne Early Warning & Control (AEW&C) program del Paese.

“Korean Air ha recentemente formalizzato l’acquisto di due velivoli Bombardier Global 6500 per l’Electronic Warfare program e ha celebrato la collaborazione con Bombardier Defense con una cerimonia di firma a Seoul”, afferma Bombardier.

“Il Global 6500 è molto richiesto in tutto il mondo per le sue prestazioni e la sua versatilità, e siamo estremamente orgogliosi che sia stato scelto per due missioni di difesa molto avanzate, ma diverse tra loro, in Corea del Sud”, ha dichiarato Michael Anckner, Vice-President, Worldwide Sales, Bombardier Defense. “Questo velivolo gode di grande fiducia grazie alla sua comprovata esperienza in ambito militare, pur rimanendo altamente adattabile all’evoluzione delle esigenze di difesa”.

“L’acquisto ufficiale da parte di Korean Air di velivoli Bombardier Defense fa seguito all’annuncio, nell’ottobre 2025, da parte di L3Harris Technologies, di aver ricevuto un contratto per la fornitura di velivoli Global 6500 AEW&C modificati alla Republic of Korea Air Force.

I due Global 6500 aggiuntivi svolgeranno un EW role, più specificamente una Stand Off Jammer (SOJ) mission, che consente di interrompere i segnali elettromagnetici da una distanza di sicurezza.

Il Global 6500 è la piattaforma preferita da molte nazioni che desiderano incrementare le proprie capacità di difesa aerea. La sua lunga autonomia e la capacità di operare ad alta quota lo rendono ideale per le esigenze della Corea del Sud, così come per quelle di molti altri paesi nel mondo. È la scelta privilegiata per Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (ISR), multi-role, medical evacuation and head of state transport, ed è altamente adattabile alle modifiche necessarie per integrare sistemi e apparecchiature di missione avanzati”, conclude Bombardier.

(Ufficio Stampa Bombardier)