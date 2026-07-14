Boeing: le consegne nel secondo trimestre 2026

The Boeing Company ha annunciato le consegne relative ai suoi programmi commerciali e di difesa per il secondo trimestre 2026.
Le principali consegne riguardo i programmi commerciali durante il secondo trimestre 2026 sono state le seguenti.
Il programma 737 ha ottenuto 129 consegne nel secondo trimestre (243 dall’inizio dell’anno). Il programma 767 ha ottenuto 10 consegne (16).
Il programma 777 ha ottenuto 7 consegne nel secondo trimestre (15), mentre il programma 787 ha realizzato 25 consegne nel trimestre (40 dall’inizio dell’anno).
In totale Boeing ha consegnato 171 aerei commerciali nel secondo trimestre 2026 (314 dall’inizio dell’anno).
(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)