Inaugurato il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento

È stato inaugurato oggi il nuovo Terminal di Aviazione Generale dell’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi e del Cilento, un investimento strategico che rafforza il percorso di sviluppo dello scalo ed amplia l’offerta di servizi dedicati all’aviazione privata e business, contribuendo a consolidare il ruolo dell’aeroporto quale motore di competitività, attrattività e sviluppo economico della Campania.

“L’evento, al quale hanno preso parte autorevoli rappresentanti del mondo istituzionale ed imprenditoriale, è stato anche un’importante occasione di confronto sulle prospettive di crescita dello scalo. Sono intervenuti il presidente della Regione Campania Roberto Fico, il direttore territoriale Campania di ENAC Carlo Marfisi, il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca, il presidente di Unioncamere e della Camera di Commercio di Salerno Andrea Prete ed i vertici della GESAC rappresentati dal presidente Carlo Borgomeo e dall’amministratore delegato Roberto Barbieri.

Nel corso dell’incontro è stato presentato lo studio “Quali prospettive per l’Aeroporto di Salerno”, a cura del professor Stefano Paleari, tra i massimi esperti internazionali del settore aeroportuale e fondatore dell’International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry (ICCSAI) dell’Università degli studi di Bergamo. L’analisi evidenzia come il pieno sviluppo dello scalo richieda un’azione coordinata tra istituzioni e gestore, fondata su tre fattori chiave: il miglioramento dell’accessibilità, il rafforzamento e la qualità dell’offerta di voli ed una strategia efficace di marketing territoriale. Lo studio conferma inoltre come un aeroporto possa rappresentare un autentico motore di crescita economica, turistica e sociale, capace di rafforzare la competitività di un territorio, individuando nello sviluppo complementare degli aeroporti di Salerno e Napoli un’opportunità strategica per l’intera Campania“, afferma Gesac.

“Il nuovo Terminal di Aviazione Generale è stato realizzato in due anni grazie ad un investimento complessivo di 14,2 milioni di Euro, con lavori affidati al raggruppamento temporaneo di imprese Iterga – Ellemme. La struttura, progettata per accogliere fino a 1,5 milioni di passeggeri, si sviluppa su una superficie complessiva di 2.000 metri quadrati ed è già operativa per i voli di aviazione generale. A partire da novembre 2026, in occasione della chiusura programmata dell’Aeroporto di Napoli per gli interventi di riqualificazione della pista di volo, il terminal ospiterà anche i voli commerciali.

Progettato secondo criteri di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico, il terminal integra materiali identitari del territorio, tra cui la ceramica locale, ed è dotato di un impianto fotovoltaico che, a regime, coprirà circa il 40% del fabbisogno energetico dell’edificio”, prosegue Gesac.

“Per sostenere lo sviluppo dell’aviazione generale ed offrire servizi dedicati ad una clientela internazionale di fascia alta, GESAC ha costituito nel 2025 Aviagold, società interamente controllata dal gestore aeroportuale, nata con l’obiettivo di offrire servizi altamente specializzati per l’aviazione privata. Oltre ai servizi di handling, Aviagold offre servizi personalizzati di concierge e hospitality dedicati all’aviazione privata, contribuendo a rafforzare il posizionamento dell’Aeroporto di Salerno nel segmento premium”, conclude Gesac.

(Ufficio Stampa Aeroporto di Salerno – Gesac)