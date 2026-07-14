Il primo Airbus A350-1000 di Lufthansa arriva con una special livery

Tra poche settimane, la Lufthansa special anniversary fleet accoglierà un altro membro: il primo A350-1000 che Lufthansa Airlines riceverà da Airbus è stato verniciato nello stabilimento di Tolosa in blu, con una gru XXL bianca e le scritte “1926 | 2026” e “100” – utilizzando un totale di 432 litri di vernice blu e 246 litri di vernice bianca.

Il trasferimento dell‘Airbus A350-1000 da Tolosa a Monaco è previsto per questo autunno. Fino ad allora, sono ancora in programma diversi voli di prova, ulteriori lavori sugli interni dell’aeromobile e l’ispezione finale di accettazione. L’A350-1000 avrà marche di registrazione D-AIFA e il nome “Deutschland”. La cerimonia ufficiale di battesimo si terrà in una data successiva. Ciò che rende speciale questo primo A350-1000 è che sarà il 700° aeromobile consegnato da Airbus a Lufthansa Group.

Con una lunghezza di 73,80 metri, l’Airbus A350-1000 è esattamente sette metri più lungo del suo fratello minore, l’Airbus A350-900. Questo aereo a lungo raggio può ospitare un totale di 300 passeggeri in quattro classi di viaggio: First Class, Business Class, Premium Economy, Economy Class. Sono stati ordinati quindici velivoli di questo tipo, che saranno consegnati entro il 2030.

Il nuovo A350-1000 è il settimo aeromobile della flotta Lufthansa a sfoggiare una livrea speciale per commemorare il centenario della compagnia aerea. Sono già in servizio sulle rotte a lungo raggio un Airbus A350-900, un Airbus A380, un Boeing 787-9 e un Boeing 747-8, oltre a due Airbus A320neo per rotte a corto e medio raggio, anch’essi caratterizzati da questa livrea speciale. La livrea sta suscitando grande interesse ed entusiasmo tra passeggeri e appassionati di aviazione di tutto il mondo.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)