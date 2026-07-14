Piaggio Aerospace completa la initial production tranche del P.180 Avanti EVO per l’Aeronautica Militare Italiana

L’Aeronautica Militare Italiana ha ricevuto in consegna l’ultimo P.180 Avanti EVO della prima tranche di produzione prevista dal contratto originale, segnando una tappa fondamentale nell’esecuzione del programma.

“Questa consegna completa la prima tranche di velivoli da trasporto previsti dal contratto di fornitura originale e amplia ulteriormente il ruolo della piattaforma nelle operazioni dell’aviazione militare italiana.

La prima tranche fa parte del contratto P.180 EVO+, firmato nel 2019 con la Direzione Generale per gli Armamenti Aeronautici e l’Aeronavigabilità (DAAA), che prevedeva nove velivoli. L’ordine iniziale era suddiviso in cinque velivoli in transport/medevac and training configuration e quattro P.180 configurati per NAVAIDS flight inspection missions. I transport-configured aircraft possono essere utilizzati per transport, medevac e training. Nell’ambito delle Forze Armate italiane, il P.180 EVO+ è designato come VC-180C“, afferma Piaggio Aerospace.

“Il contratto originario è stato successivamente ampliato tramite due emendamenti. Nel 2022, sono stati ordinati altri sei P.180 EVO+ per l’Esercito e l’Aeronautica Militare. Un ulteriore emendamento del 2025 ha aggiunto altri cinque velivoli per la Marina e i Carabinieri, estendendo l’impiego della piattaforma a diverse branche delle Forze Armate e delle autorità governative italiane.

L’ultimo esemplare consegnato, come ultima unità della prima tranche, sarà gestito dalla Scuola Addestramento Trasporti Aerei (SATA) dell’Aeronautica Militare presso la Base Aerea di Pratica di Mare, vicino a Roma, dove supporterà advanced training and multi-crew operational preparation per i piloti dell’Aeronautica Militare“, prosegue Piaggio Aerospace.

“Il P.180 continua a rappresentare una risorsa versatile all’interno della flotta aerea governativa italiana, con applicazioni che spaziano dal trasporto VIP all’addestramento, all’ispezione di volo e al pattugliamento marittimo. La sua adattabilità ha contribuito alla sua continua selezione da parte di diverse forze armate. Nel 2026, la special missions platform version del P.180 è stata rinominata P.180 Mantide MMP“, conclude Piaggio Aerospace

(Ufficio Stampa Piaggio Aerospace – Photo Credits: Piaggio Aerospace)